Казань стала основой для сборной страны по водному поло

Семь ватерполистов «КОС-Синтез» готовятся к турниру в Турции

Завершившийся сезон в национальном водном поло, к счастью, будет иметь продолжение на международной арене. 10 июня завершится тренировочный сбор национальной сборной страны на «Озеро Круглое», который служит подготовкой к международному турниру в Турции. Спортивная редакция «Реального времени» анонсирует первый международный старт россиян за 2 года.

Идtм на Восток!

Как сообщает пресс-служба клуба по водным видам спорта «Синтез», сразу семь ватерполистов «КОС-Синтеза» участвовали в учебно-тренировочном сборе национальной сборной под руководством главного тренера Андрея Белофастова. Наставник россиян привлек к сборам подвижных нападающих Богдан Комарова, Аскар Махиянова, Егора Ярлыченко, центральных нападающих Никиту Деревянкина и Замира Мирзиева, защитников Даниила Иванова и Раиля Тазеева.

Помимо них, в сборной готовились свежеиспеченные чемпионы страны и обладатели Кубка России Петр Федотов, Сергей Буланаев, Иван Васильев и Владимир Нежинский из волгоградского «Спартака», что суммарно меньше, чем представителей Казани. Правда, тут следует уточнить, что из семи казанцев только трое имели прямое отношение к «КОС-Синтез» — это Деревянкин, Махиянов и Ярлыченко. Еще трое играли по большей части за вторую команду «КОС-Синтез-УОР» — Комаров, Мирзиев и Тазеев, и Иванов «барражировал» между двумя казанскими коллективами.

Тем не менее три сборника — это огромный успех команды казанского наставника Евгения Ярощука, которого спортивная редакция застала буквально на бегу, поздравляя с высоким 5-м местом в Кубке России.

Евгений Ярощук: «Травмы и загрузка ведущих игроков привели к переменам в составе сборной»

В мини-интервью «Реальному времени» Ярощук пояснил: «С одной стороны, считаю этот вызов признанием успешности нашей работы, но и осознаю, что часть опытных кандидатов в сборную накопили проблемы по ходу сезона. Это и повреждения, как у Даниила Пронина, есть определенные проблемы у Игоря Чиркова. Есть вопросы личного характера, как у нашего второго голкипера Владислава Сергеева, который должен присоединиться к составу национальной команды со второго сбора. Примерно такая же ситуация в других ведущих клубах, где и травмы, и личные проблемы не позволили ряду лидеров присоединиться к тренировочному сбору главной команды страны. Поэтому Андрей Владимирович дал шанс молодежи».

Все-таки не зря Россия пристально следила за итогами выборов президента Турции. Реджеп Эрдоган, продливший президентские полномочия, продолжит сидеть на двух стульях, лучезарно улыбаясь и России и ее политическим противникам, но в сложившихся обстоятельствах и «это хлеб». Косвенно это доказывает проведение международного турнира в Стамбуле, который пройдет в середине июня с участием ватерполистов России. Турки не входят в элиту международного ватерпола, поэтому не будут участвовать в чемпионатах нынешнего сезона, и им тоже нужна международная игровая практика.

Тут, кстати, хорошо бы прибегнуть к советскому опыту, когда динамовские команды Алма-Аты, Киева, Львова, Москвы, армейские команды Баку, Москвы, Севастополя, плюс команды отдельных союзных республик, которые носили статус динамовских, давали возможность служить-играть молодым ватерполистам, не теряя их за два-три года службы. Например, в том же СК КЧФ из Севастополя, которым руководил Юрий Дрозин, принявший сейчас под руководство юношескую сборную России до 16 лет. Севастопольская команда до 16 лет выиграла первенство России, у города есть коллектив, успешно выступающий на уровне любительского чемпионата страны, если бы этому сплаву молодости и опыта придали статус армейской команды, то не рыскали бы ватерполисты по спортротам.

Благо ходят разговоры об изменениях в регламенте, который вернется к советскому опыту проведения чемпионата по туровой системе. В минувшем сезоне этот опыт был повторен вначале на Спартакиаде сильнейших, затем на Кубке России в Казани. Да, есть минусы в том, что болельщики не могут воочию видеть свою команду, но видеотрансляции устраняют этот недостаток, зато в плюсе большая экономия средств за счет сокращения расходов на переезды. Напомним, что ранее это не устраивало наших казахстанских и белорусских соседей. По слухам, белорусы готовы зайти в чемпионат России на условиях его проведения по туровой схеме.

Фото realnoevremya.ru

Смотрите, кто ушел

Переменами межсезонья можно назвать то, что завершился контракт в Германии у Романа Шепелева, который в «Шпандау 04» выиграл национальный чемпионат и Кубок страны, получил неоценимый опыт выступлений в Евролиге. Волгоградский «Спартак», команду еще одного чемпиона и обладателя Кубка, покинул Игорь Степанов. А вот в Астрахани потеря невосполнимая, ушел из спорта Эрик Хачатурян, который 20 лет верой и правдой служил одному клубу. Еще в 2003 году он признавался одним из лучших игроков первой летней Спартакиады учащихся, проводившейся в 2003 году в Казани, когда «Синтез» находился в числе середняков национального водного поло как основной командой, так и своими воспитанниками на уровне первенств России. 20 лет в спорте само по себе достижение, а в одном клубе — это вообще событие, причисляемое к уникальным. Скорее всего, рекордсменом в этом плане является еще один синтезовец — Дмитрий Дудкин.

В ответном направлении — в Европу — двинулся один из самых перспективных игроков России 2005 года рождения — Дмитрий Алексеев из «Штурма-2002», который хочет попробовать свои силы в чемпионате Венгрии. Есть еще одно направление, по которому двинулись молодые ватерполисты, это вооруженные силы России. В частности, партнер Алексеева Степан Барабушка отправился исполнять гражданский долг в спортивной роте.

Сразу по тому, как спортивную базу «Озеро Круглое» покинут ватерполисты, туда заедут пловцы, в частности, и единственный на данное время представитель спортклуба «Синтез» по водным видам спорта Николай Зуев. Тренер сборной Татарстана Алексей Кузнецов в интервью пресс-службе клуба пояснил, что Зуев планирует принять участие в трех этапах Кубка России: в Обнинске 30 июня — 2 июля, Иркутске 4—5 июля и Казани 25—30 июля.

Если говорить о прыгунах в воду, то спортсмены «Синтеза» Александр Белевцев, Мария Полякова и Никита Шлейхер сейчас тренируются все на той же спортивной базе «Озеро Круглое», где будут находиться по 19 июня, продолжая подготовку к чемпионату России, который пройдет в Екатеринбурге с 23 по 29 июня.

Джаудат Абдуллин