Утямышевы: Казань, Маскара, дома, лавки, фабрики

Изучаем одну из татарских купеческих династий

Фото: dumrt.ru Мечеть в Маскаре.

Купеческая Казань — что русская, что татарская — это подлинная Санта-Барбара. Стоит взять одну фамилию, как потянутся ниточки к представителям другой, это связи — и деловые, и семейные. Возьмем, для примера, красивую фамилию Утямышевых и выстроим маршрут, который выведет нас из столицы в Арский, Балтасинский и Кукморские районы.

Касимовские татары



История рода начинается с некоего Ишмана, который перебрался в современный Балтасинский район из Касимова. Торговая династия стартует с Габдуллы Утямышева. Он разбогател на производстве текстиля и, по словам имама Первой соборной мечети Шигабутдина Марджани, возвел в России более 150 молельных зданий, в том числе мечеть Иске Таш.



У него был сын Муса. А от Мусы — трое внуков: Исмагил, Исхак и Ибрагим.



Исмагил 40 лет был муллой мечети в селе Кшкар (Арский район). А также, кстати, ярым противником Марджани. Помогали ему дети — Абдрахман и Ибрагим. Дом Абдрахмана сохранился. Рядом стоит мечеть и медресе, построенные Баязитом бин Усмана аль-Кшкари, где учился отец Тукая Мухаметгариф, учителя Тукая Мотыйгулла Тухватуллин и другие известные личности.

Дом Утямышева. 2016 год. Село Кшкар Арского района РТ. Архив Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ. Фотограф Р.Н. Шакиров

Дом Исхака стоит в Казани на улице Габдуллы Тукая, 82, он построен в середине XIX века и надстроен Петром Романовым в 1872-м. В столице губернии малмыжский купец бывал наездами, поскольку дела его базировались в Маскаре, где он владел ткацкими и бязекрасильными фабриками. Он же отстроил нынешнее здание первой мечети Маскары, рядом с которой стоит и родовая усадьба Утямышевых, где сейчас находится коррекционная школа-интернат.

Улица Парижской Коммуны, 9 — на заднем плане справа. 1920-е годы. Фото: pastvu.com

Еще одним дом в Казани владели дочери Исхака — на улице Парижской Коммуны, 9. Это были Бибимагруй Галеева (жена Галимзяна Баруди, открывшего медресе «Мухаммадия») и Бибинагима Галеева (жена имам-хатыйба Розовой мечети Салихзяна Галеева). Дом был доходным. На первом этаже, к примеру, был магазин по продаже мыла «Товарищества Апанаев и Бурнаев». А на втором-третьем этажах в начале XX века работала гостиница «Караван-Сарай», где располагалась редакция газеты «Азат» под редактурой Габдуллы Апанаева, женатого на дочери Марджани Бибихаве.

Монополист Мухаметгариф



У Ибрагима был сын Мухаметгариф, родившийся в 1830 году. Он торговал китайским чаем, сахаром. Был арским купцом второй гильдии, потом переехал в Казань в 1878-м и стал первой гильдии купцом. В 1888-м создал товарищество на вере «Казанская мануфактура Утямышева и Ко» вместе с Гумером Хасановичем Якубовым и Мухаметюсупом Абрахмановичем Усмановым. Владели бязекрасильной мануфактурой и мыловаренным заводом в Ново-Татарской слободе. В начале XX века уставный капитал товарищества составлял 245 тысяч рублей, из них 155 тысяч — Утямышева. В 1912 году на бязекрасильной фабрике в четырех цехах работали около 60 рабочих, ее годовой оборот составлял 250 тысяч рублей (это 176 тысяч аршин бязи). В том же году 13 рабочих изготавливали 42 634 пуда мыла. Он был гласным гордумы, членом Казанского общества взаимного кредита и Общества пособия бедным мусульманам. По сути, Утямышев был мануфактурным монополистом Казани около 20 лет.

Дом Утямышевых (ул. Тукая, 82). Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Известно, кстати, что также у него было совместное предприятие с братом Мухаметзарифом, жившим в Стерлитамаке, кроме основного бизнеса, занимавшемся книгоизданием и заботой о Стерлитамакской соборной мечети и медресе.



От этого Утямышева в Казани сохранилось несколько зданий. Это примыкающая к номерам «Булгар» лавка, которой он владел совместно с Мухаметюсупом Мухаметовичем Апанаевым, хозяином Апанаевского подворья неподалеку. В 1888-м они пожертвовали ее Апанаевской мечети. Лавка приносила доход в 800 рублей, которые уходили на нужды медресе.

Лавки Утямышева и Апанаева — справа. Фото 1920-1930-х годов. Фото: pastvu.com

За углом (ул. Парижской Коммуны, 13/55) стоит дом, построенный в первое половине XIX века для Абдрашита Мухаметрахимовича Юнусова. В конце позапрошлого века он принадлежал его детям — Ахметгарею, Мухаметрахиму, Мухаметгалею и Фахрибан. Последняя вышла замуж за купца из Симбирской губернии Хасана Акчурина и отдала свою часть сыну — будущему советнику Ататюрка Юсуфу Акчуре. Потом этим домом владели Мухаметгариф Утямышев и Ахмет Галеевич Хусаинов, они торговали здесь сукном, чаем и сахаром. Самое приметное сейчас здание, принадлежавшее Утямышеву — это его лавки на ул. Профсоюзной, 10/14, примыкающие к старинному Хлебному базару. За 2 года до смерти (он умер 3 февраля 1893 года) купец их перестроил. Теперь это одна из самых оживленных частей главной ночной улицы города. А в советское время здесь находилась школа ДОСААФ.

Один из советских потомков купеческого рода — академик Рустам Утямышев — говорил, что в эпоху репрессий его мать порвала длинный свиток с родословной, чтобы спасти своих детей. Шәҗәрә было очень большим: скажем лишь, что только часть этих людей носили фамилию Утямышевы, другие стали Абдулвалиевыми. Среди них была и Нагима Абдулвалиева — мать писателя Чингиза Айтматова.

