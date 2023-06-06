«Татарстан высоко держит планку в вопросе сохранения этнокультурного разнообразия»

В Казани прошло выездное заседание Комитета Госдумы по культуре, где обсудили сохранение этнокультурных традиций народов России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Этнокультурное разнообразие — тема, которая близка абсолютно каждому», — отметила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, выступая сегодня на выездном заседании в Казани. Встреча прошла в Кремле в здании Присутственных мест, где обсуждали правовые основы для сохранения этнокультурного разнообразия России. Одна из приоритетных задач страны — укрепить традиции российских народов, отметила Ямпольская. Со своими инициативами по этому поводу в столице Татарстана выступили депутаты Госдумы и эксперты отрасли. Подробнее — в репортаже «Реального времени».



«В Татарстане трепетно относятся к традициям предков»

Татарстан — хороший пример сохранения культурных ценностей разных народов. В республике дружно отмечают как русские, так и татарские праздники. С этими словами открыла заседание в Казани председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

— Я очень рада, что это заседание проходит именно в Татарстане, потому что не первый год знаю республику и знаю, насколько большое внимание здесь уделяется тому, чтобы все это культурное разнообразие сохранялось. Здесь нет такого народа, нет такой национальности, у которой не было бы своих больших праздников, своих культурных мероприятий, у которых бы чинились какие бы то ни было препоны в том, чтобы реализовывать традиции своих предков. Напротив, к этому относятся, насколько я понимаю, очень трепетно. Все, что я могла наблюдать до сих пор, говорит о том, что Татарстан чрезвычайно высоко держит планку в вопросе сохранения этнокультурного разнообразия, — отметила она.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Переходя к теме самого заседания, глава думского комитета озвучила такую проблему, как массовое закрытие муниципальных региональных организаций культуры. Она отметила, что данная тенденция особенно характерна и в то же время критична для малых населенных пунктов, поскольку там «нет альтернативы».

В свою очередь, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова рассказала, как обстоят дела по этому вопросу в республике. По ее словам, за последние 10 лет количество муниципальных организаций культуры в регионе сократилось на 4%. Это в том числе связано с урбанизацией: сами дома культуры приходят в неудовлетворительное состояние, а резона их ремонтировать и развивать из-за уменьшения населения в деревнях нет, пояснила министр.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Тем не менее, как отметила Аюпова, Татарстан входит в тройку лидеров по количеству подобных организаций. На данный момент в республике насчитывается 2791 учреждение культуры, 1999 культурно-досуговых центров и 1509 библиотек.

Глава Минкульта РТ предложила разработать систему расчетов нагрузки сотрудников культурных учреждений. С ее помощью будет легче вести статистику посещаемости граждан и отслеживать, какие занятия для них наиболее интересны.

«Мы живем своей жизнью, молодежь — своей»

Для сохранения культурных особенностей народов России также необходимо обеспечить интерес детей к традициям своих национальностей. Об этом на заседании рассказал депутат Госдумы от Московской области Денис Майданов.

По его словам, молодые люди не увлечены жизнью государства и традициями своей страны: «Мы живем своей жизнью, молодежь — своей». Для решения этой проблемы, по его словам, необходимо совмещать молодежную культуру с культурой традиционной.

Так, Майданов рассказал о ежегодном детском конкурсе народных исполнителей «Музыка и развитие», который впервые состоялся в 2021 году. Планируется привлечь победителей двух сезонов и 10 российских исполнителей к единому проекту, в котором представители двух поколений вместе исполнят старые песни в современной аранжировке.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Таким образом получится не только привлечь молодежь к традициям народа, но и создать для них «творческий лифт», считает депутат.

Также на заседании со своими инициативами выступали представители культурных центров, творческих коллективов и другие представители отрасли. Так, одна из спикеров сообщила о собственном бренде одежды, в котором использовала этнические мотивы.

— Мы сегодня говорили, что костюм — это язык. Кто сегодня в современном обществе знает этот язык? Практически никто. Любой обряд — это язык, набор смыслов, жизнеутверждающих ценностных смыслов. Кто сегодня среди не то что молодежи, а даже среди моего поколения, поколения моих родителей, знает? Вот это — историю, язык нашей традиции, символы нашей традиции — их нужно возрождать, их нужно системно популяризировать, — отметила Ирада Аюпова.

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