Фатима-Фарида Наурузова и ее заветная мечта

Фото: Делегатки Всероссийского мусульманского женского съезда (Казань. Апрель, 1917). Скриншот realnoevremya.ru видео DANGIZ KARATASH ok.ru/video/284877980950

Одна из первых татарских учительниц и журналистов — Фатима-Фарида Наурузова (1889—1914) за свою недолгую жизнь оставила заметный след в просвещении татарского народа. Она автор статей о положении и правах женщин, обучении девочек, ее статьи выходили в газетах «Вакыт», «Казан мухбире», «Сибирия», «Тормыш». Публицист пользовалась широкой известностью и большим авторитетом в татарской среде. Подробнее о ее просветительской деятельности рассказывает в своем блоге доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ Лилия Габдрафикова.

В апреле 1917 года при открытии Всероссийского мусульманского женского съезда в Казани участницы (около 400 человек) почтили память двух татарских женщин — Зухры Акчуриной (супруги издателя газеты «Тарджеман» Исмаила Гаспринского) и Фатимы-Фариды Наурузовой. Если о супруге крымскотатарского издателя известно многим, то последнее имя знакомо далеко не всем. Так кем же она была?

Она умерла за 3 года до этого. Сгорела от туберкулеза в 1914 году в возрасте 25 лет. Но за свою короткую жизнь успела превратиться в символ татарского женского движения, во многом благодаря активной журналистской работе.

Вместе с супругом Вагизом Наурузовым Фатима-Фарида в 1912—1914 гг. работала над выпуском татарских газет «Сибирия» в Томске и «Тормыш» в Уфе. Везде она вела «женские странички», много писала о необходимости женского просвещения, развития женских прав и т. д. Не случайно уже после смерти некоторые называли ее «первой мусульманской публицисткой в России».

Фатима-Фарида (в девичестве — Вагапова) Наурузова родилась в 1889 году в Чистополе. Она всегда очень хотела учиться, родители тоже поддерживали ее любознательность. Однако в уездном городе конца XIX века практически не было условий для полноценного обучения татарской девочки. Тем не менее дочь чистопольского мещанина не только сама научилась читать, а еще стала мугаллимой (учительницей) и уже будучи подростком организовала у себя дома что-то вроде начальной школы для пяти-шести девочек (к тому времени ее семья переехала из Чистополя в деревню Каракашлы Бугульминского уезда Самарской губернии).

В завершении учебного года мне хочется показать непростой путь Фатимы-Фариды Вагаповой-Наурузовой в поисках новых знаний.

Отец Фатимы-Фариды, чистопольский мещанин Муртаза Вагапов был образованным, богобоязненным мусульманином. Он состоял в числе попечителей Чистопольского мужского медресе. В городе Муртаза Вагапов торговал галантереей. Своей единственной дочери он тоже хотел дать хорошее образование. Но в Чистополе конца XIX века с этим было очень сложно. Поэтому сначала маленькую Фатиму, рано проявившую интерес к знаниям, обучала бабушка.

В 1893—1894 гг. семья Вагаповых перебралась из Чистополя в Стамбул, очевидно, у них имелись серьезные намерения по поводу окончательной смены места жительства. Из Чистопольского уезда тогда уехали в Османскую империю сразу несколько десятков татарских семей. Все из-за того, что предстоящую перепись 1897 г. некоторые татары-мусульмане посчитали подготовкой к очередному крещению и предпочли эмигрировать. Позднее, удостоверившись в беспочвенности своих опасений, часть эмигрантов вернулась обратно.

В Стамбуле Вагаповы отдали 5-летнюю дочь в местную мусульманскую школу. Но уже в 1894 г. семья вернулась в Чистополь. В родном городе Фатима-Фарида начала брать традиционные уроки (сабак) дома у Гандалиб абыстай (старшей дочери Мухаметзакира ишана Камалова). Вместе с другими ученицами она занималась по таким татарским религиозно-дидактическим книгам, как «Бадавам», «Кисекбаш», «Ярым алма» и т. д. Муртаза Вагапов посчитал, что для его дочери этого недостаточно, и отвез ее в Казань для получения более основательных знаний. В губернском городе в 1895 г. за ее обучение взялась Карима абыстай, супруга некого Габдрахмана эфенди. Она знакомила свою ученицу с Кораном, правилами его чтения (таджвид), а также со знаменитой поэмой М. Челеби «Мухаммадия».

Фатима-Фарида вспоминала это время с некоторым сожалением. По ее мнению, читала она в семилетнем возрасте неплохо, но навыки письма оставались слабыми. В Казани у Каримы абыстай девочка провела около трех-четырех месяцев, весной 1896 г. родители увезли ее обратно в Чистополь.

Такие специальные татарские пособия по таджвиду появились гораздо позже, во время обучения Фатимы-Фариды их еще не было. Фото предоставлено realnoevremya.ru Лилией Габдрафиковой

Самым счастливым временем учебы Фатима-Фарида считала период, проведенный в доме Камаловых. Сын покойного чистопольского имама Мухаметзакира ишана Ибрагим Камалов предложил Муртазе Вагапову обучать его дочь у себя дома, в специально оборудованной классной комнате, вместе со своими сестрами. Среди учениц Ибрагима эфенди были Асьма (будущая супруга богослова Мусы Бигиева), Гульсум и Хатима Камаловы. Позднее Гульсум и Хатима прошли учебный курс в Чистопольской женской прогимназии. Кроме того, Гульсум Камалова училась на Санкт-Петербургских педагогических курсах, а Хатима — на Московских высших женских курсах. Очевидно, именно эти домашние уроки у Камаловых обозначили в газете «Эль-Ислах» как начало работы мусульманской женской школы нового типа в Чистополе.

Ставшая журналисткой Фатима-Фарида Наурузова, спустя много лет, вспоминала Ибрагима Камалова как человека очень образованного, с широким кругозором. Однако отмечала, что некоторые чистопольские татары недолюбливали его именно за широту мышления, открытость к новым знаниям. Отец Фатимы-Фариды тоже сомневался, нужно ли дочери изучение светских предметов, однако девочка настаивала на продолжении учебы.

В итоге она училась в доме Камаловых вплоть до отъезда Ибрагима эфенди в Каир (он поступил в знаменитый университет «Аль-Азхар»).

С 1901 г. Фатима-Фарида снова оказалась в Казани, где ее отдали в женскую школу при 5-м мусульманском приходе, при мечети Галимджана Баруди. Ее учительницей (мугаллима) была Лябиба Хусаиния. В школе изучались в основном религиозные предметы. Этот период учебы не оставил у нее ярких эмоций, скептически она оценивала и новые для того времени публичные экзамены.

В 1903 г. Фатима-Фарида Вагапова возобновила свою учебу в Чистополе, на этот раз у самого имама 1-го мусульманского прихода — дамеллы Мухаметназиба Амирханова. У него же учились и дочери покойного Мухаметзакира ишана Камалова.

Сестры Камаловы вместе с родственницами и подругами. Начало ХХ в. Фото предоставлено realnoevremya.ru Лилией Габдрафиковой

Таким образом, образовательный процесс Асьмы, Гульсум, Хатимы Камаловых и других девочек не прервался с отъездом старшего брата, учеба продолжалась благодаря другому родственнику — мужу их старшей сестры Мухаметназиб-хазрату. В числе изучаемых ими предметов были грамматика арабского языка, география, история и т. д. С этого времени можно говорить о функционировании женского мектебе в Чистополе. Это были не традиционные уроки дома у абыстай, а учеба в школе.

В том же 1903 г. вернулся из Каира Ибрагим Камалов, который подключился к педагогической работе в женском мектебе. Кроме вышеуказанных предметов, ученицы знакомились арифметикой, арабской литературой и другими дисциплинами.

Прогрессивным явлением стало изучение русского языка. Специально для этого Ибрагим Камалов пригласил учительницу — Анну Михайловну Аристовскую. Помимо арабского и русского языков, ученицы Камалова, по его рекомендации, читали турецкую художественную литературу.

Таков путь к знаниям Фатимы-Фариды Вагаповой, дочери чистопольского мещанина, торговца и попечителя местного мужского медресе. С 1893 по 1904 год, т. е. в течение 11 лет, она пыталась получить знания. Не всегда эти попытки были удачными: ни в Казани, ни в Чистополе еще не сложилась система обучения девочек-мусульманок, а имевшиеся образовательные услуги ограничивались начальным курсом. Однако и такие курсы были чрезвычайно востребованы.

По воспоминаниям, в 1903—1904 учебном году Фатима-Фарида Вагапова обучала у себя дома около 5-7 девочек. Среди них были будущие учительницы-мугаллима Хадича Дунаева, Зайтуна Юльметова, Рабигаи-Надира Садыкова, Мархаба Батыршина и поэтесса Сания Гыйффат. Такая частная инициатива демонстрировала острый социальный запрос на необходимость татарских женских школ нового типа.

Фатима-Фарида Вагапова-Наурузова (1889—1914). Фото предоставлено realnoevremya.ru Лилией Габдрафиковой

После смерти Фатимы-Фариды, ее родители, по завещанию дочери, организовали в деревне Каракашлы Бугульминского уезда Самарской губернии (совр. Ютазинский район Татарстана) официальную татарскую женскую школу. Это стало возможно благодаря помощи разных татарских благотворителей. Торжественное открытие учебного заведения состоялось в 1914 г. К тому времени, и в ее родном городе Чистополе работали уже сразу две татарские женские школы.