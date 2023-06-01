«Я люблю свою работу, коллектив, прикипел к «Нижнекамскнефтехиму»

Профессия слесаря — одна из самых востребованных на рынке рабочих профессий. От их знаний и мастерства зависит качество устранения нештатных ситуаций

Фото: предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Сегодня профессия слесаря — одна из самых востребованных на рынке рабочих профессий. От их знаний и мастерства зависят оперативность и качество устранения нештатных ситуаций. Особенно на таких промышленных гигантах, как нижнекамское предприятие СИБУРа «Нижнекамскнефтехим». Аварийно-восстановительные бригады — это скорая помощь для всего производственного процесса. Нелегкий труд этих работников является залогом спокойствия и благополучия целого предприятия. Слесари трудятся, невзирая на время суток и погодные условия. Именно из их числа наш сегодняшний герой спецпроекта «Между нами химия» — слесарь аварийно-восстановительных работ шестого разряда производства водоподготовки «Нижнекамскнефтехима» Петр Петрович Левша. В этом году за многолетний и добросовестный труд он удостоен высокой награды — Благодарности Раиса Республики Татарстан.

«К тяжелому труду приучен с детства»

Про таких специалистов, как Петр Петрович Левша, говорят — профессионал высочайшего уровня. Улыбчивый работяга-интеллигент с тяжелой судьбой, который не позволил обстоятельствам себя сломить и всегда шел вперед с высоко поднятой головой.

Петр Левша родом из крошечного села в Брянской области. Испытания судьба стала ему подкидывать с раннего детства. После смерти его матери, отец, оставшись с четырьмя детьми на руках, принял тяжелое решение — оставить младенца в детском доме.

— Отец меня не бросал, не писал отказную, часто навещал, даже перевел в детский дом поближе к деревне, чтобы ездить было удобнее. Я его понимаю — с тремя-то детьми тяжело, а тут четвертый, да еще и младенец, — с грустью вспоминает Петр Левша.

О годах в детском доме Петр Левша вспоминает неохотно. Лишь говорит, что к тяжелому труду приучен с самого детства.

Про таких специалистов, как Петр Петрович Левша, говорят — профессионал высочайшего уровня

Свою основную специальность — тракторист-машинист широкого профиля — Петр получил в Мглинском среднем профтехучилище №37. А после с этими знаниями отправился в армию. Служил в подмосковных Химках. Там его навыки юного и активного тракториста очень пригодились. Вернувшись из армии, в родной Брянской области Петр Левша надолго не задержался. К тому моменту его старший брат Александр несколько лет уже жил в Нижнекамске, где работал монтажником. Он-то и позвал младшего к себе. Петр долго не думал — уже через неделю переехал в Нижнекамск.



Приехав в город, Петр устроился слесарем-монтажником по монтажу технологического оборудования Второго нижнекамского монтажного управления треста «Татнефтехиммонтаж». И там верой и правдой протрудился пять лет.

«В «Нижнекамскнефтехим» меня привела моя дорогуша»

В сторону большого предприятия «Нижнекамскнефтехим» Петр смотрел с первых дней приезда в город. Да и его работа была тесно связана с этим предприятием. Решение перейти на работу в НКНХ окончательно было принято после знакомства с будущей супругой Еленой.

— Тогда я со своей будущей супругой познакомился, с моей дорогушей, — с нескрываемым теплом в голосе продолжил Петр Левша. — Ее отец работал на «Нижнекамскнефтехиме» в управлении водоснабжения, канализации и очистки сточных вод. Мы посидели, подумали и вместе решили пойти работать на предприятие. Хорошо помню, как меня встретили коллеги. Во всем всегда поддерживали, помогали, наставляли, — с улыбкой говорит Петр Петрович.

Именно сплоченная работа коллектива в едином порыве, с желанием сделать не только быстро, но и хорошо, отличает их бригаду от всех остальных. Работа в команде и умение быть опорой и поддержкой друг другу — вот что главное в не простой, но очень важной профессии слесаря.

Работа в команде и умение быть опорой и поддержкой друг другу — вот что главное в не простой, но очень важной профессии слесаря

Говоря о высокой награде — Благодарности Раиса Республики Татарстан — Петр Петрович с уверенностью заявляет — это заслуга всей команды: от обычного рабочего до руководства предприятия.

— Это наша общая награда. Как говорят — один в поле не воин. И тут так. Без ребят, начальника цеха да всего руководства ничего бы не вышло, — особенно подчеркнул спикер.

К слову, со своей супругой Еленой Петр Петрович больше четверти века проработал в одном цехе.

— Как дома, так и в работе идем под девизом: «Одна семья — одна команда», — шутит Петр Левша.

«Не умею сидеть на месте. Не боюсь ни труда, ни грязи»

Рассказывая о трудовых буднях, Петр Левша с гордостью вспоминает 2005 год, когда он был задействован в строительстве станции очистки воды Нижнекамска. Тогда нужно было создать принципиально новую — комбинированную систему, в которой будут объединены лучшие практики.

— Вы представляете, что такое станция очистки воды? Это 35 километров подземных трубопроводов, связывающих между собой почти три десятка надземных корпусов станции. В итоге они образуют единую систему, настоящий подземный лабиринт из труб! Я вошел в «стройку» где-то в середине процесса. Уже с 2007 года станция вышла на полный цикл очистки и сегодня обеспечивает жителей города Нижнекамска чистой питьевой водой, — с гордостью говорит Петр Левша.

«Я люблю свою работу, коллектив, всей душой прикипел к «Нижнекамскнефтехиму»». Реклама ПАО «Нижнекамскнефтехим»

По словам Петра Левши, слесарь — одна из немногих профессий, которую до сих пор не удалось полностью заменить автоматизированными механизмами. И в этом ее уникальность.

— Ведь машина сама трубы не поменяет. Условно, яму раскопали, а дальше сами. Поэтому в нашей профессии важно уметь работать руками, не бояться грязи, иметь выдержку и сильный характер.

Однако Петр Петрович отмечает, что за последние пару лет на нижнекамском предприятии СИБУРа все больше появляется «умных» технологий. Системы «мобильных обходов», цифровые наряд-допуски и многое другое делает рабочую жизнь производства удобной и доступной. Например, сейчас семимильными шагами на предприятии идет реализация программы целевой инициативы «Замена сетей противопожарного водоснабжения», рассчитанная до 2026 года. Петр Левша занят монтажом и наладкой технического оборудования четвертой нитки трубопровода речной воды от водозабора «Красный ключ» до сооружений III подъема. Она предназначена для бесперебойного водоснабжения действующих и новых производств предприятия.

— Хоть жена и зовет «на пенсию», но в планах уходить на заслуженный отдых нет. Я люблю свою работу, коллектив, всей душой прикипел к «Нижнекамскнефтехиму». И пока есть силы — буду трудиться, — сказал в конце беседы Петр Левша.