«Каждый марафон — это маленькая жизнь»

Люди Казанского марафона: лица, эмоции, впечатления

Фото: Максим Платонов

Для чего женщине в 72 года бегать полумарафоны и каждое утро тренироваться по два часа? Как мужчине к 63 годам пробежать марафон почти 300 раз? Можно ли успеть на бегу найти себе мужа/жену? И зачем 11,5 тысяч человек сознательно испытывают себя на прочность, если можно этого не делать? На эти вопросы пытается найти ответы «Реальное время» в репортаже с Ак Барс Казанского полумарафона.

Марафон в Казани выиграли бегун из Казахстана и белорусская спортсменка



В Казани уже в девятый раз прошел Ак Барс Казанский марафон. 11 566 бегунов попробовали сегодня себя на прочность на живописных казанских трассах. Участники представляли 16 стран мира, причем не только наших соседей из СНГ, но и дальнее зарубежье — Эстонию, Иорданию, Чехию, Китай, Индонезию. Россия была представлена 81 регионом — от Камчатского края до Калининграда.

Полную марафонскую дистанцию бежали 1700 человек. Фото: Динар Фатыхов

Полную марафонскую дистанцию бежали 1700 человек, абсолютным победителем в мужском зачете стал Данияр Ормангали из Казахстана, одолевший 42 километра за 2 часа 25 минут. Среди женщин самой быстрой и выносливой оказалась Вероника Важник из Республики Беларусь — ей дистанция покорилась за 2 часа 47 минут.

На Ак Барс Казанском марафоне было собрано 1 225 000 рублей. По давней доброй традиции, эти средства пойдут на поддержку бесплатного Семейного дома благотворительного фонда «Семья вместе». Дом находится на территории ДРКБ, в нем живут семьи, чьи дети проходят длительное лечение в клинике.

Самому старшему марафонцу 85 лет — Мухарьям Савельевич Ямбулатов каждый год приезжает бегать в Казань из Пермского края. Сегодня он успешно пробежал 10 километров.

А вот самому маленькому участнику соревнований всего 6 месяцев: он участвовал в «ползунковом забеге», когда на спортивной арене расстилаются мягкие маты, и маленькие дети ползают по ним от мамы к папе или же деловито топают, держась за руку родителей. Это казанское ноу-хау, и оно отлично прижилось: например, в TIMERBABY участвовали 123 малыша. Детские забеги TIMERKIDS — на 300 и 600 метров — собрали 1145 участников.

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Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов



Динар Фатыхов

На трассе работали в общей сложности 14 бригад «Скорой помощи», плюс два десятка парамедиков на разных локациях. Взаимодействие медиков между собой было налажено по рации. Сложные случаи передавались в «скорую», та выезжала на место ЧП и оказывала помощь. Искандер Хусаинов, главный врач соревнований, рассказал «Реальному времени»:

— Это всегда бывает, на каждом марафоне находятся люди, которые недостаточно тренировались и переоценили свои силы. Как правило, у них возникает потеря дыхания, недостаточность кислорода. Они останавливаются, сходят с дистанции и нуждаются в медицинской помощи. Кого-то ноги подводят. Надо помнить, что марафон — это спорт для подготовленных и постоянно тренирующихся людей!

Медиков в деле корреспонденты «Реального времени» видели. Так, в машину «неотложки», стоявшую на финише, то и дело подводили добежавших марафонцев, чтобы оказать им помощь. А одной девушке стало плохо буквально в сотне метров от марафонского финиша — и, сдается нам, ей было очень обидно…

Клубничный джем, капитан «Салавата Юлаева» и «Это Спартаааа!»

В забеге на 22 километра участвовала упаковка джема «Махеевъ». Эта ростовая кукла развлекала участников оба дня соревнований — наряду с белыми Барсиками и фиолетовым дракончиком.

Фото: Динар Фатыхов

А сам бренд «Махеевъ» выступил одним из партнеров стартов: клубничный джем был и в составе стартовых пакетов участников. Как рассказывает нашему изданию исполнительный директор марафона Алена Комарова, он пользуется успехом среди бегунов, потому что его можно использовать как изотоник. Для спортсменов, которые теряют на полумарафонской дистанции 2500 — 3000 калорий, это восполнение запаса глюкозы: они прибегают на финиш, открывают джем и залпом его выпивают.

Кроме «сладкого бегуна», на дистанции были замечены и другие колоритные персонажи. Например, марафонец в длинном красном плаще с мечом вполне реалистично изображал одного из трехсот спартанцев (уже ближе к финалу истории). А зрители подбадривали его криком: «Это Спартаааа!»

Это Спарта! Фото: Максим Платонов

Среди VIP-бегунов, которых на Ак Барс Казанском марафоне каждый год бывает немало, был замечен Григорий Панин — капитан уфимского ХК «Салават Юлаев». Он признался: хоккейный сезон не дал особой возможности подготовиться к старту, но уж очень хотелось получить медаль на финише, вот и побежал полумарафон. Организаторы поделились информацией о том, что в числе зарегистрированных бегунов были глава Минцифры республики Айрат Хайруллин и мэр Альметьевска Тимур Нагуманов. Полумарафонскую дистанцию бежали гендиректор «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев и его партнер по бизнесу, основатель бренда «Махеевъ» Вадим Махеев. Главный организатор Казанского марафона Вадим Янгиров прошел полный марафон.

А «Реальное время» поговорило с обычными участниками марафона. Нам очень хотелось узнать, от чего и за чем бегут все эти люди.

1 / 39 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов



Максим Платонов

Максим Платонов

«В Казани на марафоне я уже в пятый раз. Потому что здесь круто!»

Александр Задворный приехал из Саратова, чтобы в очередной раз покорить полную марафонскую дистанцию. Ему 63 года, и 41 из них он бегает марафоны. Говорит, в первый раз побежал «на слабо» — поспорил с девушкой. И затянуло!

— Сегодня я бегу 297-й марафон в своей жизни. За всю жизнь где я только не бегал: и в Прибалтике, и в Ашхабаде, и в Ташкенте, и в Минске, и в Закарпатье… Всю страну объездил. В Казани на марафоне я уже в пятый раз. Потому что здесь круто! Бег для меня — это образ жизни. Не могу сказать, что пробежать 42 километра — это легко. Но каждый марафон — маленькая жизнь. В нем проживаешь все моменты, от легкости вначале до самых тяжелых моментов, когда на трассе наступает кризис. Сезон в этом году я уже давно открыл — первым марафоном в этом году для меня стала «Дорога жизни» в Санкт-Петербурге — рассказывает Александр Васильевич. — А недавно, с 1 по 7 мая, после Волгоградского марафона я пробежал за 7 дней дистанцию от Волгограда до Саратова — больше 400 километров.

63-летний Александр сегодня пробежал 297-й марафон в своей жизни. Фото: Людмила Губаева



Наталья и Станислав Устюговы живут в Екатеринбурге, сегодня оба супруга пробежали по 42,2 километра. Станислав бегает пятый год, и это его седьмой классический марафон. А вот Наталья в этом спорте уже девять лет, сегодня она записала в свою копилку 29-й марафон в жизни. Ребята познакомились «на беговой почве» — познакомились на одном из марафонов и поженились. Теперь ездят на большие старты вместе.

— Трасса хорошая, и погода для бега сегодня очень подходящая, — говорит Станислав. — Стартовые пакеты замечательные. Вот только ценник на участие великоват.

— Но не поспоришь — организация в Казани замечательная, организаторы постарались все предусмотреть, нам очень понравилось. И поддержка на дистанции очень мощная. Очень приятно, что и молодежь, и дети, и взрослые — все поддерживают по всей дистанции, это очень круто! — рассказывает Наталья.

Наталья и Станислав Устюговы познакомились на одном из марафонов — и в результате поженились! Фото: Людмила Губаева

«Я в восторге от вашего города!»

Екатерина приехала из Санкт-Петербурга. Она занимается бегом не так давно — всего лишь год, но атмосфера больших марафонов ее уже затянула. Сегодня в Казани девушка пробежала дистанцию в 10 километров.

— В феврале с моим тренером мы поставили себе цель одолеть десять километров, причем выбрать для этого какую-нибудь интересную локацию. Выбрали Казанский марафон. Старалась бежать с определенной скоростью, выдержать заданное время. Мне это удалось. И это супер! Я впервые в Казани — и я в восторге от города. Очень жаль, что у меня всего два дня — на неделю теперь точно приеду. Тут и дистанция очень живописная, насыщенная достопримечательностями. Очень понравилась организация марафона и поддержка на дистанции. И вода, и зрители, и музыка, и весь этот дух — все это дает сил, мотивирует не сдаваться.

Петербурженка Екатерина Бабакова хочет еще приехать в Казань. Фото: Людмила Губаева

Баубек Ильясов приехал из Казахстана, из города Уральска, в составе довольно внушительной делегации бегунов — от их спортивной группы на Казанский марафон прибыли тридцать человек!

— Я бежал полумарафон в Казани впервые — до этого четыре раза бегал в Самаре (нам туда близко ездить). У вас очень классная атмосфера, организация на высшем уровне! Наши бегуны в прошлом году вернулись из Казани с такими впечатлениями! Захотелось тоже почувствовать, что же это такое — Казанский марафон. Ощущения замечательные! Мне очень понравилось. Да еще и на полумарафонской дистанции сегодня я показал абсолютный пятый результат. Хорошо пробежал, доволен собой! — улыбается бегун.

Гостей из Казахстана Казань впечатлила. Фото: Людмила Губаева

«Мне просто нравится жесть!»

Илья, наш гость из Москвы, бегает уже третий год, и сегодня в Казани прошел полную марафонскую дистанцию. На вопрос, зачем себя так мучить, изводя организм 42-километровыми забегами, смеясь, отвечает:

— Мне просто нравится жесть! Это уже седьмой марафон в моей карьере, я сегодня уложился в 2 часа 58 минут, и очень собой доволен. Веселая у вас трасса, вот только ветер в один момент был лютый, — рассказывает Илья. — Но в целом с погодой повезло. Город мы посмотрели, и он прекрасный — особенно старая его часть, там атмосфера такая, просто кайф. Я восхищен вашей набережной, экстрим-парком отличным. Когда есть такие локации — это очень прикольно. Вот только болельщиков маловато, я думал, будет больше. Но организация замечательная, вода везде по дистанции была, волонтеры молодцы. Хороший стартовый пак, там даже джем есть. Между прочим, многие «ультры» (участники ультрамарафонов — прим. ред.) бегут с джемом вместо гелей-изотоников. Я с утра позавтракал булочкой с ним, он зашел отлично!

Илье из Москвы просто «очень нравится жесть». Фото: Людмила Губаева

Разиля Созыкина приехала из соседней Башкирии — из Нефтекамска. В свои 72 года она жить не может без бега. Каждый день тренируется: встает в шесть утра и пару часов бегает по лесу. Бегунья участвовала в марафонах в разных российских городах, и еще у нее за плечами старты в Берлине, Риме, Афинах. А сегодня в Казани она одолела полумарафонскую дистанцию.

— Погода, конечно, сопутствовала и помогала. Но трасса показалась мне сложноватой — и асфальт, и подъемчики, — улыбается Разиля. — Мы с 2015 года приезжаем на марафон в Казань, ни одного не пропускаем — очень любим ваш гостеприимный город. Организация здесь на высшем уровне, а я ведь много марафонов прошла, больше тридцати. Поверьте, у меня есть с чем сравнить! У вас всё продумано, каждый уголок обеспечен. И на трассе какая поддержка, и питание — мы очень довольны. Мне уже порой говорят: «Переходи на десятку, все-таки возраст». А я отвечаю: «Нет, дай-ка я осилю!» Движение — это действительно жизнь. И я стараюсь двигаться, ведь говорят: «Чем тоньше талия, тем длиннее жизнь».

Раиля Созыкина: «Чем тоньше талия, тем дольше жизнь!» Фото: Людмила Губаева

Перекрытия города и проблема с «зайцами»

В Казанском марафоне важно, главным образом, то, что участие в нем доступно каждому человеку. Чтобы здесь пробежать и получить награду, не нужно быть профессиональным спортсменом. Однако этим, к сожалению, пользуются хитроумные «зайцы» — да-да, и они бывают на марафонах. Организаторы Ак Барс Казанского марафона обращают на это внимание отдельно: бегунов без номеров на трассе хватает, они проходят комфортно организованную дистанцию, соревнуются с честно зарегистрированными соперниками и таким образом попирают спортивные принципы.

— Ребята, у нас не такие дорогие слоты — не дороже, чем в кафе поужинать. И уж если вы решили пробежать без номера, то хотя бы не забегайте в финишную арку. Это нечестно, не круто и неспортивно… Для нас очень важны честность и равенство для всех спортсменов, — увещевала исполнительный директор марафона.

Чтобы здесь пробежать и получить награду, не нужно быть профессиональным спортсменом. Фото: Динар Фатыхов

Иногородние марафонцы восхищаются живописной трассой, проходящей по самым красивым местам города. Казанцы, не вовлеченные в беговой праздник, традиционно недовольны перекрытиями дорог. Однако, как говорит Алена Комарова, исполнительный директор Казанского марафона, по сравнению с тем валом обращений от возмущенных граждан, который был лет шесть назад — сегодня уже становится спокойнее. Понадобилось время, чтобы люди поняли, насколько важно это мероприятие — и не только в возвышенном, спортивном смысле, но и в сугубо утилитарном. Алена Комарова объясняет:

— У нас самый крупный региональный марафон в России. После двух столиц — Москвы и Питера — мы идем следующими по количеству участников. Конечно, мы перекрываем дороги. Но более 10 тысяч из 11,5 тысяч участников марафона — гости Казани. Это все туристы, которые приезжают к нам в город и оставляют здесь свои деньги, и это большой экономический эффект! Мы видим, как растет уровень понимания и осознанности горожан, и это очень радует. У нас организованы 25 точек поддержки по всей протяженности трассы — и все казанцы! Люди присоединяются туда стихийно, проходя мимо. Я сегодня на трассе видела пожилую женщину, которая «вела» одного бегуна: «Сынок, давай! Сынок, беги!». Мы спросили, ее ли это сын, а она ответила, что вообще не знает этого человека. И вот такой уровень поддержки — это классно!



1 / 63 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов