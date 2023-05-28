Как Гаяз Исхаки нелегально переходил границу

Анализируем дневники великого татарского писателя в эмиграции, часть 2-я

Продолжаем изучать том дневников Гаяза Исхаки, который Институт языка, литературы и искусства выпустил этой весной. Если в первой части действие происходило в Японии, то теперь писатель оказался в Харбине, где пережил эпидемию холеры и атаку местных банд. А также подробно рассказал, что с ним случилось в первый год эмиграции.

«Офицер не заходит. И поезд не трогается»

В дневниках Исхаки, словно предполагая дальнейшую публикацию этих документов, подробно рассказывает о своих перемещениях.

К примеру, он сообщает, почему у него вошли с визой: «Хромой челябинский ишан, приехав в Омск, сообщил о нашей поездке по мирному договору правительству Колчака, а народ их, мол, не выбирал, мы не согласны. После этого правительство Колчака обратилось в Омск к представителям Франции, Англии, чтобы нас не впускали, отправил телеграмму в Париж Сазонову».

В Харбине Исхаки оказывается, нелегально пересекая границу: «Собираю сведения у здешних стариков-опиумщиков. Получится, нет? Один говорит, без паспорта никак. Другой говорит, что можно. В итоге с одним товарищем доедем до станции на русской стороне, Куаньчэнцзы, а оттуда поедем на лошадях. Но и там часто спрашивают паспорт. Ну, с богом».

Так Исхаки пересек русско-японскую границу и оказался в Маньчжурии.

«Вот приехал поезд, вся платформа заполнилась милицией. Мои товарищи сели, заняли место. Внесли и мои вещи. Я сижу, словно просто пришел походить по вокзалу. Офицеры железной дороги ходят из вагона в вагон, проверяют паспорта, ставят штампы. Вот раздали паспорта. Офицеры вышли. Но в руке остался один паспорт. Он ищет хозяина. Идет прямо ко мне. Сейчас спросит, мой ли это паспорт. Мне нельзя говорить, что мой, у него есть хозяин. Если отвечу, что не мой, спросит, где паспорт. Он останавливается и смотрит на меня. Поверив, видимо, что я не хозяин паспорта, уходит. Вот второй звонок. Я в поту. Медленно захожу, сажусь на свое место. После заходит один из моих товарищей. Но не успеваем словом перемолвиться, приходит второй провожатый. Офицеры ушли во второй класс. Могут и к нам зайти. Сердце бьется. Офицер не заходит. И поезд не трогается. Вот третий звонок. Слава богу».

Установление полумесяца на Харбинской мечети, 27 июля 1924 года. Фото получено от татарского эмигранта из Канады Аяза Аги

«Из всех углов стреляют ружья»

Исхаки, отмечая год странствий, пишет в дневнике подробно о своих перемещениях. Он пишет, что по доносу из мусульманского комиссариата его должны были отправить под трибунал в Москве.

«Но поскольку тюрьмы были переполнены, поскольку в тюрьмах практически не кормили, поскольку в тюрьме красноармейцы имеют привычку убивать, я сбежал. По Волге на лодке, в течение девяти дней, проведя очень странные минуты, пройдя через фронт, 19 августа я прибыл в Казань. Там прожил под нескончаемый грохот бомб неделю и уехал в Самару».

Далее была Уфа, переезд с Милли Идарэ (высший исполнительный орган культурно-национальной автономии тюрко-татар) в Петропавловск, где Исхаки начал выпускать газету, где изрядно занимался политическими проектами, после перебравшись в Харбин, где ждал паспорта, после чего перебрался в Японию (об этом написано в первой части статьи), а после вернулся в Харбин.

«Когда стал выздоравливать, в Харбине началась эпидемия холеры. В китайской части, говорят, в день умирает по несколько сотен человек». Между тем начинаются нападения маньчжурских банд «краснобородых» — хунхузов. Исхаки перебирается в город Ичанйод.

«Из всех углов стреляют ружья. Я ложусь на пол с чемоданом. Но поскольку у комнаты одна сторона — это дверь, открыто окно, это точно самое небезопасное место. Я тихонько беру чемодан, ползу в другую комнату. Там одно окно. Под кроватью приехавшая из Петропавловска Рабига ханум Ибрагимова. Если лечь на пол, из окна видно. Вот комод. Есть пустое место. Там и прячусь. Теперь меня с улицы не видно».

Атаман Семенов. Источник: ru.wikipedia.org

Генерал Семенов и чехи

«Сначала с муллой вечерним поездом приехал Нури Дивиев. Дивиев служит адъютантом у генерала Семенова. И в последнее время стал формировать татарский полк. Вечером мы поговорили, познакомились (это была наша первая встреча). Он пришел, чтобы встретиться с нами наедине. Утром после чая он доложил нам по поводу приезда Нияза в Читу. Согласно его докладу, Семенов, узнав, что мы застряли в Японии, чтобы сделать что-то для мусульманского народа, нашел заниматься нашей отправкой и отправил Ниязу ту карточку (Нияз бегло рассказал нам об этой карточке). И сказал ему поехать в Японию и поговорить с нами и познакомить с человеком, указанным на карточке. Говорил про нас по телефону с Японией, отправил одного монгола, чтобы он поехал с нами».

Так Исхаки понял, что Нияз Максуди, директор Троицкого медресе, который был с ними в Японии, поступил не совсем верно. Хотя на атамана Семенова, которого интересовала работа с мусульманским населением, они также возлагали определенные надежды. Но в результате Фуаду Туктарову удалось договорить с чехами, которые пообещали отправить их в путешествие на пароходе. Набрав сибирских денег, друзья отправились во Владивосток якобы по командировке от Семеновского полка. У Исхаки фальшивый паспорт.

«Будучи гражданским лицом, я совсем не похож на солдата. Если на проверке паспортов на границе вызову подозрения, дела мои плохи. Все остальные документы, бумаги — все при мне, и деньги, и чемодан. Подхожу к пограничнику, душа сжалась. Мы приближаемся. Берут у всех паспорта и мой фальшивый, уходят. Я знаю, что иногда они вызывают жандармерию, жду, словно смерти. Все идет не по-нашему. Вот прошли таможенники. Работа закончена. Но и паспорт не возвращают, и меня не вызывают. Нервы на пределе. Хочется сказать, быстрее, это фальшивка, я сам написал. Вот второй звонок, слава богу, значит, мой паспорт отправляют во Владивосток, не смотрят здесь. Третий звонок, жду, все нет. Вот идет какой-то незначительный солдат и раздает паспорта. Вошел в наше купе. Говорит, сами узнавайте свой паспорт. Я вытащил свое поддельное удостоверение личности из множества бумаг. На обороте — штамп от пограничника».