«Я врос в «Нижнекамскнефтехим» всей душой»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Между нами химия» — так называется новый проект «Нижнекамскнефтехима», рассказывающий о людях труда. О тех, на чьих плечах держится гигантское нефтехимическое производство, да и в целом промышленная отрасль. Сегодня на нижнекамском предприятии СИБУРа трудятся тысячи человек. Многие из них отдали любимой работе не один десяток лет своей жизни, в самые трудные годы не изменили профессии и остались верны своему долгу. Цикл материалов о нефтехимиках открывает рассказ о Сергее Горланове, слесаре по контрольно-измерительным приборам и автоматике завода синтетических каучуков. Заслуженный химик Татарстана, почетный ветеран, он сохраняет оптимизм, рабочий энтузиазм и делится опытом с молодым поколением.

«Как сейчас помню свой первый рабочий день»



Настоящая «химия» между Сергеем Степановичем и «Нижнекамскнефтехимом» произошла в далеком 1983 году и длится по сегодняшний день.



Тогда Сергею Горланову едва исполнилось 18. Получив диплом об окончании профессионального училища №44, он пришел устраиваться на главное градообразующее предприятие. В отделе кадров молодого человека приняли на должность электромонтера по ремонту электрооборудования второго разряда цеха электроснабжения I зоны «Нижнекамскнефтехима».



— Как сейчас помню свой первый рабочий день на предприятии. Меня очень тепло встретили. Основы профессии, нюансы технологического процесса мне помогал изучать наставник Василий Семенович Поверенов. Я ему до сих пор очень признателен. Он привил мне интерес к приборам, — вспоминает он.

Настоящая «химия» между Сергеем Степановичем и «Нижнекамскнефтехимом» произошла в далеком 1983 году и длится по сегодняшний день

Едва он вник в производство, Сергея Горланова призвали в армию. Отслужив четыре года в качестве начальника выездного узла связи полка, в 1987 году он вновь вернулся на «Нижнекамскнефтехим». Устроился электрослесарем КИП четвертого разряда по ремонту приборов теплотехнического контроля и автоматики тепловых процессов завода СКИ-3. В 1992 году повысил свой разряд до пятого, еще через два года — до шестого.



— Всю жизнь я занимаюсь обслуживанием, наладкой и ремонтом контрольно-измерительных приборов. Отвечаю за поддержание высокотехнологичного оборудования в исправном состоянии, выявляю неисправности и провожу профилактику. От работы слесаря КИПиА зависит весь технологический процесс, — не без гордости говорит ветеран производства.



«Никогда не думал о том, чтобы сменить место работы»



С 2017 года Сергей Степанович трудится слесарем КИПиА цеха по обслуживанию и ремонту КИПиА в технологических цехах завода по производству СК центра автоматизации. Общий трудовой стаж составляет 41 год.



— Никогда не думал о том, чтобы сменить место работы. Для меня это уже как хобби, я врос в «Нижнекамскнефтехим» всей душой. За четыре десятка лет происходило многое, в том числе и трудности. Но благодаря слаженной команде, накопленному багажу знаний и опыту мы всегда преодолевали преграды, — говорит Сергей Горланов.



С 2017 года Сергей Степанович трудится слесарем КИПиА цеха по обслуживанию и ремонту КИПиА в технологических цехах завода по производству СК центра автоматизации

Одним из ярких воспоминаний Сергея Степановича стал переход родного цеха завода СК с пневматических приборов на электронные. В 2006 году он сам ввел систему АСУТП APACS/QUADLOG, благодаря которой была обеспечена безаварийная и безопасная работа производства, существенно снизились расходы энергопотребления.



— Переход на электронные приборы облегчает человеческий труд. Основная роль внедрения систем автоматизации — повысить уровень эффективности, мобильности и облегчить труд сотрудников. Тогда я все сделал своими руками, чему очень рад. В моей профессии приходится постоянно учиться, изучать новые приборы, развиваться. Вот и сегодня с приходом компании СИБУР повышаю свой уровень знаний, участвую в изменении рабочих процессов и продолжаю свою рационализаторскую деятельность, — отмечает он.



Кроме того, он выполнил монтаж системы готовой продукции в цехе выделения каучука на оптических электронных счетчиках с последующей передачей параметров в сеть объединения, что позволило вывести учет готовой продукции на новый уровень.



В 2012 году Сергей Степанович установил и выполнил монтаж системы АСУТП фирмы YOKOGAWA в цехе очистки изопентан-изопpеновой фpакции, бутадиена, стирола, приготовления шихты и катализатоpа. В результате повысилась управляемость технологическим процессом, изменилась эргономика производства.

В 2012 году Сергей Степанович установил и выполнил монтаж системы АСУТП фирмы YOKOGAWA в цехе очистки изопентан-изопpеновой фpакции, бутадиена, стирола, приготовления шихты и катализатоpа

Помогал строить узел загрузки-выгрузки алюмоорганических соединений (АОС) на заводе СК, что позволило повысить безопасность загрузки-выгрузки АОС и уменьшить процесс выгрузки на 30%.



Сергей Степанович довел узлы хозяйственного учета до требуемых норм, перевел щиты контрольно-измерительных приборов на станции управления, на базе микропроцессорной техники, внедрил в работу новые системы автоматической противоаварийной работы, что улучшило качество управления технологическим процессом. Сегодня, являясь сотрудником предприятия, которое входит в большую компанию СИБУР, он активно продолжает генерировать рационализаторские идеи по улучшению эффективности производства. По его словам, сейчас этот процесс стал намного проще, поскольку компания активно внедряет электронные формы подачи заявок рацпредложений, и происходящие перемены ему по душе.



— Приятно, что мои рационализаторские предложения, которые внедряются, облегчают не только мой труд, но и труд других людей, помогают увеличить производительность труда — для меня это главный стимул, — подчеркивает Сергей Горланов.



Пример для подражания, опытный и мудрый наставник

В коллективе Сергей Горланов пользуется большим авторитетом и уважением. Для молодых нефтехимиков — он пример для подражания, опытный и мудрый наставник. Сергей Степанович уверен, что каждый человек может найти интерес в профессии, будь то слесарь КИПиА, аппаратчик, электромонтер, сварщик, оператор или машинист.

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— Я хочу пожелать будущим нефтехимикам, чтобы они лучше познавали свою профессию, искали интересные моменты в работе. Несмотря на то, что я уже много лет в профессии, я продолжаю учиться, открывать для себя новые горизонты. Производство не стоит на месте, модернизируется, внедряются новые программы, оборудование, мы должны соответствовать времени, — признается он и добавляет: — Мы стараемся своими знаниями делиться с молодежью, учим ее профессиональным тонкостям и ответственному отношению к работе, любить свое производство и профессию так же, как и мы.