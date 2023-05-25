«Это сговор чистой воды, а не скоординированные действия»

В Татарстане раскрыли картель по госзакупкам школьного оборудования стоимостью 250 млн рублей

«У нас есть доказательства, что был один координатор, который указывал каждому участнику, что делать. Более того, он имел печати и подписи и даже осуществлял деятельность от их лица. Это типичный картель», — разъяснил замглавы Татарстанского УФАС России Андрей Розенталь действия фигурантов резонансного дела. В апреле завершилось расследование антиконкурентного соглашения между десятью татарстанскими компаниями, которые за два года получили 22 госконтракта на поставку школьного оборудования, не допустив к ним других претендентов. Изначально под подозрение попал и заказчик — Министерство образования и науки РТ, но позднее претензии были сняты, так как подготовку к торгам курировал один таинственный чиновник — осведомитель ведомства, которого впоследствии уволили.

«Школьный картель» заработал четверть миллиарда

Картельные соглашения все реже раскрываются из-за сложности предоставить прямые улики — для этого должны быть найдены аудиозаписи переговоров, схожие IP-адреса поставщиков или как минимум электронная переписка. Но на этот раз татарстанские антимонопольщики провели масштабное расследование с привлечением силовиков, сумев собрать полную доказательную базу для переквалификации обычного сговора на полноценное антиконкурентное соглашение (картель). О результатах операции по разоблачению картельного сговора сегодня утром рассказал журналистам замруководителя УФАС по РТ Андрей Розенталь.



Картельный спрут действовал на торгах по закупке инновационного учебного оборудования — смарт-досок, шлемов виртуальной реальности и прочего, что приобретало Министерство образования и науки РТ, рассказал спикер. Технику закупали в рамках федерального нацпроекта «Образование», а стоимость каждого лота привлекала заманчивой стартовой ценой — от 10 млн рублей и выше. Установлено, что в антиконкурентное соглашение входили 10 татарстанских компаний, которые создавали видимость конкурентных торгов. Они действовали в течение двух лет — с 2018 по 2020 год. За это время они смогли «выиграть» 22 госконтракта общей стоимостью более 250 млн рублей.

Картельный спрут действовал на торгах по закупке инновационного учебного оборудования — смарт-досок, шлемов виртуальной реальности и прочего. Фото: wikipedia.org Euvk

Сначала это был просто сговор

— Способы реализации антиконкурентных соглашений постоянно видоизменяются, признаки заключения таких соглашений становятся все менее заметными. Нарушители становятся все более изобретательными, чтобы замести следы, — пояснил Андрей Розенталь.

Но и антимонопольные органы не спят. По словам замглавы УФАС, служба активно сотрудничает с правоохранительными органами, «расширяя способы доказывания и повышая качество взаимодействия с иными органами контроля».

Изначально расследовали как сговор, в котором были уличены «РостАп», «РеаНова», «Эдукей», «ВКС», «Тандем Трейд», «Политех», следует из материалов дела. С этими фирмами заключили два десятка контрактов на сумму 267,2 млн рублей. Они осуществляли поставку оборудования для мобильных технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», для кабинетов психологов и логопедов в школах и прочее. Перечень оборудования обширен. Поначалу действия Министерства образования и науки РТ при организации указанных аукционов были квалифицированы как заключение антиконкурентного соглашения заказчика с участником торгов, пояснил Розенталь.

Фото: realnoevremya.ru

Бассейн за 1 рубль, или Как заманивают потребителей

Впоследствии дело переквалифицировали в картельный сговор. Причина — были найдены доказательства того, что один из участников спрута не просто координировал действия, а управлял ими.

— Организации были разными, но их деятельность координировалась одной центральной организацией, а остальные работали по указке, — рассказал Андрей Розенталь. — У нас есть доказательства, которые позволяют говорить о том, что был один координатор, который указывал непосредственно каждому из участников торгов, что делать. Он имел в наличии печати и подписи и от их лица осуществлял эту деятельность. Это типичный картель.

Смысл любого сговора в том, чтобы обеспечить доступ к государственных ресурсам определенному кругу хозяйствующих субъектов и не допустить конкурентов. По словам Розенталя, информацию о предстоящих торгах предоставлял один из чиновников ведомства, который впоследствии был уволен.

Фото: Ринат Назметдинов/ realnoevremya.ru

Специалисты также привели в пример разные случаи недобросовестной конкуренции и обмана потребителя. В бизнесе компании стремятся хитрыми способами привлечь к себе покупателя, приманивая низкой ценой. Особенно любят пользоваться этим приемом салоны по продаже автомобилей.

Как рассказала на слушаниях замглавы УФАС по РТ Венера Чернова, один из автоцентров рекламировал продажу автомобиля по цене 668 тысяч рублей, а по факту покупатель вынужден был подписывать кредитный договор на сумму свыше 1 млн. Не раскрывают полную стоимость автомобилей и официальные дилеры, отметила она.

Схожим способом привлечения клиентов балуются и фитнес-клубы. По словам Черновой, одна из компаний предлагала услуги по пользованию бассейном за 1 рубль, а по факту абонемент продавался за 19 тысяч рублей на полгода. Нарушения в сфере рекламы увеличились на 15%, резюмировала она.