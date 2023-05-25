Снижение аварий, улучшение условий, замена 600 километров сетей: Татарстан принял «коммунальную пятилетку»

В Татарстане утвердили программу по модернизации коммунальной инфраструктуры до 2027 года, но финансирование пока запланировали до конца 2024-го

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Кабмин Татарстана утвердил региональную программу по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в республике до 2027 года. Пока финансирование выделили на 2023—2024 годы — в сумме это 8,6 миллиарда рублей, причем половину выдаст федеральный бюджет. Ожидается, что реализация программы позволит улучшить качество коммунальных услуг для более 81 тысячи человек. Детали — в материале «Реального времени».

Аварийность коммунальной инфраструктуры должна снизиться на 5,6%

Программу, ответственным за которую назначен Минстрой, будут реализовывать в два этапа: первый пройдет в 2023—2024 годах, второй — в 2025—2027 годах. Пока утвержден план первого этапа. Согласно прогнозным значениям, на него потратят 8,6 млрд рублей, 4,3 млрд из которых выделят из федерального бюджета, о чем в середине апреля объявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Больше, а именно 12,9 млрд рублей, получит только Московская область, еще 973 млн рублей пойдет Тверской области.

Большую часть денег — 6,622 млрд рублей — в Татарстане потратят в следующем году. Это 2,433 млрд из бюджета республики, 3,316 млрд из федерального, еще 882,6 млн рублей хотят привлечь из внебюджетных источников. В этом году на модернизацию коммунальной инфраструктуры планируют направить 1,989 млрд рублей: 478,3 млн из бюджета Татарстана, 994,9 млн из федерального, а также 516,5 млн из внебюджетных источников.

Предполагается, что реализация программы позволит улучшить качество коммунальных услуг для 81 651 человека: для 8 589 человек в 2023-м и для 73 062 человек в 2024-м. Всего хотят заменить 601,55 км инженерных сетей (63,28 км в 2023-м и 538,27 км в 2024-м). В целом аварийность коммунальной инфраструктуры должна снизиться на 5,6%.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Среди проблем — износ сетей и нехватка источников качественной воды

На данный момент уровень обеспечения жилищного фонда следующий:

водопроводом — 96,7%, в том числе централизованным — 81,1%;

водоотведением — 93,9%, в том числе централизованным — 69,8%;

отоплением 98,4%, в том числе централизованным — 69,8%;

горячим водоснабжением — 90,7%, в том числе централизованным — 58,2%;

одновременно водопроводом, водоотведением, отоплением и горячим водоснабжением — 87,4%.

В программе перечисляются также проблемы коммунальных услуг. Основная — это износ сетей. Упоминаются низкая энергетическая эффективность, значительные потери тепловой энергии при ее производстве, высокая затратность, необходимость вложения значительных средств в модернизацию, низкая инвестиционная привлекательность большинства объектов коммунальной энергетики, а также ухудшение качества воды ввиду антропогенного воздействия и нехватка источников качественной воды.

Работы затронут Казань, Челны и 33 района Татарстана

Всего запланировано провести 190 мероприятий за 2 года. Большая часть, 99, пройдет в сфере водоснабжения, 66 — в сфере теплоснабжения, 25 — в сфере водоотведения. В основном это ремонт или реконструкция существующих сетей, но также запланировано строительство — например, сетей водоснабжения в селах Шигали и Куркачи Высокогорского района, а также по улице Южногорской в казанском жилом массиве Константиновка.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Большая часть работ пройдет в районах: в Агрызском (9), Азнакаевском (3), Алексеевском (1), Алькеевском (4), Альметьевском (8), Арском (2), Атнинском (1), Бавлинском (4), Бугульминском (4), Буинском (5), Верхнеуслонском (2), Высокогорском (2), Дрожжановском (1), Елабужском (6), Заинском (5), Зеленодольском (5), Кайбицком (1), Камско-Устьинском (2), Кукморском (1), Лаишевском (1), Лениногорском (2), Мамадышском (1), Менделевском (4), Нижнекамском (4), Новошешминском (1), Нурлатском (3), Рыбно-Слободском (5), Сабинском (1), Сармановском (11), Тетюшском (8), Тукаевском (1), Тюлячинском (3), Чистопольском (2). Еще 19 мероприятий проведут в Набережных Челнах.

Масштабные работы запланированы в Казани (58). Например:

капремонт сетей ГВС и теплоснабжения на улице Зорге в поселке Кадышево;

капремонт сетей теплоснабжения по Сибирскому тракту, 28;

реконструкция тепловода №5;

капремонт сетей теплоснабжения по Горьковскому шоссе, 41, 41а, 43, по ул. Можайского, 2,4, ул. Юбилейной, 3;

реконструкция участка водовода от ул. Магазинной/Красикова до ул. Равнинной;

капремонт сетей теплоснабжения по ул. Карбышева, 62а, 62б;

реконструкция участка водопровода по ул. Братьев Касимовых, ул. Аделя Кутуя и т.д.

Причем львиную мероприятий — 19 — должен провести казанский «Водоканал», который недавно отчитался о рекордной выручке и прибыли. Несмотря на такие финансовые результаты, сам «Водоканал» по-прежнему считает, что средств на то, чтобы проводить своевременный ремонт городских сетей и содержать их в надлежащем состоянии, попросту не хватает.



Заключение контрактов на выполнение проектов реконструкции запланировано на май этого года. Работы предполагают завершить к декабрю 2024-го. Полный список адресов, где пройдет ремонт, представлен здесь.

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