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Татарстану одобрили программу модернизации коммунальной инфраструктуры на 4,3 миллиарда рублей

16:26, 13.04.2023 5
Татарстану одобрили программу модернизации коммунальной инфраструктуры на 4,3 миллиарда рублей
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Татарстану на заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию одобрили программу модернизации коммунальной инфраструктуры. Объем ее финансирования из федерального бюджета составит 4,3 миллиарда рублей, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Также одобрены региональные программы модернизации коммунальной инфраструктуры Московской и Тверской областей. Объем их финансирования оценивается в 12,9 миллиарда и в 973 миллиона рублей соответственно.

По словам Марата Хуснуллина, в общей сложности в Татарстане, Московской и Тверской областях обновят 1 591 км сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Это позволит улучшить качество услуг ЖКХ примерно для 1,7 млн жителей.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

«Реальное время» направило запрос в Минстрой по поводу содержания программы. Ответ будет опубликован по получении.

В ноябре 2022 года Марат Хуснуллин заявил, что для решения проблем жилищно-коммунального хозяйства властям следует применить «новые нестандартные меры», которые должны остановить «ухудшение ЖКХ». Он указывал, что в России свыше 40% сетей ЖКХ нуждаются в замене.

Комплексная программа модернизации коммунального хозяйства в России на пятилетний период с прогнозом до 2030 года потребует не менее 4,6 триллиона рублей. При достаточном уровне финансирования обновят более 7 тыс. объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, а также более 260 тыс. км сетей.

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Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 13 апр
    теперь уже Водоканалу не на что будет пенять
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    Анонимно 13 апр
    Причину для очередного повышения всегда найдут!!!Или просто внаглую будут поднимать.Впервой что-ли!!!!
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  • Анонимно 13 апр
    Отличные новости!
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  • Анонимно 13 апр
    какая часть этих средств пойдет на казань?
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  • Анонимно 13 апр
    Надеюсь отныне городские фонтаны будут бить только в парках, а не на проезжей части
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