Татарстану одобрили программу модернизации коммунальной инфраструктуры на 4,3 миллиарда рублей
Татарстану на заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию одобрили программу модернизации коммунальной инфраструктуры. Объем ее финансирования из федерального бюджета составит 4,3 миллиарда рублей, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Также одобрены региональные программы модернизации коммунальной инфраструктуры Московской и Тверской областей. Объем их финансирования оценивается в 12,9 миллиарда и в 973 миллиона рублей соответственно.
По словам Марата Хуснуллина, в общей сложности в Татарстане, Московской и Тверской областях обновят 1 591 км сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Это позволит улучшить качество услуг ЖКХ примерно для 1,7 млн жителей.
«Реальное время» направило запрос в Минстрой по поводу содержания программы. Ответ будет опубликован по получении.
В ноябре 2022 года Марат Хуснуллин заявил, что для решения проблем жилищно-коммунального хозяйства властям следует применить «новые нестандартные меры», которые должны остановить «ухудшение ЖКХ». Он указывал, что в России свыше 40% сетей ЖКХ нуждаются в замене.
Комплексная программа модернизации коммунального хозяйства в России на пятилетний период с прогнозом до 2030 года потребует не менее 4,6 триллиона рублей. При достаточном уровне финансирования обновят более 7 тыс. объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, а также более 260 тыс. км сетей.
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