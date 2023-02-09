В Казани проведут общественные обсуждения по поводу планов Казанского порохового завода

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В Казани проведут общественные обсуждения на тему увеличения производственных мощностей по выпуску нитратов целлюлозы и порохов Казанским пороховым заводом. Такие сведения опубликованы в постановлении мэра Казани Ильсура Метшина:

— Назначить проведение общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы (проектной документации «Реконструкция и техническое перевооружение производства нитратов целлюлозы и порохов с целью наращивания производственных мощностей (I этап)»), включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее — материалы общественных обсуждений), — сказано в документе.

Обсуждения проведут с 9 февраля по 10 марта.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В конце января «Реальное время» писало о планах казанского предприятия нарастить производство нитратов и порохов. О программе реконструкции и технического перевооружения старейшего завода в России можно прочитать в большом материале.



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Айрат Назипов