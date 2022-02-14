Стереополина выпустила клип «Солнечный мальчик», который снимали в Дербышках

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Уроженка Казани Карина Абдулкаюмова, пишущая песни под псевдонимом Стереополина, выпустила клип «Солнечный мальчик». Его режиссером стал автор дебютного клипа артистки «Первое свидание».



Клип снимали в Казани — во Дворце культуры им. Сахибгарея Саид-Галиева в Дербышках. В центре сюжета — хулиган, который влюбляется в девушку на вечеринке в ДК. Девушка не отвечает ему взаимностью: она танцует с юношей с золотыми локонами, что заставляет хулигана ревновать. Тогда хулиган возвращается на вечеринку со своими друзьями и мстит юноше.

Стереополина в Instagram поделилась, что идея клипа родилась еще более года назад, но воплотить проект в жизнь получилось лишь в 2022 году. Обстоятельства возникали разные — от пандемии до нехватки финансов.

Маргарита Головатенко