Елена Гущина: «Народный костюм — это удивительный, гармоничный ансамбль»

В Казани открылась выставка «Русский стиль: традиция и душа народной культуры»

Фото: Максим Платонов

В казанском Кремле, в Присутственных местах презентовали результаты работы по историко-этнографическому проекту «Русские коллекции в музеях Татарстана», успешно реализованного на протяжении последних трех лет при поддержке раиса республики Рустама Минниханова. Здесь же открылась выставка реконструированной аутентичной одежды русского населения Казанского Поволжья «Русский стиль: традиция и душа народной культуры». Во встрече приняли участие татарстанский вице-премьер Лейла Фазлеева, ведущие российские ученые, исследователи, фольклористы и историки народной культуры. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Праздник для ценителей русского фольклора

Сегодня, в День славянской письменности и культуры, в казанском Кремле презентовали итоги реализации историко-этнографического проекта «Русские коллекции музеев Татарстана», работа над которым шла на протяжении последних трех лет.

В результате многолетней экспедиционной деятельности было выпущено пять томов издания о русском фольклоре. Один из них — «Народный костюм Казанского Поволжья конца XIX — первый половины XX века» представили сегодня на выставке реконструированной аутентичной одежды русского населения региона «Русский стиль: традиция и душа народной культуры». Еще одним важным итогом этнографического исследования стало воссоздание русских народных костюмов в татарстанских селах.



Атмосфера праздника объединила всех ценителей русского фольклора на одной площадке. Проект оказался интересным для этнографического сообщества и исследователей из разных регионов России. Причем собрались представители разных национальностей, религий и конфессий, проявившие интерес к этой теме. Ведь многие старинные экспонаты впервые были представлены широкой аудитории.

«Мы понимали, что это действительно впервые»

Участниками проекта выступили 23 музея республики. На открывшейся выставке представили национальные костюмы, обувь, головные уборы, которые отвечали всем традициям русского народа.



Приглашенные гости рассказали о значении Дня славянской письменности и культуры в современном мире. Среди них были художник, искусствовед и этнокультуролог Андрей Боровский, научный руководитель проекта, к.и.н., и.о. завкафедрой антропологии и этнографии КФУ Елена Гущина, известный собиратель и исследователь русского народного костюма Сергей Глебушкин, художественный руководитель студии декоративно-прикладного творчества, старший преподаватель кафедры изобразительного искусства и дизайна КазГИК Екатерина Менгден. Экспозицию открыла директор Культурного центра имени Пушкина Галина Елистратова, эта же организация выступила спонсором выставки.

Презентацию итогов проекта открыло дефиле новой коллекции народных костюмов, во время которого Елена Гущина рассказала о сложностях создания и истории происхождения каждого наряда: «Народный костюм — это удивительный, гармоничный ансамбль, в котором сочетаются одежда, обувь, головные уборы, аксессуары и украшения».

— Мне очень радостно представить вам наши работы. «Русские коллекции музеев Татарстана» носят презентационный характер, музейные фонды Татарстана бережно хранят наши образцы. Наши фонды общедоступны для большого количества людей, — отметила спикер, — Когда идея только формировалась, многое для нас казалось недоступным, мы понимали, что это действительно впервые, для нас это было очень волнительно. Было много сомнений, потому что таких проектов еще не было. Но главное, что у нас все получилось!

«Все больше коллективов одеваются в наши костюмы»

Следом выступила основатель мастерской традиционного русского костюма «ДушуГрея» Юлия Ахметзянова. По ее словам, все костюмы созданы по музейным образцам и выступают наглядной иллюстрацией ко всем пяти томам издания. Каждый из образов отражал материальный достаток его хозяина, соответствовал возрасту и определенному мероприятию.

Приз зрительских симпатий получил свадебный образ молодоженов начала XX века. Каждый выход моделей сопровождался театрализованной постановкой. По завершению дефиле все желающие были приглашены на лекции ведущих искусствоведов, этнографов и исследователей традиционной культуры.

В качестве развлекательной программы для гостей выставки выступили известные музыкальные коллективы: казанский фольклорный ансамбль «Красная горка» от Культурного центра имени Пушкина и арт-группа «Живаго» с песней «Верба».

— На сегодняшний день все больше и больше музыкальных и творческих коллективов одеваются в наши костюмы, и мы очень этим гордимся, — отметила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

Выставка также проходит в рамках мероприятий, приуроченных к Году национальных культур в Татарстане. Презентация издания о русском фольклоре была доступна всем специалистам и неравнодушным людям, кому интересна эта культура. Благодаря Минкульту РТ и раису республики все пять каталогов коллекции музея доступны абсолютно бесплатно. По словам создателей проекта, каталоги станут важным информационным источником при реконструкции народных костюмов для любых целей.



В завершение выставки были награждены все музеи-участники проекта, внесшие свой неоценимый вклад в исследование русского народного фольклора.

1 / 46 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов