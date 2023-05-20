«Рустам Нургалиевич, вы мне советовали таких спонсоров, каких нет нигде»

Как подопечные Евгения Богачева готовились к победе

Фото: Максим Платонов

Сегодня в казанском Кремле чествовали новоиспеченных триумфаторов прошедшего баскетбольного сезона — команду УНИКС. Баскетболисты впервые завоевали звание чемпионов России, сделав подарок к круглой дате — 25-летию президентства Евгения Богачева. Спортивная редакция «Реального времени» побывала на официальном праздновании.

Минниханов: «Евгений Борисович, 25 лет вы вели команду к победе»

Подступы к Кремлю были оцеплены, такси двигалось как по трассе, вдоль которой стояли гаишники, активно покручивая жезлами: «Проезжайте, не тормозите, мы отменяем правило работы светофора». Понятно было, что мы попали в поток, в котором двигался кто-то важный, торопился с одного мероприятия на другое. Зная о торжественной встрече в Кремле, корреспондент «Реального времени» гадал только по поводу вопроса, с какого важного мероприятия спешит туда же раис Татарстана Рустам Минниханов.

Зачастую подобные чествования откладываются, но тут медлить было нельзя. Большое количество иностранных игроков и представителей тренерского штаба спешили по домам, поэтому Рустам Нургалиевич шел навстречу человеку, которому не мог отказать, президенту БК «УНИКС» Евгению Богачеву, который шел к этой победе 25 лет. И откладывать общее празднование было бы неуместно, какими бы важными делами ни был занят Рустам Нургалиевич.

— Вы продемонстрировали незаурядное мастерство, уверенность в своих силах, настоящий чемпионский характер. Мы внимательно следили за вашими играми, получая огромное удовольствие от просмотра, — говорил Минниханов, после чего напомнил, что в полуфинале было семь матчей с действующим чемпионом страны — питерским «Зенитом», а в финале не оставили сопернику из Краснодара «ни единого шанса».

Но, как принято говорить, дьявол кроется в деталях, и главное общение должно было начаться с обращения к Богачеву и «алаверды» от Евгения Богачева. «Евгений Борисович, в течение 25 лет вы вели команду к победе, шаг за шагом. Это достойно уважения, где бы вы ни работали, чем бы ни занимались, всегда делаете это качественно, аплодисменты вам!» — приветствовал раис республики.

Богачев: «У Ненада Димитриевича в Казани родился сын»

«Я очень волнуюсь сегодня. Мы давно знакомы с вами, Рустам Нургалиевич, и в достижении этой победы есть огромный ваш вклад. Вы мне советовали таких спонсоров, каких нет нигде», — признался Евгений Богачев, и после этих слов Минниханов рассмеялся.

— У нас было много наград, но не было золота, и когда зрители на последних матчах финала уже просто стояли на трибунах «Баскет-холла», куда очень трудно было попасть, поскольку билетов на матчи не было, все раскупили... Когда мне звонили и говорили, что смотрят наши матчи целыми семьями, то мне было бы стыдно проиграть, — продолжил Богачев. — А еще ранее казалось, что невозможно будет обыграть в полуфинале питерский «Зенит», за которым стоит «Газпром». Но мне последние дни навеяли воспоминания об Александре Македонском, и не только потому, что у вас здесь, в Кремле, проходит выставка, посвященная ему. У нас тоже есть свой македонец — Ненад Димитриевич, который в последней игре финала забросил 31 очко в кольцо Краснодара и стал для нас таким же Александром Македонским. Думаю, что и Казань для него станет не чужим местом, поскольку здесь у Ненада родился сын. В целом у нас команда замечательная, разве что с одним недостатком. Мы не могли найти строгие костюмы по размерам каждого, чтобы прийти на это торжественное мероприятие, поэтому вы видите их в «спортивках».

—Не-не-не, вы нам нужны такие, как есть, — остановил его Минниханов, вызвав очередной шквал аплодисментов.

Чувствуя, что официозность мероприятия потихоньку сворачивается, Евгений Богачев начал переходить к любопытным историям, которых у него великое множество.

— А какой у нас тренер прекрасный Велимир Перасович! Когда он нервничал, болел, ему задавали вопрос: как вы лечитесь? Так он ответил: «Меня Богачев научил, что надо налить и подлечиться. Сто граммов водки — и стресса нет!»

Под эти слова официоз мероприятия развеялся полностью, и оно начало напоминать встречу давних друзей, за которой было интересно наблюдать.

«Как похорошела Казань при УНИКСе»

Богачев начал перечислять преимущества своего клуба, одно из которых — стабильность в выполнении контрактов, когда зарплата приходит день в день, другое — в красотах Казани, про которую уже смело можно говорить: «Как похорошела Казань при УНИКСе». Важное уточнение, поскольку лет двадцать тому назад находились баскетболисты с российским паспортом, которые не хотели сюда приезжать, считая Казань «дырой». За это время столица Татарстана изменилась в лучшую сторону, а «еще иностранцы отмечают, что наши девушки красивее, чем те, что в Европе». Минниханов на эти слова уже смеялся в голос, а зал хлопал.

Именно тема казанских красавиц, как ни странно, завершила общение двух аксакалов татарстанской политики. Уже после торжественного мероприятия Богачев остановился на разговор с журналистами, и читатели «Реального времени» в ближайшие дни узнают, какой вклад в сегодняшнюю победу УНИКСа внес первый президент и Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, как в число команд-участниц Единой лиги ВТБ хочет войти команда из Израиля (таки Шолом-Алейхем, уважаемые) и какие неожиданные поздравления услышал Богачев после исторической победы его команды. Жаль, не поделился анекдотом из своей многочисленной коллекции, зато общение получилось почти эксклюзивным.

1 / 44 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов