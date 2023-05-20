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«Рустам Нургалиевич, вы мне советовали таких спонсоров, каких нет нигде»

15:45, 20.05.2023

Как подопечные Евгения Богачева готовились к победе

«Рустам Нургалиевич, вы мне советовали таких спонсоров, каких нет нигде»
Фото: Максим Платонов

Сегодня в казанском Кремле чествовали новоиспеченных триумфаторов прошедшего баскетбольного сезона — команду УНИКС. Баскетболисты впервые завоевали звание чемпионов России, сделав подарок к круглой дате — 25-летию президентства Евгения Богачева. Спортивная редакция «Реального времени» побывала на официальном праздновании.

Минниханов: «Евгений Борисович, 25 лет вы вели команду к победе»

Подступы к Кремлю были оцеплены, такси двигалось как по трассе, вдоль которой стояли гаишники, активно покручивая жезлами: «Проезжайте, не тормозите, мы отменяем правило работы светофора». Понятно было, что мы попали в поток, в котором двигался кто-то важный, торопился с одного мероприятия на другое. Зная о торжественной встрече в Кремле, корреспондент «Реального времени» гадал только по поводу вопроса, с какого важного мероприятия спешит туда же раис Татарстана Рустам Минниханов.

Зачастую подобные чествования откладываются, но тут медлить было нельзя. Большое количество иностранных игроков и представителей тренерского штаба спешили по домам, поэтому Рустам Нургалиевич шел навстречу человеку, которому не мог отказать, президенту БК «УНИКС» Евгению Богачеву, который шел к этой победе 25 лет. И откладывать общее празднование было бы неуместно, какими бы важными делами ни был занят Рустам Нургалиевич.

— Вы продемонстрировали незаурядное мастерство, уверенность в своих силах, настоящий чемпионский характер. Мы внимательно следили за вашими играми, получая огромное удовольствие от просмотра, — говорил Минниханов, после чего напомнил, что в полуфинале было семь матчей с действующим чемпионом страны — питерским «Зенитом», а в финале не оставили сопернику из Краснодара «ни единого шанса».

Но, как принято говорить, дьявол кроется в деталях, и главное общение должно было начаться с обращения к Богачеву и «алаверды» от Евгения Богачева. «Евгений Борисович, в течение 25 лет вы вели команду к победе, шаг за шагом. Это достойно уважения, где бы вы ни работали, чем бы ни занимались, всегда делаете это качественно, аплодисменты вам!» — приветствовал раис республики.

Богачев: «У Ненада Димитриевича в Казани родился сын»

«Я очень волнуюсь сегодня. Мы давно знакомы с вами, Рустам Нургалиевич, и в достижении этой победы есть огромный ваш вклад. Вы мне советовали таких спонсоров, каких нет нигде», — признался Евгений Богачев, и после этих слов Минниханов рассмеялся.

— У нас было много наград, но не было золота, и когда зрители на последних матчах финала уже просто стояли на трибунах «Баскет-холла», куда очень трудно было попасть, поскольку билетов на матчи не было, все раскупили... Когда мне звонили и говорили, что смотрят наши матчи целыми семьями, то мне было бы стыдно проиграть, — продолжил Богачев. — А еще ранее казалось, что невозможно будет обыграть в полуфинале питерский «Зенит», за которым стоит «Газпром». Но мне последние дни навеяли воспоминания об Александре Македонском, и не только потому, что у вас здесь, в Кремле, проходит выставка, посвященная ему. У нас тоже есть свой македонец — Ненад Димитриевич, который в последней игре финала забросил 31 очко в кольцо Краснодара и стал для нас таким же Александром Македонским. Думаю, что и Казань для него станет не чужим местом, поскольку здесь у Ненада родился сын. В целом у нас команда замечательная, разве что с одним недостатком. Мы не могли найти строгие костюмы по размерам каждого, чтобы прийти на это торжественное мероприятие, поэтому вы видите их в «спортивках».

—Не-не-не, вы нам нужны такие, как есть, — остановил его Минниханов, вызвав очередной шквал аплодисментов.

Чувствуя, что официозность мероприятия потихоньку сворачивается, Евгений Богачев начал переходить к любопытным историям, которых у него великое множество.

— А какой у нас тренер прекрасный Велимир Перасович! Когда он нервничал, болел, ему задавали вопрос: как вы лечитесь? Так он ответил: «Меня Богачев научил, что надо налить и подлечиться. Сто граммов водки — и стресса нет!»

Под эти слова официоз мероприятия развеялся полностью, и оно начало напоминать встречу давних друзей, за которой было интересно наблюдать.

«Как похорошела Казань при УНИКСе»

Богачев начал перечислять преимущества своего клуба, одно из которых — стабильность в выполнении контрактов, когда зарплата приходит день в день, другое — в красотах Казани, про которую уже смело можно говорить: «Как похорошела Казань при УНИКСе». Важное уточнение, поскольку лет двадцать тому назад находились баскетболисты с российским паспортом, которые не хотели сюда приезжать, считая Казань «дырой». За это время столица Татарстана изменилась в лучшую сторону, а «еще иностранцы отмечают, что наши девушки красивее, чем те, что в Европе». Минниханов на эти слова уже смеялся в голос, а зал хлопал.

Именно тема казанских красавиц, как ни странно, завершила общение двух аксакалов татарстанской политики. Уже после торжественного мероприятия Богачев остановился на разговор с журналистами, и читатели «Реального времени» в ближайшие дни узнают, какой вклад в сегодняшнюю победу УНИКСа внес первый президент и Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, как в число команд-участниц Единой лиги ВТБ хочет войти команда из Израиля (таки Шолом-Алейхем, уважаемые) и какие неожиданные поздравления услышал Богачев после исторической победы его команды. Жаль, не поделился анекдотом из своей многочисленной коллекции, зато общение получилось почти эксклюзивным.

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
Джаудат Абдуллин, фото: Максим Платонов
СпортБаскетбол Татарстан Богачев Евгений БорисовичБаскетбольный Клуб Уникс

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