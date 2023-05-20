Новости общества

00:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Видеоопрос: «Что такое искусственный интеллект?»

00:00, 20.05.2023
Видеоопрос: «Что такое искусственный интеллект?»

В последнее время в мире становится все больше сфер, где применяется искусственный интеллект — он прочно входит в нашу жизнь. Различные ведомства ищут способы не допустить злоупотребления нейросетями. Так, ВОЗ призвала людей быть осторожными при использовании чат-ботов для защиты здоровья населения, а страны G7 договорились о пяти принципах ответственного использования таких технологий. Казанцы, опрошенные «Реальным временем», рассказали, чем для них является искусственный интеллект — помощником или опасностью.

— Что такое искусственный интеллект? — поинтересовался корреспондент «Реального времени» у казанцев.

Елизавета Пуншева, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости общества

00:55 МСК Все новости
Новости раздела