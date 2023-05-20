Видеоопрос: «Что такое искусственный интеллект?»
В последнее время в мире становится все больше сфер, где применяется искусственный интеллект — он прочно входит в нашу жизнь. Различные ведомства ищут способы не допустить злоупотребления нейросетями. Так, ВОЗ призвала людей быть осторожными при использовании чат-ботов для защиты здоровья населения, а страны G7 договорились о пяти принципах ответственного использования таких технологий. Казанцы, опрошенные «Реальным временем», рассказали, чем для них является искусственный интеллект — помощником или опасностью.
— Что такое искусственный интеллект? — поинтересовался корреспондент «Реального времени» у казанцев.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым