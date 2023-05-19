Казань будет принимать финал Кубка России

За «КОС-Синтез» родные стены, против нас — жребий

Во вторник, 23 мая, в бассейне «Оргсинтез» соберется весь цвет российского водного поло, для того, чтобы определить обладателя Кубка России. Хозяевам воды страшно не повезло со жребием, о чем переживает спортивная редакция «Реального времени».

Слепой жребий был безжалостен к Казани

С 23 по 25 мая в Казани пройдет финальный турнир Кубка страны по водному поло, завершающий нынешний сезон. Хозяевам воды — клубу «КОС-Синтез» — уже с четвертьфинала предстоит сыграть сложнейший матч с питерской «Балтикой» под руководством бывшего наставника казанцев Андрея Белофастова. Она заняла 5-е место в завершившемся чемпионате. Еще тяжелее жребий обошелся со второй командой «КОС-Синтез-УОР», которой предстоит сойтись с чемпионом страны — волгоградским «Спартаком».

Больше всего повезло астраханскому «Динамо-СШОР», поскольку южане встретятся с аутсайдером чемпионата МК СШОР «Восток-2» из Москвы. Наконец, МК СШОР «Восток» сыграет с подмосковным «Штурмом-2022», чья молодежная команда стала недавно победителем первенства России в возрасте до 20 лет, опередив, кстати, сборную Татарстана. Получается, что по итогам сразу трех чемпионатов — взрослых, молодежных (до 20 лет) и юниорских (до 18 лет) татарстанцы заняли вторые места. Волгоград до 20 лет финишировал седьмым, разгромив в борьбе за это место ЦСКА, клуб, судя по аббревиатуре, пришедший на смену легендарному ЦСК ВМФ, и, судя по результатам, закапывающий его славное прошлое. И Волгограду, судя по итогам первенства, надо серьезно напрягаться с поиском резервов. Поскольку не самый юный игрок «КОС-Синтеза» Егор Ярлыченко (его партнеры Аухадеев, Махиянов, Мирзиев, Сергеев, Яруллин моложе Егора) среди ровесников в Волгограде назвал только Артема Жабкина.

В полуфинале победитель пары Казани и Питера сыграет с кем-то из Москвы или Московской области. А Астрахань, скорее всего, будет бороться с Волгоградом, будем реалистами. Конечно, хотелось бы быть увереннее в прогнозе на матч «КОС-Синтеза» и «Балтики», но пару лет назад мы уже проигрывали ей в полуфинале Кубка России, поэтому нашим ватерполистам необходимо предельно концентрироваться.

Хозяевам воды — клубу «КОС-Синтез» уже с четвертьфинала предстоит сыграть сложнейший матч с питерской «Балтикой». Фото: vk.com/wpbaltikaspb

Без Казани никуда

Кстати, жеребьевку проводил Дмитрий Апанасенко, который прокомментировал почему-то только судьбу питерской команды, вздохнув: «Да... Балтика»... повезло». Будем надеяться, что в Казани на финале Кубка соберется весь цвет российского водного поло, и у нас появится шанс узнать, чем был вызван этот комментарий. А лишним напоминанием Волгограду может служить то, что Апанасенко уже в 16 лет стал игроком московского «Динамо» в чемпионате СССР, в то время как самому молодому игроку новоиспеченных чемпионов уже 22 года.

Можно заметить, что спортивный Питер прямо сейчас большей частью зенитовский (футбол, баскетбол, волейбол, с нынешнего года еще и гандбол) и в меньшей — весь остальной (хоккейный СКА, женская волейбольная «Ленинградка» и ватерпольная «Балтика»). Золото футболистов, понятно что, оттенило безмедальные итоги в баскетболе и волейболе (два четвертых места), плюс была бронза армейских хоккеистов, тем не менее и по результату, и по количеству команд (нет мини-футбола, регби, хоккея на траве, среди женщин нет, вообще, никого, кроме «Ленинградки») Питер выглядит просто печально. Так что и этот фактор необходимо учитывать перед предстоящим поединком команд из «столицы чемпионов» Казани и обители неудачников Санкт-Петербурга.

После завершения ватерпольного чемпионата страны, планы по проведению Кубка России были не озвучены, и в «КОС-Синтезе» считали, что он будет разбит на два этапа: полуфинальный, с соревнованиями двух квартетов, и финальный. Но федерация водного поло поступила по своему. И пожалуй, это правильное решение. Как и выбор места проведения турнира, по масштабам сравнимого с той же Универсиадой, чье 10-летие мы будем отмечать и о чем нужно напоминать уже сегодня.

—Касаемо Кубка страны, у нас есть шанс реабилитироваться за 2-е место в чемпионате, — анализировал капитан «КОС-Синтеза» Сергей Лисунов. — Да, у нас была в сезоне еще и победа на Спартакиаде сильнейших, но я бы не ориентировался на этот результат. А 2-е место на Универсиаде в Казани, которое вы предлагаете вспомнить... Тогда мы проиграли венграм в финале, зато ранее переиграли Сербии с мощным составом, и те игроки до сих пор в строю национальной сборной. Это уже история, но с той поры Казань является одним из лидеров по проведению соревнований самого крупного масштаба, и все, кто участвовал в той Универсиаде, вспоминают ее как один из лучших стартов, проводимых в России. Да, у меня в семье есть человек, который уверенно так заявляет. Супруга Екатерина (ныне Лисунова, ранее Пантюлина) годом ранее участвовала в Олимпиаде в Лондоне, а уже затем в Универсиаде и компетентно заявила, что уровень проведения в Казани был гораздо выше. С удовольствием бы отметили эту 10-летнюю дату каким-либо турниром, с участием тех же венгров, сербов. Это не то, чтобы мы одни хотели, но и иностранцы мне часто говорят, что ватерпольная мировая общественность хочет возвращения России.

Где провинция?

Завершается сезон в игровых видах спорта, завершается и наше мини-исследование на тему сильнейших команд нынешней спортивной России. Итак, «Локомотив» и «Зенит», читаем Санкт-Петербург, «коллективные» Москва и Казань сейчас подмяли под себя большую часть российского спорта, что особенно бросается в глаза по промежуточным итогам 2023 года. Итоговый квартет в мужском баскетболе и волейболе полностью подтверждает этот тезис, баскетбол — «Зенит» и «Локомотив-Кубань» из Краснодара, УНИКС и ЦСКА, волейбол «Зенит» и «Локомотив» из Новосибирска, казанский «Зенит» и «Динамо». В хоккее ЦСКА, «Ак Барс», СКА. Только особенности розыгрыша Кубка Гагарина, где нет скрестного плей-офф, позволили Омску быть выше в таблице, чем ярославский «Локомотив», опередивший его в регулярке на шесть очков. В футболе, вслед за очередным чемпионством «Зенита», можно не сомневаться в попадании в призеры одной или даже двух команд из Москвы — «Спартака» и ЦСКА. В женском волейболе — «Динамо» Москва и «Локомотив», Калининград, и третью ступень на пьедестале почета вместо Казани неожиданно займет Саратов либо Челябинск. И это единственная реальная сенсация в российском спорте 2023 года. С недавнего времени в гандболе возродился ЦСКА, который сейчас борется за чемпионство с клубом, который, собственно, в свое время родился на костях армейского клуба «Чеховские медведи». С этого сезона появился «Зенит» в гандболе, заменив «Университет Лесгафта — «Неву»,

В водном поло в призерах «КОС-Синтез» из Казани и Москва, чемпионом стал Волгоград, и это то самое исключение из правил, в том числе и потому, что в этом спортивной дисциплине нет команд «Зенита» и «Локомотива». Нет «зенитов-локомотивов» в хоккее с мячом, и там в призерах — Хабаровск, Кемерово, Архангельск. Причем эта ситуация «зеркалит» советские времена, когда в хоккее с мячом не было ЦСКА, прекратившего существование в начале 60-х годов, и исторически не было создано сильной команды в Ленинграде, поэтому провинция и «резвилась», благо спорт был неолимпийский. Ну и женские виды спорта, в какой-то мере отданы на откуп провинции, поскольку при СССР не было диктата команд из милитаризированных спортобществ ЦСКА и «Динамо», которые могли забрать любого лидера провинциальной команды в армию. Итоги нынешнего сезона — Екатеринбург, Курск, МВА, Москва в женском баскетболе только подтверждают написанное выше.

Курск и Оренбург в женском баскетболе, Саратов в женском волейболе, Астрахань, Тольятти в женском гандболе, Волгоград и Астрахань в мужском водном поло, Кириши и Златоуст в женском ватерполе, Кемерово в мужском волейболе и бенди, Архангельск (местный «Водник» возглавил экс-наставник казанского «Ак Барс-Динамо» Иван Максимов) и Иркутск в хоккее с мячом, Норильск, Тюмень, Югорск в мини-футболе, Красноярск и Пенза в регби. Эти команды создают в целом широту развития спорта в российских регионах, в том числе благодаря тому, что там нет суперклубов по разорительным футболу — хоккею. Республика Коми позиционирует себя, благодаря двум мини-футбольным командам и женской баскетбольной «Нике».

Джаудат Абдуллин