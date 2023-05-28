Зависимость от политической ситуации и доллара: останется ли кофе для россиян доступным напитком
О ценах на кофе и влияющих на них факторах
Цена на кофе в России растет на протяжении нескольких лет. Согласно данным Росстата, в марте 2023 года натуральный растворимый кофе подорожал в годовом выражении на 8,17%, натуральный зерновой молотый — на 14,73%, а кофе в заведениях общепита — на 11,61%. Как объяснили в беседе с «Реальным временем» эксперты, на стоимость напитка влияют несколько факторов, и в перспективе резкого роста цен не предвидится. Подробнее — в материале интернет-газеты.
«Кофе — продукт очень капризный»
На стоимость кофе влияет несколько факторов. Как рассказала «Реальному времени» маркетолог кофейни «Ботаника» Татьяна Чечеткина, от политической ситуации и урожая напрямую зависит логистика товара.
— Самое главное, от чего зависит стоимость кофе, — это политической ситуация в мире и урожайность. В странах произрастания кофе довольно часто бывают какие-либо политические конфликты. Это все прямым образом влияет на продажу и логистику кофе. Чем сложнее логистический путь, тем сложнее получить кофе, тем больше на него растет цена. Плюс есть природные явления: засуха или, наоборот, частые сильные дожди, насекомые. Бывают в странах произрастания неурожаи, — разъяснила эксперт.
По словам же Q-grader менеджера кофейни «Нефть» Егора Баринова, ценообразование зависит и от других факторов:
— Тут все будет зависеть не только от цен на кофе непосредственно на бирже, но и от логистических условий. Цена кофе складывается из трех основных показателей: цена кофе на бирже, логистика и доллар. Так или иначе, одним из самых важных параметров остается доллар. От курса [валюты] кофе очень сильно зависит, потому что по рынку кофе не маржинальный продукт, как, например, зерно. Все малейшие скачки сильно влияют.
Российский рынок зависит от сырья, так как выращивать кофейные зерна можно лишь в определенных климатических условиях. С производством же проблем нет.
— Мы зависим от сырья, в производстве проблем нет. Производителей обжаренного продукта достаточно много и становится больше с каждым годом. Плюс многие бренды, которые присутствовали на нашем рынке, были в основном европейскими. Они экспортировали кофе сюда. Тут прямая зависимость только от сырья есть. Импортозаместить возможности нет, потому что кофе — продукт очень капризный. Даже самый простой сорт трудно будет вырастить в больших масштабах в нашем климате. Ему необходима субтропическая обстановка, чтобы была какая-то конкуренция по вкусу и цене. Вырастить то в теории можно, но не в таких масштабах, — объяснил Егор Баринов.
«В этом году каких-то очень серьезных скачков нет»
Роста цен на кофе в ближайшее время в России эксперты, опрошенные «Реальным временем», не предвидят. По их словам, стоимость может колебаться, однако в долгосрочной перспективе это не будет сильно ощутимо для потребителей.
— Опыт последних лет 5 показывает, что цены потихоньку росли. Пик их был во время пандемии, затем в феврале 2022 года. Тут из-за доллара. В этом году было связано с логистическими моментами. Если все будет двигаться плюс-минус также, то логистические вопросы будут решаться в сторону удешевления. Каждый просто будет искать пути. Про доллар вроде все говорят, что идет тенденция на снижение, поэтому можно сделать вывод, что стоимость кофе будет потихоньку снижаться, — считает Егор Баринов.
Татьяна Чечеткина согласилась, что ситуация на рынке кофе стабилизируется. По ее мнению, в случае, если не произойдет непредвиденных критических ситуаций, тенденция сохранится до конца года:
— В этом году каких-то очень серьезных скачков, в отличие от прошлого года, нет. Поэтому, скорее всего, стоимость будет колебаться, но плюс-минус оставаться в нормальных пределах. Если будут какие-то из ряда вон выходящие обстоятельства, тогда, конечно, можно ожидать более серьезных колебаний. Но пока в сфере все более-менее стабильно. Возможно, что до конца года стабильность сохранится.
Она также прогнозирует активное развитие ресторанно-кофейного бизнеса. Это связано с уходом с российского рынка европейских компаний, которые освободили место для отечественных предпринимателей.
— Довольно много предпринимателей продолжают развивать ресторанно-кофейную индустрию, и заведений много открывается. Я думаю, что бизнес тоже будет развиваться в этом году, — подчеркнула собеседница «Реального времени».
«Бум кофе в дрип-пакетах»
Ежегодно потребление кофе в России растет на 5-7%, заявляют эксперты. Они обратили внимание на несколько тенденций, характерных для последних лет, — это высокий спрос на кофейно-молочные напитки и популяризация аксессуаров для приготовления.
— Если мы говорим про российских производителей, по-прежнему лидируют молочно-кофейные напитки, потому что все-таки больше всего кофе покупают с обжаркой под эспрессо, — поделилась наблюдениями Татьяна Чечеткина. — Немножко растет доля кофе, обжаренного под фильтр. Это значит, что растет культура употребления черного кофе.
По оценкам Егора Баринова, лидером в сегменте заведений по-прежнему остается капучино. Чаще всего потребители отдают предпочтение зернам из Эфиопии, а на полках магазина наибольшим спросом пользуется растворимый кофе.
Оба собеседника издания отметили рост популярности гаджетов и аксессуаров для самостоятельного приготовления напитка — россияне чаще покупают зерна и гаджеты.
— Плюс сейчас на рынке бум кофе в дрип-пакетах. В этом году этот продукт стал чрезвычайно популярен. Например, пару лет назад кофе в дрип-пакетах только начинал свой путь, был не так популярен. Сейчас кофе в дрип-пакетах — это большой объем продаж. Это связано с тем, что такой кофе после заваривания получается таким же, как и при приготовлении в воронке. Этот метод очень простой, доступный, но при этом по качеству напиток очень хорош. Плюс его можно брать с собой куда угодно, — добавила маркетолог кофейни «Ботаника».
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