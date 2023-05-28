Зависимость от политической ситуации и доллара: останется ли кофе для россиян доступным напитком

О ценах на кофе и влияющих на них факторах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Цена на кофе в России растет на протяжении нескольких лет. Согласно данным Росстата, в марте 2023 года натуральный растворимый кофе подорожал в годовом выражении на 8,17%, натуральный зерновой молотый — на 14,73%, а кофе в заведениях общепита — на 11,61%. Как объяснили в беседе с «Реальным временем» эксперты, на стоимость напитка влияют несколько факторов, и в перспективе резкого роста цен не предвидится. Подробнее — в материале интернет-газеты.

«Кофе — продукт очень капризный»

На стоимость кофе влияет несколько факторов. Как рассказала «Реальному времени» маркетолог кофейни «Ботаника» Татьяна Чечеткина, от политической ситуации и урожая напрямую зависит логистика товара.

— Самое главное, от чего зависит стоимость кофе, — это политической ситуация в мире и урожайность. В странах произрастания кофе довольно часто бывают какие-либо политические конфликты. Это все прямым образом влияет на продажу и логистику кофе. Чем сложнее логистический путь, тем сложнее получить кофе, тем больше на него растет цена. Плюс есть природные явления: засуха или, наоборот, частые сильные дожди, насекомые. Бывают в странах произрастания неурожаи, — разъяснила эксперт.

По словам же Q-grader менеджера кофейни «Нефть» Егора Баринова, ценообразование зависит и от других факторов:

— Тут все будет зависеть не только от цен на кофе непосредственно на бирже, но и от логистических условий. Цена кофе складывается из трех основных показателей: цена кофе на бирже, логистика и доллар. Так или иначе, одним из самых важных параметров остается доллар. От курса [валюты] кофе очень сильно зависит, потому что по рынку кофе не маржинальный продукт, как, например, зерно. Все малейшие скачки сильно влияют.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Российский рынок зависит от сырья, так как выращивать кофейные зерна можно лишь в определенных климатических условиях. С производством же проблем нет.

— Мы зависим от сырья, в производстве проблем нет. Производителей обжаренного продукта достаточно много и становится больше с каждым годом. Плюс многие бренды, которые присутствовали на нашем рынке, были в основном европейскими. Они экспортировали кофе сюда. Тут прямая зависимость только от сырья есть. Импортозаместить возможности нет, потому что кофе — продукт очень капризный. Даже самый простой сорт трудно будет вырастить в больших масштабах в нашем климате. Ему необходима субтропическая обстановка, чтобы была какая-то конкуренция по вкусу и цене. Вырастить то в теории можно, но не в таких масштабах, — объяснил Егор Баринов.

«В этом году каких-то очень серьезных скачков нет»

Роста цен на кофе в ближайшее время в России эксперты, опрошенные «Реальным временем», не предвидят. По их словам, стоимость может колебаться, однако в долгосрочной перспективе это не будет сильно ощутимо для потребителей.

— Опыт последних лет 5 показывает, что цены потихоньку росли. Пик их был во время пандемии, затем в феврале 2022 года. Тут из-за доллара. В этом году было связано с логистическими моментами. Если все будет двигаться плюс-минус также, то логистические вопросы будут решаться в сторону удешевления. Каждый просто будет искать пути. Про доллар вроде все говорят, что идет тенденция на снижение, поэтому можно сделать вывод, что стоимость кофе будет потихоньку снижаться, — считает Егор Баринов.

Фото: pxhere.com

Татьяна Чечеткина согласилась, что ситуация на рынке кофе стабилизируется. По ее мнению, в случае, если не произойдет непредвиденных критических ситуаций, тенденция сохранится до конца года:

— В этом году каких-то очень серьезных скачков, в отличие от прошлого года, нет. Поэтому, скорее всего, стоимость будет колебаться, но плюс-минус оставаться в нормальных пределах. Если будут какие-то из ряда вон выходящие обстоятельства, тогда, конечно, можно ожидать более серьезных колебаний. Но пока в сфере все более-менее стабильно. Возможно, что до конца года стабильность сохранится.

Она также прогнозирует активное развитие ресторанно-кофейного бизнеса. Это связано с уходом с российского рынка европейских компаний, которые освободили место для отечественных предпринимателей.

— Довольно много предпринимателей продолжают развивать ресторанно-кофейную индустрию, и заведений много открывается. Я думаю, что бизнес тоже будет развиваться в этом году, — подчеркнула собеседница «Реального времени».

«Бум кофе в дрип-пакетах»

Ежегодно потребление кофе в России растет на 5-7%, заявляют эксперты. Они обратили внимание на несколько тенденций, характерных для последних лет, — это высокий спрос на кофейно-молочные напитки и популяризация аксессуаров для приготовления.

— Если мы говорим про российских производителей, по-прежнему лидируют молочно-кофейные напитки, потому что все-таки больше всего кофе покупают с обжаркой под эспрессо, — поделилась наблюдениями Татьяна Чечеткина. — Немножко растет доля кофе, обжаренного под фильтр. Это значит, что растет культура употребления черного кофе.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

По оценкам Егора Баринова, лидером в сегменте заведений по-прежнему остается капучино. Чаще всего потребители отдают предпочтение зернам из Эфиопии, а на полках магазина наибольшим спросом пользуется растворимый кофе.

Оба собеседника издания отметили рост популярности гаджетов и аксессуаров для самостоятельного приготовления напитка — россияне чаще покупают зерна и гаджеты.

— Плюс сейчас на рынке бум кофе в дрип-пакетах. В этом году этот продукт стал чрезвычайно популярен. Например, пару лет назад кофе в дрип-пакетах только начинал свой путь, был не так популярен. Сейчас кофе в дрип-пакетах — это большой объем продаж. Это связано с тем, что такой кофе после заваривания получается таким же, как и при приготовлении в воронке. Этот метод очень простой, доступный, но при этом по качеству напиток очень хорош. Плюс его можно брать с собой куда угодно, — добавила маркетолог кофейни «Ботаника».



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