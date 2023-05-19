История семьи просветителей Махмудовых — Терегуловых в портретах

Из родословной «Татарской невесты»

Фото: татарские девушки после любительского спектакля

В семье выдающегося татарского просветителя, педагога и общественного деятеля Ибрагима Терегулова и его супруги Бибигайши Махмудовой выросли не менее одаренные дети, оставившие заметный след в истории. Так, одна из дочерей, Халима Терегулова, стала первой татаркой, получившей образование в Московской консерватории, и первой из татарских музыковедов изучала и преподавала татарскую музыку. Остальные дочери также стали педагогами. Подробнее о том, какой вклад в просвещение татарского народа внесли потомки династии просветителей Махмудовых — Терегуловых, рассказывают на канале «Татарский мир» сотрудники Института истории им. Марджани.

История помнит не только отдельных людей, но и целые семьи, которые внесли вклад в развитие науки и просвещения татарского народа. Одной из них является династия Махмудовых — Терегуловых.

Портрет татарки. Худ. П.П. Беньков. 1928 г. Государственный музей искусств Узбекистана, Ташкент. Фото: arthive.net

Павел Петрович Беньков (1879—1949) изобразил на картине татарскую невесту, а моделью ему послужила Халима Терегулова. Художник был другом семьи и часто бывал в доме Терегуловых. Халима Терегулова стала первой татаркой, получившей образование в Московской консерватории. Первой из татарских музыковедов она изучала татарскую музыку, преподавала историю музыки в Казанской консерватории, была знакома со многими татарскими композиторами — Салихом Сайдашевым, Мансуром Музафаровым, с поэтом Мусой Джалилем. Халима Ибрагимовна дожила до преклонных лет и ушла из жизни в 2000 году.

Халима Терегулова

Из воспоминаний Халимы Ибрагимовны:

«Я собирала материалы для курса истории татарской музыки, работая с 10 утра до вечера в кабинете истории музыки, и вела в то время курс истории зарубежной музыки только для музыковедов. Тогда программу курса по истории татарской музыки создали Юрий Васильевич Виноградов и Мансур Ахметович Музафаров. Юрий Васильевич был замечательным педагогом и большим ученым. Очерки «Музыкальная культура татарского народа» были написаны мною совместно с ним. С удовольствием вспоминаю своих студентов, особенно группы теоретиков. Вспоминаю Хай Вахита — музыковеда, талантливого поэта, очень интересного, критически мыслящего человека. Он был у меня в индивидуальном классе, писал о татарской опере. Занимались мы с ним по четыре часа и больше. Это были часы глубоких размышлений о музыке. Хай Вахит и Хуснулла Валиуллин были большими друзьями, жили вместе в подвальном помещении консерватории. Вместе писали 1-е действие оперы «Самат». Хай Вахит был автором либретто. Свой диплом Хай Вахит защитил на отлично... Кстати, в училище был курс истории татарской литературы, который, как мне кажется, необходим и в консерватории» (millattashlar.ru).

Халима Булатова-Терегулова. Фото: prtuz.tatarstan.ru

Отец Халимы — Ибрагим Терегулов (1852—1921) — известен как выдающийся просветитель, педагог, общественный деятель, автор книг по педагогике, гигиене, садоводству, литературе. Терегулов окончил Казанский ветеринарный институт (1878), одновременно преподавал в русских классах Апанаевского медресе, был допущен вольным слушателем на исторический факультет Казанского университета.

Еще будучи студентом Казанского ветеринарного института, Ибрагим Терегулов был приглашен Шигабутдином Марджани в его медресе учителем русского языка и биологии. После окончания института он стал учителем в Казанской учительской школе. Ибрагим Терегулов, кроме родного татарского и русского языков, знал арабский, персидский, немецкий, французский языки.

Он был одним из основателей Казанской татарской учительской школы и «Восточного клуба (Шәрык клубы)» в Казани, который стал центром татарской культуры того времени. Терегулов был его первым руководителем и сам читал в нем лекции. В клубе собиралась передовая татарская молодежь, устраивались спектакли. Поэт Габдулла Тукай тоже посещал «Восточный клуб», читал лекции о татарской литературе.

И. Терегулов (в центре) с Р. Фахретдиновым. Фото: wikimedia.org

И. Терегулов был первым организатором татарских школ в Москве и Оренбурге, стремился учредить постоянные курсы для татарских учителей, активно трудился над выработкой татарской научной терминологии по животноводству, земледелию и медицине. Плодами его работ мы пользуемся по сей день. В советское время И. Терегулов преподавал в татарских школах Оренбурга, руководил мусульманским отделом просвещения, позже был приглашен стать профессором, заведующим кафедрой биологии педагогического института в Самарканде (1920—1921).

Афиша первого спектакля на татарском языке

Ибрагим Терегулов и его дети участвовали в становлении татарского театра. Его дочери Амина и Мадина были одними из первых участниц домашних спектаклей татарской молодежи. Именно он получил официальное разрешение на постановку первого публичного татарского спектакля.

5 мая 1906 г. в зале Союза приказчиков впервые в истории Казани был поставлен публичный спектакль на татарском языке. Игрались «Кызганыч бала» («Жалкое дитя») и «Гыйшык бәләсе» («Из-за любви»). Спектакль продолжался до 2 часов ночи и вызвал восторженные отзывы зрителей.

В семье Ибрагима Терегулова и Бибигайши Махмудовой было пять дочерей, и все они стали педагогами. Старшая дочь Амина посещала медицинский факультет Казанского университета, супруга профессора Абубекира Терегулова. Мадина — преподавала в татарских школах Троицка, Касимова. Рабига — работала библиотекарем в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского КФУ. Фатыйма — биолог, преподавала в Бугульме.

Бибигайша Терегулова. Фото: prtuz.tatarstan.ru

Бибигайша была верной помощницей своему мужу — Ибрагиму. Она свободно владела русским языком, читала по-арабски, переводила произведения русских писателей на татарский язык, писала дидактические рассказы для детей.

Мухаметгали Махмудов с женой Гульчирой и дочерью Бибигайшой

Бибигайша была дочерью известного каллиграфа, педагога и просветителя Мухаметгали Махмудова. Мухаметгали Махмудов преподавал восточную каллиграфию в Казанском университете, Первой Казанской мужской гимназии. В начале 1870-х годов была открыта Казанская татарская учительская школа, и М. Махмудов стал ее первым директором. Это было передовое учебное заведение, где готовили будущих учителей. Здесь получили образование многие выдающиеся татары — историк Садри Максуди, ученый Гильм Камай, писатель Гаяз Исхаки и другие. Мухаметгали Махмудов преподавал татарский язык и в Казанской духовной академии, в 1850—1854 гг. был надзирателем пансиона при гимназии. М. Махмудов каллиграфически переписал множество книг восточных авторов, в т.ч. книгу Ш. Марджани «История Булгар и Казани». Он не только создавал шамаили, оформлял книги, но и писал учебники татарского языка. Он является автором «Практического руководства к изучению татарского языка» (1857), получившего высокую оценку востоковеда И.Н. Березина (по этой книге занимались несколько поколений студентов и гимназистов). Кроме того, он хорошо играл на скрипке, которую сделал сам.

Потомки династии просветителей Махмудовых — Терегуловых и сегодня вносят вклад в просвещение татарского народа.