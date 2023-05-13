Казань станет центром мелиорации земель Поволжья

Впрочем, одни регионы воспротивились присоединению к штабу в Татарстане, другие — сетуют на минусы объединения

Фото: Олег Тихонов

Как стало известно «Реальному времени», Татарстану передали полномочия решать вопросы по мелиорации земель для четырех регионов Поволжья — Удмуртии, Кировской области, Марий Эл и, собственно, для своих нужд. К началу мая завершился процесс объединения региональных управлений службы в единый комплекс «Приволжскмелиоводхоз» с центром в Казани. Против вхождения выступила Нижегородская и Кировская области, но Минсельхоз России пошел на уступки лишь губернатору с «московскими корнями» Глебу Никитину. В результате учреждение станет единым заказчиком-распорядителем строительства и ремонта федеральных объектов мелиорации с ожидаемым бюджетом как минимум до 500 млн рублей в год.

Присоединение «всухую»

Минсельхоз России завершает болезненную реформу по укрупнению подведомственных ему региональных управлений в области мелиорации земель. Все они работают в статусе федеральных государственных бюджетных учреждений (ФБГУ) и осуществляют подачу воды для сельхозугодий и других земель. Суть преобразований — оптимизировать структуру управления мелиоративным комплексом.

В условиях засухи в страду расходы на мелиорацию сельскохозяйственных земель в Поволжье постоянно растут, хотя в целом климат в округе более благоприятный, чем, скажем, на Кубани. Поэтому затеянная структурная перестройка системы мелиорации не обошла стороной и ПФО.

С этой недели приступает к работе новая структура — ФБГУ «Приволжскмелиоводхоз», основанная на базе имущественного комплекса «Татмелиоводхоз». К нему, согласно приказу главы Минсельхоза РФ, присоединены территориальные управления трех регионов — Кировской области, Марий Эл и Удмуртии. Объединенную структуру мелиорации земель возглавил Марс Хисматуллин (до этого руководил татарстанским управлением «Татмелиоводхоз» и готовится к переназначению, — прим. авт.). Информацию об окончании трансформации «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе нового ведомства.

— Действительно, реорганизация юридически закончилась на прошлой неделе. Скорее всего, завтра (11 мая) получим свидетельство о регистрации ФБГУ и устава учреждения в налоговом органе, — сообщил в разговоре с «Реальным временем» будущий руководитель «Приволжскмелиоводхоза» Марс Хисматуллин.

В его ведение переходит 453 тысяч га мелиорированных земель, находящихся в четырех регионах. Из них 320 тысяч га используется в сельхозпроизводстве. «Но не все мелиорированные земли используются в сельхозпроизводстве, поэтому еще придется «целину» поднимать», — отметил он.

Кому — благой дождь, а кому — финансовая засуха

Почему именно Казань стала точкой «присоединения» управлений трех регионов Поволжья? По словам Марса Хисматуллина, федеральное ведомство ставит задачу масштабировать в соседних регионах положительный опыт Татарстана в сфере мелиорации сельскохозяйственных земель.

— В нашей республике за счет расширения систем орошения ежегодно вводится по 5 тысяч га новых земель для выращивания сельскохозяйственной продукции. Большой объем овощей выращивается на открытом грунте, — рассказал он.

После выхода приказа Минсельхоза России его команда побывала во всех «присоединенных регионах», а он лично встретился с министрами сельского хозяйства всех трех субъектов России, рассказал Марс Хисматуллин. По его словам, республика может помочь аграриям, так как у нас сохранены строительные силы и проектные организации. «Они всегда помогут аграриям из соседних регионов подготовить проект по созданию инженерной системы полива и укомплектовать дождевальной техникой и насосно-силовым оборудованием», — отметил Хисматуллин.

Вообще, власти Татарстана не жалеют деньги на орошение сельхозугодий республики. Всего за последние 7 лет в развитие мелиорации в регионе было вложено 6,4 млрд рублей, из них более половины — из бюджета республики, напомнил он. Так, в прошлом году был направлен транш в 1,6 млрд рублей. Это гигантские деньги по сравнению со скромными бюджетами Кировской области и Марий Эл. В основном они получают федеральные субсидии в пределах 30—50 млн рублей в год на содержание федеральных сетей по подаче и отводу воды для сельхозугодий.

Фото: Роман Хасаев

«Приволжскмелиоводхоз» определит подрядчиков для 4 регионов

Не окажется ли так, что объединенная структура переложит часть нагрузки на «плечи» республиканского бюджета? По словам Марса Хисматуллина, финансирование работ по мелиорации в регионах будет по-прежнему проходить по двум каналам — федеральным и региональным.

— Есть федеральные адресные инвестиционные программы, когда федеральные средства идут на восстановление и реконструкцию федеральных межхозяйственных мелиоративных систем. Эти средства будут поступать на счет «Приволжскмелиоводхоза» и будут объявляться конкурсные процедуры, чтобы отбирать подрядчиков для строительства и реконструкции объектов, — пояснил Марс Хисматуллин.

Таким образом, Москва формально делегировала ФБГУ «Приволжскмелиоводхоз» полномочия по ремонту федеральных объектов мелиорации. Но в действительности, каждый объект будут проходить федеральную экспертизу, присваиваться баллы по эффективности, а после этого выставляться на конкурные торги. Из-за этого точный бюджет нельзя определить заранее. Но по оценкам участников рынка, он может варьироваться от 200 млн до 500 млн рублей в год.

При этом региональные программы мелиорации продолжат действовать через региональные Минсельхозы. «Они будут принимать заявки от сельхозпроизводителей, а мелиораторы будут им помогать при оформлении документов при реализации совместных проектов по ремонту и реконструкции мелиоративных систем», — уточнил Марс Хисматуллин.

Добавим, что приказ Минсельхоза РФ №893 «О реорганизации федерального государственного бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Татарстан» был подписан еще в декабре 2022 года. В нем предписывалось «сохранить основные цели деятельности реорганизуемого учреждения» с передачей новой структуре всего имущества на праве оперативного управления, а также земельных участков на праве постоянного (бессрочного) пользования всех 4 регионов.

Фото: Роман Хасаев

Нижегородские мелиораторы убежали от татар к москвичам

Правда, цель реорганизации в приказе не конкретизируется. Зато она просматривается в поправках, внесенных в федеральный закон «О мелиорации земель» в конце прошлого года. Тогда была введена новая глава «о договорах услуг подачи и отвода воды», которая улучшает водопользование для целей мелиорации.

«Стоимость орошения в среднем не превышает 5% от затрат на производство сельскохозяйственной продукции, а урожайность в засушливый год возрастает в 2-3 раза по сравнению с богарными землями, — отмечается в пояснении к законопроекту. — Вместе с тем не предусмотрена необходимость согласования с учреждением технической возможности и условий водопользования при заключении договора, в связи с чем при распределении водных ресурсов из мелиоративных систем потребности отрасли и сельскохозяйственных товаропроизводителей учитываются не в полной мере, что влечет за собой дефицит водных ресурсов, а также нарушение технических условий эксплуатации государственных мелиоративных систем, снижение урожайности сельскохозяйственных культур».

Иначе говоря, укрупненные ФБГУ призваны будут защищать интересы сельчан в поиске источника водопользования. Несмотря на благие цели, региональные власти не обрадовались присоединению к Татарстану. К примеру, власти Нижегородской области еще в ноябре прошлого года высказались против слияния, обратившись с письмом к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву.

— Ситуация для нас непонятная. С 2016 года работает госпрограмма по мелиорации, регионам даются значительные средства. В этом году Нижегородской области выделены 200 млн руб. Одновременно с этим принимается решение, которое приведет к сокращению штатов и потере управляемости всем процессом, — жаловались местные власти.

В итоге ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Нижегородской области» (Нижегородмелиоводхоз) было присоединено к московскому ФБГУ «Спецмелиоводхоз».

«Текущие дела остановились, самостоятельности и счета нет, торговать не можем»

С похожим прошением обращался в российский Минсельхоз и глава Кировской области, но он не смог переубедить федеральное ведомство.

— Плюсы от этого объединения мы не находим — пока только минусы, — заявил «Реальному времени» глава ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Кировской области» Николай Гребенев. — Деньги на паводок пришли, а мы вернули их обратно. Аукцион не можем провести, так как срок полномочий руководителя истекает. Хотя проектная документация была утверждена, осталось вывесить объявление, и сейчас бы имели подрядчика. Вообще, текущие дела остановились. Самостоятельности нет, счета нет, торговать не можем. Я считаю, никто не выиграет от этой реорганизации. Губернатор писал об этом министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву, но отказали.

По его словам, в Кировской области не вспахивается больше 1 млн га пашни. Чтобы убедить крестьян заняться ею, два года проводили совещания, подготовили немало проектов по орошению земель.

— В первый год профинансировали, а на второй год ввели бальную систему показателей. И если фермер наберет 80 баллов, тогда государство компенсирует 50% затрат. На 2023 год у нас лежит 9 проектов, которые прошли конкурсный отбор, но денег так и не выделили — лимит закончился, — переживает Гребенев.

В запущенном состоянии находится система мелиорации в Марий Эл. В настоящее время у республики нет собственной программы, с 2019 года не производятся капитальные вложения в новые объекты мелиорации. «Федеральные субсидии направляются лишь на поддержание существующих объектов, — рассказала глава ФГБУ «Управления мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Марий Эл» Елена Расторгуева.

По ее словам, на эти цели ежегодно выделяется 21 млн рублей. За счет них обеспечивают поливом 1274 га пашни, плюс осушение 2 240 га. «Если рассчитывать по нормативам, то надо еще 10 млн рублей. Но мы работаем от того, что есть», — отметила она.

Республиканские сельхозпроизводители перестали участвовать в конкурсах на получение грантов. В последний раз они получили гранты на 38 млн рублей в 2019 году. Эти деньги направили на орошение земель. «В основном это те, кто сам выращивает овощи на открытом грунте (капуста, огурцы). Но в прошлом году сельчане не участвовали в грантовых конкурсах. Федеральные деньги выделили только на проведение культуротехнических работ», — отметила Елена Расторгуева.

— Объединяясь с Татарстаном, мы рассчитываем, что в нашу республику перенесут положительный опыт РТ. В этом году Марс Хисматуллин приезжал к нам, выступал на наших встречах, общался с нашими фермерами. Вместе с ним попытаемся «разбудить» республику, заинтересовать фермеров шире использовать поливальные машины «Казанка» и вырастить больше урожая овощей, — отметила спикер.