Дань уважения героям: возложение цветов к Вечному огню
В казанском парке Победы прошло торжественное возложение венков и гирлянд воинской славы к Вечному огню. В нем приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, премьер-министр республики Алексей Песошин и другие. Также состоялась церемония возложения цветов к монументу матерям и вдовам погибших воинов, монументу советскому солдату.
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Фото: Максим Платонов, видео: Камиль ИсмаиловОбщество Татарстан
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