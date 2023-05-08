О Расуле Гамзатове, Александре Казем-беке, Сулеймане Керимове и стене

Чему нас учит Дагестан?

Фото: Регина Гаязова. Минарет мечети VIII века.

Заместитель главного редактора «Реального времени» Радиф Кашапов, прожив больше месяца в Дагестане, рассказав о его южных селах, о местной арт-резиденции и градостроительных планах, по привычке начал записывать все хорошее и нравоучительное, что можно было бы перенести в Татарстан или учесть в его развитии. Среди примеров: получивший признание при жизни поэт, улица имени казанского востоковеда, меценатство и работа с наследием.

Гамзатов

В Дагестан попадаешь через аэропорт Махачкалы. Чтобы попасть в столицу, надо проехать мимо его спутника, Каспийска, а потом оказаться в городе, где смешалась восточная, советская, западная архитектура. Особенно примечательны здания с арочными проемами и айванами. У гигантской джума-мечети продают пшеницу за 100 рублей: так выплачивается закят-уль-фитр. Продавец требует произнести намерение, а потом откладывает мешок в сторону. До мечети можно ехать на такси, можно идти пешком, из-за пробок по времени одинаково. Зато понятно, почему на заднем сидении нет ремня, машина никуда не спешит.

На Родопском бульваре с одной стороны стоит аварский, а с другой — кумыкский театр. Неподалеку, на проспекте Расула Гамзатова, работает Театр поэзии, туда заходит толпа школьников. В феврале в Дагестане открылся Год Расула Гамзатова.



Махачкалинский дом культуры «Темп». Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

Он — везде. На огромных плакатах — плакат у администрации Дербента даже с крепости Нарын-Кала видно. В библиотеке стоят книги, дети читают его стихи, на всех языках.

У Дома поэзии есть «подзаголовок»: от Пушкина до Гамзатова и далее. Во дворе стоят памятники обоих. Рядом работает библиотека имени Гамзатова, внутри идет фотовыставка про него. Даже рядом — музей изобразительных искусств имени Патимат Гамзатовой, его жены.

Гамзатов начал писать в 9 лет, первую книгу выпустил в 19. Его стихи пели Анна Герман, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев, София Ротару, Вахтанг Кикабидзе, Марк Бернес, Дмитрий Хворостовский. С 2005 года есть республиканская премия его имени.

Библиотека в Махачкале. Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

Интересно, что в учебнике русской советской литературе, наряду с башкиром Мустаем Каримом и татарином Мусой Джалилем, есть и уроженец села Цада Гамзатов. Национальность его в тексте не указывают.

Тут думаешь, что наши главные татарские поэты таковы: первый умер до революции в 26 лет от чахотки, другой казнен на гильотине в 38, записан во враги народа, реабилитирован посмертно. Такого поэта, чтобы при жизни его возвеличили, издавали миллионами, снимали фильмы, писали на его стихи популярные песни — такой образ у нас не сформировали.

Хотя думаю, у каждого такой поэт, а то и два — есть.

Ну, а для Поволжья Гамзатов останется еще и поэтом, чьи строчки были написаны на плакате Альберта Разина: «Если завтра мой язык забудут, я готов сегодня умереть». Активист удмуртского движения поджег себя у здания администрации Ижевска 10 сентября 2019 года.

Казем-бек

Заезжая в Дербент вечером, не понимаешь, какой он. Кажется, состоит из крепости и двух улиц. На самом деле, конечно, есть центр, где успели построить элитные многоэтажки (одну не доделали, и она чернеет на виду, куда не пойди). Есть небольшие дома, куда заходят сразу с улицы. Напоминает Испанию. Если идти на север или на юг, начинается советская и постсоветская постройка, примечательная тем, что у подъезда владельцы квартир на первых этажах могут пристроить комнату, а то и два уровня. А также сделать небольшой садик.



В центре при этом красиво. Значительная часть строек завершена (другую часть доделают к туристическому сезону, который начинается после нашего отъезда). Если где-то неудобно ехать с коляской — это значит, что хозяин конкретного магазина или дома не озаботился о тротуаре, и администрация этот вопрос не решила. В этом плане хороша улица Ленина — и дома старые, и дороги ровные.



Вечером здесь гуляют в нескольких местах. К примеру, по парку Стальского с детской площадкой и гамаками. Рядом стоит ДК «Жасмин» — его содержит уроженка Дербента певица Жасмин. Учат танцам, работе с глиной, ткачеству.



Портрет Казем-бека в музее Марлинского. Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

Главная пешеходная улица носит имя Мирзы Казем-бека. Его еще называют основоположником Казанской школы востоковедов. Сын духовного главы Дербента, он родился в Иране, в 1823 году принял христианство и получил имя Александр. Подписывался «Мирза Александр Казем-Бек».

Когда ехал на новую работу в Омск , задержался в Казани, познакомился с ректором университета Карлом Фуксом, тот предложил ему остаться. Так Казем-Бек начал преподавать в 1-й Казанской гимназии арабский и персидский языки. До Омска не добрался, Фукс попросил его оттуда уволить, в Казани он также стал лектором университета, в частности составил методическое пособие и программу для преподавателей арабского, персидского и турецко-татарского языков гимназии, возглавил кафедру турецко-татарского языков… В итоге в 1837-м стал ординарным профессором, в 1845-м — деканом первого отделения философского факультета, после перешел на кафедру арабского и персидского языков.

А в 1848-м Казем-Бек перевелся в Санкт-Петербургский университет на место заведующего кафедрой персидской словесности. Там он прожил 21 год. Дочь его вышла замуж за Николая Баратынского, предводителя дворянства Казанского и Царевококшайского уездов и сына поэта Евгения Баратынского.

Казем-Беку посвящена комната в доме-музее Бестужева-Марлинского. Декабрист здесь жил после ссылки в Якутске. Во дворе работают дед с бабушкой, их дом примыкает к музею. Они сообщают, что брат жены работал в ветеринарном институте. Мы находим в интернете его фото, бабушка поражается, откуда у посторонних людей изображение ее родственника.

Парк имени Низами Ганджяви во время ифтара. Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

Фонтан

К улице Казем-Бека и парку Стальского примыкает парк имени Низами Ганджяви. Через проход в северной стене выходим на огромную площадь, где звучат записи птиц, достраивается здание библиотеки, кафе. А сейчас работает гигантский фонтан. Под ним, кстати, тоже будет музей — мультимедийный.



У фонтана в Рамадан проходит масштабный ифтар. Да, они не только в Казани организуются, также — в Дагестане и Чечне. В Дербенте республиканский ифтар собирает 35 тысяч человек. Волонтеры пытаются разделять людей по полу, отпускать плов и фрукты по порции в руки, из-за чего порой в толпе возникает напряжение. Столов, билетов — ничего казанского нет. Выступают проповедники, очень много певцов, а озвучивать азан торжественно приглашают шейха из Египта.

В Рамадан жизнь немножко замирает. К примеру, лезгинский театр уезжает на гастроли в Сибирь. Азербайджанский старательно ремонтируют. Табасаранский стоит рядом со съемной квартирой. В начале мая у них начались обменные гастроли с Атнинским театром, это значит, что в Татарстан табасараны приедут в июне. Горско-еврейский театр в начале апреля показывает премьеру «Песах на удаленке».



Самый большой фонтан России летом 2022-го открыли глава Сбербанка Герман Греф и сенатор Сулейман Керимов. Банк построил свой 23-й фонтан в России, сенатор отвечал за прилегающую территорию.

Подсветка парка. Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

День, говорят, был жаркий, воды зрителям не хватало. В целом это иронично, что в городе, где власти сами официально называют важнейшими проблемами питьевую воду, водоочистительные сооружения, теперь открыто такое сооружение. Впрочем, проблемы с водой обещают решить, стройка идет. При этом в городе стоит множество родников, можно найти остатки древнего водопровода.

В сентябре того же года депутат Госдумы Хизри Абакаров сообщил, что вход в парк в дни проведения свето-музыкального шоу будет стоить 500 рублей. Деньги нужны для покрытия расходов на содержание. Пока что в парк пускают бесплатно, он находится на балансе республики, но вопрос содержания остается открытым.

Самовольная постройка у крепости. Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

Заборы



Нет тут заборов. Практически. Даже если есть риск упасть — нет. Есть гигантская северная стена и остатки южной. Они идут до крепости Нарын-кала. Крепость начали строить в пятом веке шахи из династии Сасанидов. В седьмом веке сюда вторглись арабы, город, который раньше был христианским, теперь активнее стал исламизироваться (как раз тогда появилась самая старая Джума-мечеть в России). Потом были тюрки-сельджуки, Тамерлан, внутренние разборки, персы… Петр I забрал Дербент себе, он вновь отошел к Ирану, а в 1813 году был присоединен к Российской империи. Деньги зарабатывались на садоводстве (виноград, персики, абрикосы, сливы, груши) и производстве марены, из которого делали краситель. В 1898 появилась железная дорога.



Еще одно место прогулок в Дербенте — улица Мамедбека. От нее вдоль северной стены можно подняться до крепости по лестнице. Ее доделывают — будут площадки, освещение. При этом пришлось убрать все постройки, о чем напоминают заделанные дыры. К примеру, на этом месте, говорит нам знаток, был коровник, животное выходило из стены и спускалось по помосту. Бабушка с дедушкой, были не очень рады, что их лишили части стены-памятника ЮНЕСКО. Мы предлагаем делать в стене магазины. Сейчас отсюда открывается красивый вид, но вскоре придется под стеной строить системы защиты от селевых потоков — и здесь появятся огромные бетонные барьеры.

Интересно, что если в 2020-м в Дербенте жило 125 832 человека, то в 2021-м — 124 953. Примерно треть жителей — лезгины, чуть меньше азербайджанцев. Около 18 с лишним тысяч — табасаранов. Русских — около 4,5 тысячи. Гиды обычно объясняют так: у крепости живут мусульмане, в центре раньше жили евреи, на юге, у моря — это русские районы. Говорят, раньше там же обитали греки.

Армянская церковь. Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

В старом городе, в магалах, живут азербайджанцы-шииты. Это особый, занимательный мир. Везде висят плакаты с упоминанием Али и его сына Хусейна. Отмечаются Ашура, траурные церемонии и обряды в знак памяти о мученической гибели в 680 году имама Хусейна, его брата Аббаса и войска из 70 шахидов. Нанесения телесных ран, по крайней мере публично, не совершают. Когда ремонтировали магалы, было, конечно, тяжело, но даже удалось сделать в одном месте лестницу, чего раньше не было.

В старейшей мечети гости гуляют по внушительному саду. Если скажешь, что хочешь молиться, то впускают внутрь. У входа на полочках камни. Это турба, кусочек глины, которые шииты используют для земных поклонов. Для казанского татарина-суннита это в новинку.



В самом начале магалов находится армянская церковь. С 1982 года это музей изобразительного искусства. Дальше, ближе к центру — синагога Келе-Нумаз, единственная в городе. Раньше было 11. На юге стоит православная церковь. Представляете, говорит гид, церковь и мечети рядом. Потом задумывается: ну вас, казанцев, этим не удивишь.

Зато нас точно удивишь тем, что в школах преподается «Дербентоведение». Почему о столице Татарстана не рассказывают юным казанцам?

Древнейшая мечеть России. Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

Налоги

Об особом статусе Дербента я начал разговор в Национальном музее Республики Дагестан имени Тахо-Годи в Махачкале. Конечно, говорит смотрительница, у них есть деньги Керимова. Я говорю, что, похоже, деньги закончились.



В 2018-м Керимов задекларировал по итогам 2017 года доход в размере 2,76 млрд рублей — в 230 раз больше, чем годом ранее. В том же 2018-м ТАСС сообщило, что налоги сенатора Сулеймана Керимова будут направляться на развитие Дербента, по 5 млрд рублей налогов ежегодно, по словам главы Дагестана Владимира Васильева из интервью РБК. Керимов тогда заявил, что готов перерегистрировать бизнес на родине.

«Мы не можем изменить форуму налоговых поступлений в бюджет и сконцентрироваться только на Дербенте, это было бы неправильно. Поэтому Дербент будет платить налоги, как и все муниципальные образования, в бюджет республики, но то, о чем мы говорили (налоги Керимова, — прим. авт.), это будет идти в Дербент», — сказал тогда Васильев.

В марте 2022 года сайт «Новое дело» проверил информацию, что Керимов перестал быть налоговым резидентом Дагестана, указав, что ООО «Рыночный спецдепозитарий» (РСД), принадлежавшее ПАО «Сбербанк» и ООО «Грандеко» (Саид Керимов) 2 марта 2022 года переехали в город Ангарск Иркутской области. В этой же области работает еще одна компания младшего Керимова — золотые рудники компании «Полюс».

Рядом с набережной. Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

В ноябре 2021 года было объявлено, что Дербент получит 180 млрд рублей на комплексное развитие до 2025 года. 46,7 млрд — федеральный бюджет, 7,6 млрд — от региона, 129 млрд — частные инвесторы. Из понятных проектов — это очистные, набережная, гостиницы. Из странного (для Казани, конечно) — строительство канатной дороги. То что мы видим сейчас — результат финансовых вливаний по плану, который начало придумывать и реализовать новое руководство города. К примеру, здесь строят два микрорайона: «Южный», который хотят сделать новым общественно-деловым центром, и «Аваим», где из гигантского карьера хотят сделать парк с жилой застройкой.



В прошлом году, говорят, весь город был забит приезжими специалистами, все кафе и чайные дома превратились в коворкинги. Сейчас же говорят, что деньги закончились. Но город явно не сможет остановиться, из Дербента, куда редко заезжали туристы, он превращается в объект, где цены на квартиры сравнимы с казанскими. Собственник, сдававший нам квартиру на Казем-бека, после нашего отъезда делает в ней ремонт — понятно, что она в сезон будет стоить дороже.