Видеоопрос: «Что для вас значит День Победы?»
День Победы — особенно важный и почитаемый праздник для России, он знаменует победу советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. В этом году наша страна отмечает 78-ю годовщину со дня окончания войны. Праздник в этом году выпал на вторник, поэтому россияне будут отдыхать четыре дня — с 6 по 9 мая. В честь события в школах Татарстана впервые поднимут Знамя Победы. На праздничные мероприятия по случаю Дня Победы в Казани в этом году решили не приглашать звезд российской эстрады. В концертной программе на площади Тысячелетия будут участвовать более тысячи татарстанских артистов.
— Что для вас значит День Победы? — поинтересовался корреспондент «Реального времени» у казанцев и гостей города.
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