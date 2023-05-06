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Видеоопрос: «Что для вас значит День Победы?»

00:00, 06.05.2023 3
Видеоопрос: «Что для вас значит День Победы?»
Фото: realnoevremya.ru

День Победы — особенно важный и почитаемый праздник для России, он знаменует победу советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. В этом году наша страна отмечает 78-ю годовщину со дня окончания войны. Праздник в этом году выпал на вторник, поэтому россияне будут отдыхать четыре дня — с 6 по 9 мая. В честь события в школах Татарстана впервые поднимут Знамя Победы. На праздничные мероприятия по случаю Дня Победы в Казани в этом году решили не приглашать звезд российской эстрады. В концертной программе на площади Тысячелетия будут участвовать более тысячи татарстанских артистов.

— Что для вас значит День Победы? — поинтересовался корреспондент «Реального времени» у казанцев и гостей города.

Елизавета Пуншева, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан

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 комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 06 май
    Такая погода вчера была прекрасная
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    Анонимно 06 май
    На следующей неделе будет тепло, к концу недели
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  • Анонимно 06 май
    Большая память, большая ценность. Все правильно
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09:09 МСК Все новости
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