Алексей Мазанов — неизвестные страницы этнографического рисунка

Работы художников в рамках этнологических исследований жизни волго-уральских татар

Фото: ТАССР Апастовский р-н д. Карамасар 1975 г. Рис. А.А. Мазанова, Архив отдела этнологических исследований ИИ АН РТ

Первопроходцем в изучении изображений ранних костюмных комплексов татарского народа выступил художник и исследователь Алексей Мазанов. При содействии профессиональных этнографов и историков он работал в русле научной визуально-художественной реконструкции народной одежды, а также жилищ и орудий земледелия волго-уральских татар первой половины XIX — начала ХХ веков. Подробнее об исследовании этих иллюстраций, как историко-этнографическом источнике, рассказывает научный сотрудник этнологических исследований Института истории им. Ш. Марджани Дина Гатина-Шафикова.

В ХХI веке изображение стало не просто превалирующим в получении информации, а непосредственным проводником для передачи знаний. Сколько картинок как статичных, так и движущихся каждый день проходит через нас и не счесть. При видимой технологичности самого процесса создания и трансляции изобразительно ряда, кажется, что это изобретение современного человека. Однако мы забываем, что еще древние сообщества оставляли своим потомкам наскальные росписи, рассказывающие об их быте. Каждый новый виток развития дарил нам частичку ушедших дней, воссозданных не в буквах, сложенных в слова, а в застывших фигурах людей, воспроизведенных на холстах и бумаге.

Сегодня, мы являемся хранителями памяти, так как для современного жителя мегаполиса, да и для сельчанина в маленькой деревне традиционный костюмный комплекс является лишь экспонатом в музее. Совсем другая ситуация была еще в недавнем прошлом, когда в ХХ веке исследователи выезжали в экспедиции, для поисков ценных информаторов и остатков материального воплощения прошлого. Один из таких масштабных проектов был выполнен в рамках научной работы Института этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР — «Историко-этнографический атлас татарского народа». С 1971 по 1986-е годы были реализованы десятки экспедиционных выездов. В них приняли участие ряд этнографов Института языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова Казанского филиала АН СССР.

Кроме научного состава, каждый подобный выезд сопровождали в обязательном порядке и художники.

В настоящее время, в архиве отдела этнологических исследований Института Истории им. Ш. Марджани хранится не одна сотня рисованных работ: жилища, орудий земледелия, отдельных элементов костюма и полных комплексов народной одежды середины XIX — середины XX вв. всех субэтнических и субконфессиональных групп волго-уральских татар — казанских, касимовских, мишарей и кряшен, послужившие для многих этнографов важным визуализированным подтверждением их исследований. Изображения исполнялись профессиональными художниками — А.А. Мазановым, З.В. Мухаметзяновой, студентом художественного училища, проходившим практику, Р. Гафиатуллиным и сотрудниками отдела, участвовавшими в экспедициях, Ю.Г. Мухаметшиным, Н.А. Халиковым.

Ткацкий станок. Пензенская обл., Каменский р-н, д. Кикино, 1977 г. Рис. А.А. Мазанова. Архив отдела этнологических исследований ИИ АН РТ

Первопроходец в изучении изображений костюма татарского народа

Далее речь пойдет об Алексее Александровиче Мазанове. Являясь профессиональным художником и пытливым исследователем, именно он стал первопроходцем в изучении изображений ранних костюмных комплексов татарского народа и начал разрабатывать тему исследования иллюстраций по костюму, как историко-этнографическому источнику. Им были подготовлены две статьи, опубликованные в сборнике научных трудов «Из истории культуры и быта татарского народа и его предков» и в журнале «Новое в археологии и этнографии Татарии». К сожалению, впоследствии работа им не была продолжена, а изобразительным материалам (гравюры, зарисовки, картины и т. п.) еще долгое время приписывались по большей части лишь вспомогательные функции.

Однако при содействии профессиональных этнографов и историков А.А. Мазанов активно работал и в русле научной визуально-художественной реконструкции народной одежды волго-уральских татар первой половины XIX — начала ХХ веков. К примеру, совместно с Р.Г. Мухамедовой были воссозданы разные элементы и части народного костюмного комплекса. Детально были проработаны головные уборы, отображавшиеся в разных ракурсах и типах, что стало первой попыткой синхронной реконструкции середины XIX века этнорегиональных комплексов головных уборов волго-уральских татар.

М.К. Завъялова «Татарский костюм: из собрания Государственного музея Республики Татарстан», 1996

Научный мир всегда был близок к музейному.

Их объединяли и объединяют совместные экспедиции, собранные материалы, которые впоследствии оседают в фондохранилищах музеев. Поэтому совсем не удивительно, что А.А. Мазанов рисовал и для них. Его работы присутствуют в альбоме М.К. Завъяловой «Татарский костюм: из собрания Государственного музея Республики Татарстан» 1996 года издания, где им были выполнены копии с более ранних гравюр XVI—XIX столетий.



Художник и исследователь, проработал в институте более 20 лет, с 1965-го по 1990-е годы, когда закончил свою деятельность в связи с уходом на пенсию. На сегодня о нем нет никакой информации. Обратившись к архивным материалам, удалось выяснить, что во время работы им был успешно завершен курс на историко-филологическом факультете Казанского государственного университета, а в характеристике, которая была дана ему А.Х. Халиковым, известным ученым было отмечено, что «многие опубликованные сотрудниками сектора монографии оформлены А.А. Мазановым».

Женский сапог. ТАССР, Агрызский р-н, с.Терси 1975 г. Рис. А.А. Мазанова. Архив отдела этнологических исследований ИИ АН РТ

Таким образом, руками буквально нескольких людей рисовалась и расцвечивалась татарская этнография в ХХ веке. Художники не только воспроизводили образцы материальной культуры, но и сохраняли для потомков колоризацию, так как из-за отсутствия цветных фотоаппаратов, все фотографические материалы были черно-белыми.