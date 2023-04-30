Дом конфетного короля передадут Болгарской исламской академии

Аварийное здание на Каюма Насыри, возможно, обретет вторую жизнь

Фото: Радиф Кашапов

Самый неказистый дом на главной туристической улице Старо-Татарской слободы на улице Каюма Насыри, 12 к началу сезона обнесли лесами и строительной сеткой. При этом какие-либо работы здесь не начались. Здесь до сих пор прописаны люди, что, говорят в префектуре, не помешает его восстановлению. Но работы по выселению, обследованию и проекту реконструкции ведутся. Появление лесов — неофициальное признание аварийности дома, который четвертый год стоит с обвалившейся крышей.

Ответственный за сладости



Дом построил Валиулла Ибрагимов, уроженец деревни Шапкино (сейчас это Камско-Устьинский район). Его отец торговал бакалеей и хлебом в лавке у Сенной мечети. А он открыл товарищество «Валиулла Ибрагимов с братом», с Усманом Ибрагимовым став купцами первой гильдии. Валиуллу называли «конфетным королем». Одна из его фабрик работала в доме Шамиля на Юнусовской площади, который он купил в 25 лет в 1906 году у вдовы сына имама Шамиля Биби-Марьям-Бану Апаковой. Ибрагимовы уехали из Казани в 1918-м, жили во Владивостоке, Маньчжурии, Китае, следы их теряются в США.

Дом на Каюма Насыри, 12 состоит из двух объектов. Более приметный — наполовину каменный, наполовину деревянный, причем деление идет не по этажам, как у других зданий по соседству. На улице Зайни Султана его продолжает кирпичная двухэтажная постройка.

Зимой 2019 года у первого здания обвалилась крыша, и с тех пор он стал своеобразным «памятником» работе с наследием. В ноябре 2022 года на его состояние обратил внимание даже «Народный фронт», который обратился в прокуратуру по поводу обветшания двух исторических зданий в Казани (второй — это бывшая школа Порохового завода на улице Музыкальной).

В начале прошлой весны стало известно, что он перешел в собственность муниципалитета. При этом на здании нет табличек, кроме информации о консервации и сообщения, что его восстанавливали к Универсиаде. С тех пор дом пошел трещинами, внутри у него обрушились практически все перекрытия.

По нашим источникам, дому инвесторов искала префектура «Старый город», а сейчас он находится в ведении муниципалитета. «Татинвестгражданпроект» готовит проект реконструкции.

Конфетный фантик с изображением Г. Тукая. Фото: g-tukay.tatmuseum.ru

Съедут, не съедут — начинаем

При этом в доме до сих пор прописаны люди, брат и сестра Ибатуллины, которые ведут переговоры с городом с 2005 года. Отметим, что вопрос расселения жильцов препятствует работе и с другими известными историческими объектами. К примеру, Мергасовский дом расселен практически весь, кроме одной квартиры, поскольку ее делят наследники. В сгоревшем доме на Жуковского, 16 жильцы просят либо 25—30 млн на руки, либо квартиры каждому. В доме на Хади Атласи (при рыночной стоимости в 10 млн) — по 30 млн.

По словам очевидцев, Ибатуллиных видели заходящими в это здание: «Приходят пасти имущество. Они жили на первом этаже красного дома. Проход туда только через двор. Жили очень плохо, в хламе из вещей и с туалетом на улице, не открывая темные плотные шторы». Собственникам предлагали квартиру на Оренбургском тракте, переговоры идут. С тем, что дом является аварийным, Ибатуллины не согласны. Впрочем, как сказали в префектуре, здание в любом случае будут восстанавливать.

Вероятно, это связано еще с тем, что обветшавший памятник на фоне красочной улицы Насыри выглядит слишком загадочно. По словам историка и экскурсовода Марка Шишкина, туристы постоянно расспрашивали его про состояние здания:

— После того, как они его закрыли сетью, вопросы прекратились.

Как сообщил исполняющий обязанности префекта Нияз Усманов, сделано это потому, что здание находится в аварийном состоянии. Во-вторых, процесс подготовки проекта — длительный процесс. Так что надо начинать его заранее. Известно, что одна из идей, которые звучали среди краеведов, была об открытии лавки «конфетного короля» рядом с домом «сахарного короля» Муллина.

Усманов же подтвердил, что ибрагимовские владения планируется передать Болгарской исламской академии. Ее корпуса в Болгаре были достроены в мае 2017 года, а в сентябре состоялось торжественное открытие заведения. На Каюма Насыри, напротив, в медресе «Марджания» находится ее казанский офис. Здесь, в частности, проходит совет учредителей БИА, в результате которого ректором стал Фархат Хуснутдинов. Таким образом, в череде зданий, принадлежащих мечети «Марджани», появится еще один объект, относящийся к академии.