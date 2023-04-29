«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 49-я: «Рудольф Нуриев. Рудик»

Вольный рассказ о детстве будущего танцовщика в Башкортостане

Если послушать знаменитую песню СуперАлисы Tatarstan Super Good, то выяснится, что почти все ее герои, названные в припеве, — это люди, в Татарстане не живущие. О «летающем татарине» в Казани в 2015-м представили художественный фильм: действие его происходит в Башкортостане, но снято все в татарстанских локациях.



Демон летающий, часть первая



Фарид Давлетшин снял фильм по роману «Летающий демон» Рабита Батуллы, но то была лишь одна треть событий, поскольку режиссер говорил о детстве героя, а в книге была описана долгая история. У Батуллы, кстати, есть короткая роль деревенского деда.

При этом текст занимает значительную часть в повествовании — правда, его для закадрового голоса сочинил не Батулла, а Адель Хаиров, известный как краевед с фантазией. Так что главным героем фильма можно считать постоянно говорящего на фоне и связывающего сюжет воедино Рустема Гайнуллина.

Нуриева в детстве играет Игорь Марков, учащийся хореографического училища (танцует он достаточно неловко). При этом фильм не становится биографией танцовщика — это, скорее, история деревенского мальчика, который влюбился в балет. Это череда эпизодов с быстро разрешающимися коллизиями. 1946 год, у него три сестры и голодное детство в эвакуации. Мать (Гульчачак Хафизова) воюет в ночи с волками, спасая картошку, а в доме про волков рассказывают сказки (в роли дома — деревенская дача Рабита Батуллы). Рудик впервые идет в Уфе в театр (в кадре — наш оперный имени Джалиля) и смотрит «Журавлиную песнь», первый башкирский балет по либретто Файзи Гаскарова на музыку Загира Исмагилова и Льва Степанова, который до сих пор идет на сцене.



Ходит к соседу слушать музыку с патефонных пластинок, это шикарная роль для Вильямса Ахмадуллина, который показывает, как звучит «Лебединое озеро». Возвращается отец Рудика (Ирек Хафизов) и собирается сделать из него военного. Сын знакомится с городскими пацанами (действие происходит во дворе ТЮЗа), наедается белены и видит Су анасы. Этот эпизод, кстати, придумал Давлетшин. Далее Рудольф поступает на обучение к эвакуированной в Уфу ленинградское балерине Анне Удальцовой (ее играет Нина Калаганова, а съемки идут в театральном училище).

И уезжает в Ленинград, в конце совершая успешный прыжок. В финале фильме его играет Нурбек Батулла, выпускник Казанского хореографического училища, в это же время готовивший в Петербурге моноспектакль My Nuriev, а потом полностью ушедший от классического танца в современный, в спектакли и перформансы.

Несколько эпизодов были убраны по причинам экономии, к примеру, как Рудик учится у бабушки татарскому.





Продолжения не будет



Снимали фильм на собственные средства и деньги Министерства культуры РТ в течение двух лет. В дальнейшем планировалось сделать еще две части, об учебе и работе в Ленинграде и жизни в эмиграции. Давлетшин даже отправлял сценарий на канал «Россия-1», но дальше дело не пошло. Безусловно, было бы интересно узнать, как татарстанские кинодеятели описали бы столь эффектную и противоречивую судьбу .

Батулла вспоминал, что когда Нуриев приезжал в Казань дирижировать, ему не удалось с ним пообщаться. Давлетшин, по его словам, с Нуриевым виделся, но снять его не сумел. И когда делал документальную картину «Рудольф Нуриев. Прощание с Родиной», использовал в основном фотографии. В те же годы в Казани показали работу Альфии Чеботаревой «Рудольф Нуриев. Мятежный демон», в которой ведущим был Андрис Лиепа. Кроме того, киностудия «Башкортостан» сделала фильм «Визит» о поездке королевы Иордании в Уфу в 1977 году, когда она встречалась с матерью танцовщика. Так что фильм Давлетшина остался единственным примером художественной картины — до появления британского «Белого ворона» с Олегом Ивенко.