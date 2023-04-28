В Чистопольском районе восстановят усадьбу купца Сайфутдина начала XX века

Как дом в небольшом поселке оказался связан с лидером татарского национального движения

В Чистопольском районе Татарстана проведут реставрацию одного из зданий Государственного музея-заповедника в селе Кутлушкино. Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения — жилой усадьбе начала ХХ века, принадлежавшей купцу Сайфутдину. Соответствующий проект уже получил положительное заключение историко-культурной экспертизы, и в скором времени комплекс, состоящий из нескольких построек, будет ждать масштабное обновление. Подробнее — в материале «Реального времени».

Из подлинного в усадебном комплексе остался только дом

Заказчиком экспертизы выступило казанское ООО «ПЦ Град», которое ранее разрабатывало проект по благоустройству сквера «Советская площадь», а также занималось реконструкцией парка имени Урицкого. В числе тех, кто когда-либо работал с данной организацией, присутствуют «Татнефть», «Главинвестрой», исполком Казани и другие.

Экспертом привлекли специалиста из Челябинска — профессора архитектурно-строительного института Южно-Уральского университета Валентина Оленькова.

Так, согласно проектной документации, усадебный комплекс включает в себя главное здание (оно же объект культурного наследия) — сохранившийся двухэтажный кирпичный дом купца Сайфутдина, а также кирпичный и деревянный пристрои, возведенные в период с 1992 по 1999 год. Кроме того, на его территории также имеется ряд надворных построек, имитирующих быт татарского сельского жилища начала ХХ века. Как подчеркивается в документации, реставрация необходима для улучшения визуального вида усадьбы как снаружи, так и внутри. Помимо ремонта построек будет произведено и благоустройство территории, на которой они расположены.

Фото: culture.ru

Главное здание комплекса выстроено в стиле кирпичного направления эклектики. Оно имеет два этажа прямоугольной формы, укрытых вальмовой крышей. Этажи отделены соединительными и междуэтажными поясами, а цоколь выделен профилем.



Стоит отметить, что оконные проемы главного фасада имеют подлинные кубовые решетки. Кроме того, дверной проем имеет такие же оригинальные металлические ворота, а вот оконные заполнения, к сожалению, не сохранились.

Деревянный пристрой 1999 года выполнен из необшитого бревенчатого сруба. Он представляет собой одноэтажное строение с двускатной крышей, а его цоколь обшит деревянной доской. Оконные проемы обрамлены деревянными наличниками, которые декорированы резными элементами. Кирпичный одноэтажный пристрой соединяет здание объекта культурного наследия с деревянным срубом. В нем находится помещение с лестницей, ведущей на второй этаж главного дома.

Новые инженерные сети, уличный зрительный зал и простор для экспозиций

Как было сказано выше, на территории проектирования планируется выполнить ремонтные работы на поздних постройках, а также благоустроить прилегающую территорию и провести новые наружные сети.

Что касается благоустройства, то его проектом вокруг усадебного комплекса предусмотрена установка урн, скамеек, новых источников наружного освещения, а также устройство перголы — специального навеса, который будет выполнять функцию уличного зрительного зала. Как отмечается в документе, малые архитектурные формы выполнены в современном стиле, однако их форма и цветовое решение будут нейтральными к сложившемуся историческому окружению.

Инженерно-технические сети, которые будут подключены к проектируемому участку, представляют собой водо- и электроснабжение, наружную канализацию.

Фото: chisto-muzei.ru

Кроме того, проектом предусмотрен вывоз ТБО в евроконтейнерах. Мусорная площадка с одним контейнером будет установлена в юго-восточной части участка, рядом с техническим заездом на территорию. Требуемые машиноместа будут размещаться на открытой стоянке перед главным входом. Благодаря тому, что музей расположен в сельской местности, вокруг него собирается не так много автомобилей. Это, в свою очередь, облегчает задачу по устройству парковки.

Также участок будет озеленен и к нему проложат пешеходные тротуары из брусчатки двух типов. Помимо многолетнего газона здесь будут высаживать и декоративные деревья.

Возвращаясь к теме самой усадьбы, стоит отметить, что вместе с объектом культурного наследия обновляться будут и пристрои. Приспособление вторых меняться не будет, но теперь в них разместят экспозиционный зал и котельную. В целом там будет проведен ремонт бревенчатых стен и обшивки из досок, произведена замена оконных и дверных заполнений, наличников, обшивок фасада и кровли. Кроме того, их утеплят и обработают противопожарным и противогрибковым составом. С главным зданием произойдет практически то же самое, но у него еще переустроят крыльцо и кованных навес. Также в доме расширят входные проемы, оштукатурят фасад и проведут внутреннюю отделку.

Почему в доме купца музей другого человека?

Территория домовладения расположена в центре села на пересечении улицы Клубной и Исхакый. На первом этаже главного дома в прошлом веке работала торговая лавка, а на втором — гостиница. Стоит отметить, что в период конца XIX — начала ХХ века усадьба занимала ценную градостроительную позицию в структуре всего населенного пункта.

22 января 2000 года постановлением Кабмина Татарстана двухэтажный кирпичный дом усадьбы был признан объектом культурного наследия регионального значения и взят под охрану.

Однако чуть раньше, в 1993 году, на территории комплекса был открыт историко-мемориальный и этнографический музей Гаяза Исхаки. Здание, в котором рос знаменитый писатель и лидер татарского национального движения, не сохранилось, поэтому такой объект было решено открыть в доме купца первой гильдии Сайфутдина.

Фото: ru.wikipedia.org. Лидеры татарского национального движения — Гаяз Исхаки, Садри Максуди, Фуад Туктаров

Сайфутдин бай был женат на сестре Исхаки — Фаридабану. На момент женитьбы ей было только 18 лет, а купцу уже 54. Через два года после свадьбы Сайфутдин умрет, а вдова выйдет за другого человека. Однако, когда они еще жили вместе, писатель захаживал к ним в гости и очень часто бывал в этом доме.

Исхаки написал более 30 произведений в период с 1905 по 1917 годы. После революции он был вынужден покинуть Россию и жить в Турции. Долгие годы он являлся одной из ключевых фигур татарской эмиграции.

Свыше 2,5 млрд рублей — на реставрацию исторических зданий Чистополи

Напомним, Чистополь — участник федеральной программы Минкульта по восстановлению малых исторических городов России, через два года здесь должны восстановить все здания музейного комплекса. Когда город вошел в федеральную программу для реализации проекта в правительстве Татарстана создали рабочую группу. Согласно ее расчетам, за 5—6 лет в муниципалитете должны восстановить 11 объектов культурного наследия с дальнейшим их приспособлением под нужды учреждений культуры.

На старте определили сумму средств, которые потребуются для проведения всех работ — порядка $41 млн или 2,5 млрд рублей по курсу валюты на момент сделки. Источником финансирования выбрали Новый банк развития БРИКС.

Соглашение о займе подписали в январе 2019 года, а соглашение между правительством Татарстана и Минкультом России — в декабре того же года. Согласно договору, не менее 25% затрат должна покрыть республика на условиях софинансирования проекта. Впрочем, сейчас выяснилось, что намеченной суммы явно не хватит для восстановления исторического наследия города.

Фото: tatarstan.ru

В планах воссоздать центральную часть Чистополя как старинного купеческого города. На улице Екатерининской (ныне — ул. Карла Маркса) промышленники и именитые торговцы строили свои усадьбы и особняки. В большей степени именно эти дома составляют сегодня единый комплекс музеев Чистополя и находятся в реестре объектов культурного наследия. В их числе — здание начального училища XIX в., аптека К.Ф. Ковалевского начала XIX века, дом, где жил писатель Борис Пастернак, дом П.М. Шашина и другие старинные строения. Подробности — в материале «Реального времени».

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