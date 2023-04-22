В Нижнекамске появилась собственная кедровая роща

800 саженцев сибирского кедра посадили нефтехимики в рамках программы «Зеленая формула» СИБУРа

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Кедровые рощи — могучи и величественны. Воздух здесь обладает особыми свойствами: он насыщен отрицательными ионами и фитонцидами. Они способствуют очищению воздуха и обладают антимикробными свойствами», — рассказал во время посадки сибирского кедра главный лесничий Нижнекамска Роман Федотов. В городском парке «Семья» прошла первая в 2023 году волонтерская акция. Благодаря стараниям нефтехимиков, волонтеров, учащихся школьного лесничества «Лесные братья» и просто неравнодушных нижнекамцев в центре города было высажено 800 молодых деревьев. За тем, как проходила одна из масштабных экологических акций в рамках программы «Зеленая формула» СИБУРа, следил корреспондент «Реального времени».

Памятное событие для жителей города



Несмотря на пасмурную погоду, моросящий дождик сотрудники нижнекамского предприятия СИБУРа, а также горожане — все, кто зарегистрировался на экологическую акцию, семьями пришли на посадку уникального для нашего региона сибирского кедра. Организаторы заранее подготовили лунки, необходимый инвентарь, непромокаемую одежду и возможность для полива деревьев.



Несмотря на пасмурную погоду, моросящий дождик сотрудники нижнекамского предприятия СИБУРа семьями пришли на посадку уникального для нашего региона сибирского кедра

Сами саженцы кедра прибыли накануне в Нижнекамск из Ярославской области, преодолев 1 200 км. По словам руководителя одного из крупнейших кедровых питомников в России Ильи Григорьева, кедр лучше остальных деревьев очищает воздух, поглощает выбросы углекислого газа, что особенно важно для городской среды.



— Этим саженцам от 9 до 12 лет, в этом возрасте они очень нежные и ранимые. К ним нужно относиться, как к ребенку — тщательно беречь и заботиться. Нижнекамск плодородной почвой не обижен, единственное — грунт очень плотный. При правильном уходе деревья приживутся и начнут приносить первые плоды уже через 15—20 лет, — говорит Илья Григорьев.



Как отмечают лесничий, вне Сибири произрастает лишь небольшой процент кедровых лесов. Поэтому появление кедровой рощи в центре Нижнекамска — памятное событие для жителей города. Молодые саженцы займут площадь в 2 га земли на месте старых вырубленных деревьев.

Сами саженцы кедра прибыли накануне в Нижнекамск из Ярославской области, преодолев 1 200 км

— Кедровые рощи — могучи и величественны. Воздух здесь обладает особыми свойствами: он насыщен отрицательными ионами и фитонцидами. Они способствуют очищению воздуха и обладают антимикробными свойствами. Благотворно действует на человека и аромат этого дерева. Очень здорово, что СИБУР показывает пример остальным предприятиям, является лидером по посадке леса, — рассказал корреспонденту «Реального времени» руководитель Нижнекамского лесхоза НМР Роман Федотов.



Украшение городского парка «Семья»



О том, чтобы в черте города появилась собственная кедровая роща, сотрудников СИБУРа попросили учащиеся школьных лесничеств. По словам директора функции «Климатические инициативы и углеродное регулирование» СИБУРа, куратора лесоклиматической программы «Зеленая формула» Елены Мякотниковой, специалистам потребовалось около полугода, чтобы найти подходящий для местных климатических условий вид деревьев.



О том, чтобы в черте города появилась собственная кедровая роща, сотрудников СИБУРа попросили учащиеся школьных лесничеств

— Когда в прошлом году мы реализовывали программу «Зеленая формула» СИБУРа и обсуждали с местными жителями, какие деревья необходимо посадить на следующем этапе, то именно школьники предложили кедры. Изначально мы растерялись, потому что не были уверены, что это правильное решение. Мы за умный результат. Нам очень важно, чтобы деревья, которые мы высаживали, приживались. Спасибо школьникам Татарстана, которые вдохновили нас на этот эксперимент, — обращаясь у частникам акции, подчеркнула Елена Мякотникова.

По словам главного инженера «Нижнекамскнефтехима» Ирека Аглямова, деревья будут не только приносить пользу экологии региона, но и станут украшением городского парка «Семья», а в будущем — средой обитания для белок. Как известно, пушистые зверьки любят жить среди кедров, елей, сосен и пихт.



По словам главного инженера «Нижнекамскнефтехима» Ирека Аглямова, деревья будут не только приносить пользу экологии региона, но и станут украшением городского парка

— СИБУР — это компания, которая целенаправленно вкладывается в улучшение экологии в регионах присутствия. Это акция — еще одно тому подтверждение. В прошлом году мы дружно высадили 114 тысяч деревьев, в этом году продолжаем это важное дело. Место, которое мы выбрали для посадки кедров, очень символичное. Деревья в городском парке сажали школьники еще в 80-х годах. Я сам, будучи десятиклассником, посадил здесь не одну березу. Сегодня здесь располагается парк «Семья». А каждый из нас понимает, что семья — это главное. От крепких семей зависит и успешная работа предприятия, — сказал он.



Руководитель исполнительного комитета Нижнекамска Камиль Назмиев в свою очередь поблагодарил СИБУР за сотрудничество, назвав компанию одним из ключевых партнеров.



— Последние несколько лет мы занимаемся облагораживанием парка «Семья». Этой весной спилили ветхие, сгнившие деревья. Сегодня благодаря реализации программы «Зеленая формула» СИБУРа мы высаживаем кедры. В дальнейшем планируем проложить здесь экологические тропы. Спасибо большое СИБУРу за оказанную поддержку.



До начала посадки для участников экологической акции прошел мастер-класс

До начала посадки для участников экологической акции прошел мастер-класс. Руководитель Ярославского кедрового питомника Илья Григорьев отметил, что место под кедр не должно быть сухим. Для начала лунку необходимо заполнить водой, затем аккуратно поместить в нее саженец и, чтобы впоследствии земля сильно не проседала, утрамбовать почву. При посадке важно не повредить стержневой корень, который питает дерево влагой.



«Это для нас настоящий праздник»



Ухаживать за молодыми кедрами пообещали как сами участники акции, так и специалисты Нижнекамского лесхоза при поддержке СИБУРа.



— Мы впервые участвуем в экологической акции по посадке деревьев. Сегодня пришли всей семьей: я, мой муж Константин, сотрудник «Нижнекамскнефтехима», дочери Алия и Алиса. Хочу, чтобы дети запомнили этот день и спустя годы приходили сюда и гордились тем, что своими руками посадили деревья. Нам все очень нравится. Прекрасное настроение, спасибо большое за организацию. Кедр — очень красивое растение. Будем приезжать сюда и поливать наше деревце, — говорит Миляуша Мансурова.

Ухаживать за молодыми кедрами пообещали, как сами участники акции, так и специалисты Нижнекамского лесхоза при поддержке СИБУРа

Не менее значимый вклад в создание будущего кедрового леса внесли участники инклюзивного проекта «Вместе с мамой». Второй год подряд волонтеры «Нижнекамскнефтехима» при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» проводят творческие мастер-классы для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. Узнав об очередной акции «Зеленой формулы», дети захотели принять участие.



— Я ежегодно участвую в «Зеленой формуле». Это для нас настоящий праздник. Сегодня я пришла не одна, а с участниками нашего проекта. Хочу отметить, что в СИБУРе все проекты — инклюзивные. Участие наших детей в таких акциях помогает социализироваться в обществе, — говорит Роза Закирова, ведущий специалист «Нижнекамскнефтехима», волонтер, автор инклюзивного проекта «Вместе с мамой».



Часть деревьев была высажена около Городской соборной мечети, в посадке деревьев принимали участие верующие и семьи с детьми с ограниченными возможностями.

Свою лепту наряду со сотрудниками нижнекамского предприятия СИБУРа внесли и нижнекамские экологи.



— Сегодня мы получаем живой уголок сибирского кедра. Нижнекамские экологи не остались в стороне, пришли со своими детьми. Хочется, чтобы они любили и ценили природу. Кедры — долговечные растения, живут по 500—700 лет. Для нашего региона это редкость. Новые зеленые насаждения нас будут оберегать от болезнетворных микробов, потому что кедры выделяют фитонциды, а также в центре городской суеты дадут нам тишину и умиротворение, — уверен и.о. Закамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ Вадим Митрофанов.

Часть деревьев была высажена около Городской соборной мечети, в посадке деревьев принимали участие верующие и семьи с детьми с ограниченными возможностями

Еще более 400 тысяч деревьев в 2023-м



Напомним, «Зеленая формула» — это масштабная лесоклиматическая программа СИБУРа, сфокусированная на массовой высадке деревьев для компенсации части климатического воздействия компании и сохранения благоприятной экологической обстановки в городах присутствия компании. Всего с 2022 года в Нижнекамске и Нижнекамском районе в рамках лесоклиматической программы СИБУРа «Зеленая формула» на площади более 30 га было высажено 114 150 саженцев сосны, дуба и тополей без пуха.

Большинство саженцев выдержали зимние морозы, в том числе благодаря проводимым уходовым мероприятиям. После посадки молодые деревья получают агротехнический уход: ручную оправку растений от завала травой и почвой, заноса песком, размыва и выдувания почвы, выжимания морозом, рыхление почвы, скашивание излишней растительности, подкормку минеральными удобрениями и полив. Дополнительно проводятся работы по дополнению ранее созданных лесных культур — по мере необходимости к ним подсаживают новые саженцы взамен погибших. В комплексе такой уход повышает уровень приживаемости саженцев и помогает деревьям расти дальше.

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Партнером лесоклиматической программы СИБУРа «Зеленая формула» в Татарстане является администрация Нижнекамского муниципального района, с которой в прошлом году СИБУР подписал соответствующее соглашение. В 2023 году в Нижнекамском районе планируется высадить более 400 000 деревьев с высокой интенсивностью поглощения парниковых газов — дуб, кедр, рябину, сосну и тополь.

