«Ак Барс» уступает ЦСКА в нюансах: вратарский вопрос, смены и игра лидеров

Казанцы слабее в нюансах, которые решают финальные серии

Самый слабый матч в финальной серии провел казанский «Ак Барс» в первом московском противостоянии. И хоть казанцы уступили лишь одну шайбу, но количество мелких недоработок (или как называют в тренерском штабе казанцев — нюансов) и ошибок показало, что отлаженного механизма у «Ак Барса» пока не случилось. О том, почему «армейцы» в третьем матче оказались сильнее, — в материале.

Билялетдинов сделал ставку на злость команды на саму себя. Не сработало

Ровно ноль изменений ввел в состав Зинэтула Билялетдинов на сегодняшний матч по сравнению со вторым казанским поединком. И надо сказать, что это решение казанских болельщиков несколько озадачило, учитывая, что в такой «сборке» команда провалила.

Очевидно, Билл сделал ставку на другую психологическую уловку — он позволил выйти всем тем же, чтобы те доказывали, что матч в среду был ошибкой. Разозленные на себя — явно больше мотивированные. Но не совсем было понятно, почему в казанском тренерском штабе не посчитали нужным поменять сочетания звеньев хотя бы внутри того же состава. «Подумали и решили, что смысла нет. Посмотрим дальше», — говорил в эфире «Матч ТВ» Билялетдинов перед стартом поединка. В свою очередь, в составе ЦСКА снова не было Мамина и Светлакова. Вопрос оставался в том, сумеют ли казанцы на этот раз лучше использовать эти потери «армейцев». Как оказалось, не смогли. Тот же молодой Прохор Полтапов шикарно заменил Мамина во втором звене и приносит огромную пользу ЦСКА. А вот в составе «Ак Барса» пока таких «темных лошадок» не находится.

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко, будто рупор Билялетдинова, в течение матча постоянно повторял, что в этом финале все будут определять маленькие нюансы. Именно они и решили исход этого матча. В этом поединке такими нюансами стали игра Тимура Билялова и ошибки казанцев на сменах.

Ну и полностью проигранная дуэль лидеров. Если Михаил Григоренко в этой серии просто в огне, то из лидеров «Ак Барса» только-только пытается проснуться Александр Радулов. Кроме эпизода с его голом, когда капитан будто возник из ниоткуда и самостоятельно решил момент, особо вспомнить нечего. Молчит звено Шипачева и Кагарлицкого. Лидерам нужно поскорее найти свою игру, пока не стало слишком поздно.

Нюансы, которые решают в финале

В целом в первом периоде «Ак Барс» больше проводил время в атаке, угрожал воротам Рейдеборна, быстро выстреливал быстрыми атакам, разгоняясь из своей зоны, но и ЦСКА нагнетал и создавал серьезное давление на ворота Билялова — пару раз Тимуру было совсем тяжело, но реагировал. Так или иначе, «Ак Барс» наконец-то сумел настроиться на первый период так, как от него ожидали в течение всего текущего плей-офф.

Показательно, что почти всю вторую половину первого периода команды (8 минут и 30 секунд) вообще не останавливались, обмениваясь довольно быстрыми обоюдными контратаками, и старались не нарушать. Такой продолжительный отрезок без пауз, особенно для плей-офф, — нонсенс. Вот только предельно корректный хоккей без лишней грубости, как правило, работает по принципу сжимающейся пружины — эмоции сдерживаются, но потом выстреливают, словно из пушки. Так и получилось: уже под самую сирену Александр Радулов при очередной попытке со злостью оттолкнул Никиту Нестерова, тот пошел в ответку, а Воронков уже побежал заступаться. Так и получили обоюдное удаление, которое потом аукнется Казани.

А аукнулось уже тогда, когда «Ак Барс» допустил еще один штраф: Сафонов сыграл высоко поднятой клюшкой, и при игре 4 на 3 уже Григоренко забил свою дежурную шайбу. Но, кажется, если бы Тимур Билялов правильно разобрался в моменте и не уезжал куда-то из ворот, забыв о дальнем угле, то этой шайбы можно было бы избежать. Плохая игра на перемещении.

Благо уже в следующей смене Воронков забьет гол-близнец, точно так же поймав Рейдеборна на перемещении и забив в пустой угол.

Довольно расхлябанно сегодня действовали казанцы на сменах, когда буквально оставляли шайбу бесхозной и бежали на скамейку. Показательно, как забивали армейцы свой отмененный гол: посмотрите за Вячеславом Войновым, который уже собирался замениться, а ему отдавали передачу поперек всей площадки. Почему этот гол отменили — вопрос другой, ведь свисток был из-за нарушения казанцев и команды должны были доиграть. Тут важнее то, как безалаберно действуют казанцы на своих сменах.

Судя по всему, именно из таких вот нюансов и складывается результат в матчах, где сошлись равные по силе команды. Казанцы, менее слаженная команда, не успевшая отточить такую систему, как у ЦСКА, пока «вздрагивают» чаще, чем соперник.

Почему сдает Билялов?

В принципе, можно предъявить претензии к Билялову и за третий гол, но больно уж мощный и четкий бросок получился у Антона Слепышева в верхний правый угол над плечом вратаря. Такие Тимур уже пропускал в казанском втором матче — судя по всему, в «армейской» команде досконально изучили все слабые стороны голкипера «Ак Барса».

Пять бросков в створ ворот нанесли «армейцы» за два периода, в которых играл Тимур, и из них забросили три шайбы — звоночек, который невозможно игнорировать. Так что в целом неудивительно, что в третьем периоде в воротах оказался Амир Мифтахов.

В разборе первого казанского поединка мы с восторгом отмечали, как отыграл Тимур Билялов. Вместе с тем в разборе предстоящей серии наше издание отмечало, что вратарский вопрос у «Ак Барса» перманентно не вызывает четкого ощущения спокойствия. Стабильности здесь не хватало в течение всего сезона. Кажется, в серии с таким серьезным соперником этот компонент дает о себе знать в полной мере.