День в истории: как Муса Джалиль стал героем

Чем примечательна дата 22 апреля?

Фото: из фондов Музея-квартиры Мусы Джалиля

Сегодня, 22 апреля, Международный день Матери-Земли. 22 апреля открылся музей Габдуллы Кариева, Муса Джалиль получил посмертно Ленинскую премию, появился МИД России, учреждено советское гражданство, шинный завод в Нижнекамске дал первую продукцию, был показан репортаж с испытания ядерной бомбы в Неваде, Pink Floyd впервые попал в чарты. Родились пророк Мухаммед, философ Иммануил Кант, писатель Владимир Набоков, актриса Шерил Ли. Умерли балерина Мария Тальони, президент США Ричард Милхауз Никсон. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Родился пророк

22 апреля 571 года (по юлианскому календарю) родился пророк Мухаммед. По рассказам, во время родов Амины, матери Пророка, в комнате было очень много света, а звезды были так близки, будто вот-вот упадут на Землю. И перед тем как отправиться на Небеса, в доме появились три ангела, что стали прислуживать ему. В руках каждого ангела был особый предмет: у первого был кувшин, у второго — золотой таз, а у третьего — сложенный кусок прекрасного белоснежного шелка, в который была завернута печать пророчества. Эти же ангелы трижды искупали избранника Аллаха в тазу, поливая его водой из кувшина. Помимо Мухаммеда, в исламе признаются и другие пророки, которых больше ста тысяч, однако именно Мухаммед был послан не к отдельному городу или народу, а ко всему миру, и закон его действителен до Судного дня.

Рождение Мухаммеда. Миниатюра из Джами ат-таварих (XIV век). Источник: wikipedia.org

22 апреля 1957 года татарскому поэту-патриоту Мусе Джалилю посмертно была присуждена Ленинская премия за цикл стихов «Моабитская тетрадь». В Казани Джалиль жил на углу Горького и Гоголя, работал ответственным секретарем Союза писателей Татарской АССР и заведующим литературной частью Татарского оперного театра. На посту военного корреспондента получил серьезное ранение и попал в плен и концлагерь. Там Джалиль вступил в Сопротивление, позже поэта арестовали и казнили. В тюрьме Джалиль и создал знаменитую «Моабитскую тетрадь», которая во многом доказывала его невиновность перед родиной.

22 апреля 1978 года шинный завод в Нижнекамске дал первую продукцию — шины для автомобилей повышенной подъемности. История завода началась 7 мая 1968 года, с первого блока под фундамент первого производственного корпуса. В 1971-м строящийся завод выводится из состава Нижнекамского химкомбината на правах самостоятельного предприятия с названием «Нижнекамский шинный завод». Открылось предприятие в 1973 году. Со временем завод только увеличивал объемы производства, производя самые разнообразные модели шин.

Фото: td-kama.com

22 апреля 1988 года в селе Кульбаево-Мараса Нурлатского района открылся музей Габдуллы Кариева. Здесь он родился в 1886 году. В 1908 году он сменил Ильяс-бека Кудашева-Ашказарского на месте руководителя труппы «Мосафир артистлар җәмгыяте» («Общество странствующих артистов»), после она стала называться «Сайяр», это первый татарский театральный коллектив, на основе которого после революции появился Татарский образцовый государственный театр.

22 апреля 2022 года «Реальное время» сообщило, что в Балтасинском районе Татарстана суды выявили схему потенциального разорения сельхозпредприятий. Она была апробирована на двух хозяйствах и стала предметом разбирательств. Однако юристы отметили, что за ними могут последовать десятки других подобных случаев и не только в нашей республике.

Фото: Илья Репин

Я — гражданин Советского Союза

22 апреля 1832 года по указу императора Николая I образовано российское Министерство иностранных дел, которое существовало в 1802—1917 годах. У министерства был предшественник — Коллегия иностранных дел Российской империи, основанная Александром I. Среди функций МИДа — поддержание дипломатии с иностранными правительствами, покровительство в чужих краях русской торговле и вообще русским интересам, законная защита русских подданных по делам их за границей, содействие удовлетворению законных требований иностранцев по делам их в России.

22 апреля 1931 года Совнарком СССР принял постановление о советском гражданстве. Оно подтверждало, что если лицо не является подданным другого государства, то, находясь на территории страны, оно признается гражданином СССР. Быть им могли быть даже те, кто жил в другой стране. А чтобы лишиться гражданства, нужно было совершить поступок, который либо порочил высокое звание гражданина, либо наносил ущерб престижу или государственной безопасности страны.

Источник: wikipedia.org

Шоу с бомбой

22 апреля 1952 года 35 миллионов американцев стали свидетелями прямого телевизионного репортажа с испытания ядерной бомбы в Неваде. Произошло это всего в 100 километрах от Лас-Вегаса на небольшом невадском полигоне площадью примерно в 3,5 тысячи квадратных километров. На данный момент полигон «отдыхает» от взрывов, так как с 1992 года Джордж Буш-старший заморозил испытания ядерного оружия. А до этого в Штатах о проведении испытаний гражданам сообщали заранее, вследствие чего даже появилась мода — подбираться поближе, чтобы увидеть ядерный гриб собственными глазами.

22 апреля 1967 года лондонская группа Pink Floyd впервые попала в английский хит-парад с песней Arnold Layne. Эту песню написал гитарист и лидер группы Сид Барретт, который через несколько лет из-за проблем с психическим здоровьем был вынужден оставить творчество, тогда же сложился классический состав коллектива — с гитаристом Дэвидом Гилмором.

