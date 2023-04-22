«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 48-я: «Сумбуль»

Совместная работа Татарстана и Узбекистана: экранизация дебютного романа Зифы Кадыровой

Продолжаем смотреть фильмы, выложенные в доступ «Татаркино». Сегодня — пример копродукции, когда картину снимает несколько компаний. Для работы над «Сумбуль» в 2019 году объединились силы «Татаркино», агентства Ozbekkino и студии Buxoriylar. Да, это совместная работа Татарстана и Узбекистана — но по книге Зифы Кадыровой «Сагынырсың — мин булмам».

От маляра до автора бестселлеров



Кадырова — популярный автор. Ее книги попадают в топы магазинов и библиотек. Несколько лет назад отказалась вступать в Союз писателей РТ. Работала маляром, электромонтажницей, а сочинять романы и повести начала в 48 лет. Все они — о любви, о семье, о том, что беспокоит ее многочисленных читательниц. Ее пьесы «кормят» некоторые театры республики. И Башкортостана.

«Сумбуль» — ее первая книга, она вышла в 2008 году. Как вспоминала в интервью Кадырова, она внезапно захотела что-то писать, выдала за два месяца 540 страниц, Это прочитали знакомые, потом соседи, наконец одобрил муж. Книга переиздавалась как минимум восемь раз. Причем печатает их Кадырова сама, также обстоит работа по найму редактором, корректоров, художников. Это ее бизнес.

Ценность романов Кадыровой в том, что фабулу можно пересказать несколькими предложениями. Сумбуль и Булат влюбились, она забеременела, Булат ее предал, Сумбуль уехала с сыном в Бухару, туда поехал влюбленный в нее брат Булата — Байрас.

Фото: rt-online.ru

При этом в книге, конечно, больше подробностей, а фильм снят по мотивам. Он начинается с Сабантуя, где парни говорят по-татарски, а девушки по-русски. Стоп, это не Сабантуй, это Питрау в Зюри.

Выбор языков обусловлен подбором актеров. Хотя и непонятно, почему просто не продублировали актеров — так поступили в «Тарлане», снятом в 2020-м уже совместно с казахами, у фильма есть несколько вариантов, которые отличаются не только языком, но и музыкой, даже хронометражем.

Потому что смешение языков в одном диалоге выглядит очень странно, о чем говорят и комментаторы-зрители. С другой стороны, так сейчас люди и общаются в деревне: молодежь по-русски, старики по-татарски. Но в данном случае Булат (Айдар Валеев из Атнинского театра) выглядит как очень упертый татарский пассионарий.

Как красива Бухара с квадрокоптера



Главную женскую роль исполняет Сабина Асанова из Молодежного театра Узбекистана. Это ее кинодебют. После «Сумбуль» она снялась в пяти узбекских и одном киргизском фильме, два из которых в производстве. Она крымская татарка, родственников ее прабабушки репрессировали и выслали в Ташкент. О своей роли говорит так: «Сумбуль простая деревенская девушка, а я всю жизнь прожила в городе, веду себя и говорю совсем по-другому. Для этой роли мне пришлось менять свою психофизику, играть другой возраст: ведь Сумбуль в начале фильма 18 лет. Мне было интересно передать ее простоту, наивность, абсолютную доверчивость, юношескую глупость, в хорошем смысле этого слова. Интересно было сыграть историю ее взросления».

Со стороны Узбекистана также снимается Анвар Малянов, актер Бухарского театра музыкальной драмы имени Айни. Также в кадре — Динар Хуснутдинов (Байрас), актер Альметьевского театра, про которого мы говорили в связи с фильмом «Остабикэ».

Еще — актрисы театра Кариева Рамзия Закирзянова, Фируза Зинатуллина, челнинский актер Инсаф Фахрутдинов, камаловская актриса Ильсия Тухватуллина, а также Юлия Машарова, несколько лет работавшая в ТЮЗе, а после замеченная в проекте «Пять минут тишины».

Фото: prtuz.tatarstan.ru

Превращали роман в сценарий также совместно. От Узбекистана — Рашид Маликов. От Татарстана — Ильфат Камалиев, актер Кариевского театра, и сам снимавший фильмы, игравший в них, скажем так, адепт семейных драм и комедий. Рашид Маликов в 1992 году снимался в фильме «Нулевой вариант» о противоборстве милиции и мафии. А теперь сам снимает картины, к примеру, «Дядю», о дружбе 35-летнего Джумаша и 9-летнего Санжара на фоне распадающегося Советского Союза.



Маликов стал режиссером-постановщиком картины, пару ему составил просто режиссер Рамиль Фазлиев, главный в Атнинском театре, годом ранее работавший в «Мулле». Вероятно, от него в фильме так много съемок с квадрокоптера с картинами безмятежной деревенской жизни Мамадышского района.

От кого резкие перемены в характере героев — большой вопрос. Вот был милый парень Булат, через 10 минут он уже — ловелас, еще через пять — бессердечный человечишка, который любит другую. Впрочем, после у героев выстраивается сюжетная арка.

Если перевести картину полностью на русский, ее бы с удовольствием взяли многие каналы. Зато как аутентично звучит узбекский и как прекрасна Бухара с высоты птичьего полета! Ради этого стоит досмотреть картину до 20-й минуты — и продолжить дальше. Желательно с мамой и под чай с конфетами.

Кстати, текст для одной из песен написал коллега Кадыровой по самозанятому бизнесу писателя Марат Кабиров. Когда мы увидим фильмы по его книгам?