«Зенит» не оставит шансов «Динамо», «Спартак» — Краснодару, ЦСКА и «Локомотив» устроят шоу

Прогноз на 24-й тур российской Премьер-лиги

Сразу два центральных матча ждет болельщиков в стартующем 24-м туре российской Премьер-лиги. В Санкт-Петербурге «Зенит» постарается сделать еще один шаг к очередным золотым медалям, а «Динамо» — вернуться в борьбу за медали. В Москве ЦСКА и «Локомотив» разыграют отличную партию, а «Спартак» и «Краснодар» должны выдать голевой фестиваль. Спортивная редакция «Реального времени» приводит прогноз на предстоящий тур.

«Зенит» — «Динамо»

В Санкт-Петербурге нас ждет центральный матч тура между лидирующим «Зенитом» и московским «Динамо», которое еще сохраняет притязания на место в медальной тройке.

Да, для питерцев это далеко не матч жизни и смерти — от ближайшего преследователя его отделяет 9 очков, так что право на ошибку у команды Сергея Семака есть, и на не одну. И все же уровень футболистов в обеих командах делает этот матчи особенно интересным. Особенно учитывая, что обе много забивают.

В 23-м туре «Динамо» прервало неудачную серию и одержало победу после трех матчей без побед и вылета из Кубка России. Виктория над «Нижним Новгородом» со счетом 3:1 на своем поле позволяет занимать пятое место с 39 очками. Команда Славиши Йокановича забила в 23 турах 42 мяча, но и пропустила 30 раз. «Бело-голубые» отстают от ЦСКА, идущего четвертым, на 5 очков, и на 6 очков от третьего «Спартака». Так что пока имеют теоретические шансы наверстать отставание и занять-таки заветное место.

В десяти официальных матчей у «Динамо» три победы, четыре ничьих и три поражения в основное время. В трех из четырех игр «Динамо» пропустил. При этом в гостях москвичи в трех последних играх не проигрывают. Но это «Зенит» на своем поле, так что статистику можно смело откладывать на дальнюю полку.

В трех из четырех игр «Динамо» пропускает. Фото: fcdm.ru

Питер не знает поражений уже больше месяца, с тех пор как минимально уступил ЦСКА в Москве. Эта машина идет к очередному чемпионству и вряд ли ее остановит хоть кто-либо.

Прогноз «Реального времени»:



В нынешнем сезоне «Зенит» и «Динамо» провели уже два матча. В РПЛ питерцы обыграли «Динамо» в Москве 2:0. Еще раз играли в плей-офф в Кубке России. Команды сыграли вничью 1:1 в Санкт-Петербурге. «Динамо» не обыгрывает «Зенит» в пяти официальных матчах, и нам кажется, что не обыграет и на этот раз.



2:1 — победа «Зенита»

ЦСКА — «Локомотив»

Пусть обе московские команды и не выглядят на сегодняшний день главными фаворитами или хотя бы теми топами, какими были еще лет пять назад, но противостояние ЦСКА и «Локомотива» точно можно считать вторым по значимости матчем 24-го тура. Тем более что московские дерби всегда интересны.

Разница между командами есть не только в местах — четвертые «армейцы» принимают десятых «железнодорожников», а в мотивации.

ЦСКА еще может зацепиться за место в тройке и уже после этого тура может оказаться на втором месте. При этом команда Владимира Федотова продолжает сражаться на два фронта, играя в Кубке России.

А вот проваливший осеннюю часть чемпионата «Локомотив» уже ничего не решает. После прихода на пост Михаила Галактионова «железнодорожникам» удалось покинуть зону стыковых матчей и закрепиться на безопасном месте в середине турнирной таблицы. Максимум, на что можно рассчитывать — подняться на максимально высокое место и выиграть побольше матчей, радуя своих болельщиков в каждом матче.

Проваливший осеннюю часть чемпионата «Локомотив» уже ничего не решает. Фото: fclm.ru

Надо отметить, что обе московские команды набрали отличный ход этой весной. Победная серия ЦСКА составляет пять матчей, у «железнодорожников» пять побед в шести последних турах. Усиление в линию атаки в виде Артема Дзюбы дало свои плоды.

Прогноз «Реального времени»:



У «Локомотива» был сложный выезд к «Оренбургу», хотя там «армейцы» одержали уверенную победу (4:1). Но поездка точно может сказаться на форме «железнодорожников». Вообще ЦСКА выглядит более слаженной командой, которая строилась с начала сезона одним тренером. «Локомотив» же только выстраивается заново. Мы поставим на результативную ничью.



2:2 — ничья

«Спартак» — ФК «Краснодар»

Заключительный матч 24-го тура РПЛ пройдет между «Спартаком» и «Краснодаром» на поле «красно-белых». Команда Гильермо Абаскаля продолжает борьбу за медали и если уж не догонит «Зенит» (хотя шансы в теории есть), то «серебро» ростовчанам точно отдавать не готова.

При этом «Спартак» нынешней весной будто потерял свой стержень и очень слабо проводит матчи в Премьер-лиге. В пяти последних турах чемпионата России «красно-белые» дважды минимально выиграли у аутсайдеров «Факела» (3:2) и «Торпедо» (2:1).

При этом «красно-белые» уступили «Оренбургу» (0:2) и свели к ничьим матчи с «Ахматом» (0:0) и «Динамо» (3:3). Не последнюю роль в такой турбулентности сыграли кадровые потери «Спартака». Правда, к предстоящему туру как раз должен восстановиться капитан команды Георгий Джикия, а это заметное усиление.

Команда Ивича поднялась на шестую строчку в Премьер-лиге и отстает от пятого «Динамо» на одно очко. Фото: fckrasnodar.ru

Краснодарцы же, наоборот, выглядят заметно бодрее в марте и апреле. В шести весенних турах «быки» одержали четыре победы, расписали мировую с «Торпедо» (2:2) и уступили «Локомотиву» (2:3). 18 мячей наклепали южане за эти шесть матчей, а это возвращение к философии «Краснодара», который всегда любил играть в остро атакующий футбол.

Благодаря этим результатам команда Ивича поднялась на шестую строчку в Премьер-лиге и отстает от пятого «Динамо» на одно очко.

Прогноз «Реального времени»:



Нас точно ждет обилие голов в этом поединке. Но «Спартаку» нужно наконец прервать свою полосу неудач, а возвращение капитана придаст «красно-белым» моральный заряд.



3:2 — победа «Спартака»