Без шансов. Слабые первые периоды аукнулись «Ак Барсу» во втором матче финала

Пока в Казани рецепта против провальных периодов нет

Практически без намеков на какие-либо шансы для «Ак Барса» закончилась вторая игра финальной серии Кубка Гагарина. Разгромный счет после первой игры изначально несколько вводил в заблуждение, и, кажется, в Казани это хорошо понимали. Но похоже, что полной концентрации со старта игры не случилось именно из-за появившейся чрезмерной уверенности в своих силах. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги второй игры «Ак Барса» и ЦСКА.

«Ак Барс» понимал, что счет первой игры обманчив, но все-равно оказался не готов

Несмотря на разговоры о том, как легко «Ак Барсу» удалось взять первый матч финальной серии Кубка Гагарина, в казанской команде наверняка понимали, что итоговый счет 4:1 никого вводить в заблуждение не должен. Уж очень много «армейцы» позволили казанцам из-за собственных ошибок, а после окончания матча ЦСКА прямо говорили, что ничем «Ак Барс» их не удивил, просто сами, мол, недоработали.

«Сегодня были недостатки в плане нашей реализации. В третьем периоде если бы мы забили один гол, 2:2, и была бы совсем другая игра», — уверял защитник ЦСКА Артем Сергеев на послематчевой пресс-конференции. А нападающий Прохор Полтапов ему вторил:

«Ак Барс» ничем не удивил. Хоть команда и сменила тренера по ходу сезона, но ничего особенно в их игре не изменилось. Мы не смогли реализовать свои шансы и забить в нужный момент, а Казань это смогла сделать», — говорил «армеец».

И в целом хоккеистам ЦСКА верилось. Ни о какой легкой прогулке во втором матче даже думать не стоило. Понимали это в «Ак Барсе», но как показал первый период, к такому напору все-равно оказались не готовы. Федорову просто стоило «подчистить» те ошибки, которые по вальяжности «армейские» игроки допустили в первом матче, и на льду мы увидели уже абсолютно другую картину.

— Сегодня игроки показали тот хоккей, который мы хотели показать в первой игре. «Ак Барс» здорово играл, здорово двигали шайбу. Но с таким хоккеем, как сегодня, мы знакомы, мы играли так все прошлые раунды, — говорил после сегодняшней игры наставник ЦСКА в беседе с журналистами.

И хотя форвард «Ак Барса» Кирилл Семенов после матча дал понять, что в стане «Ак Барса» все прекрасно понимали обманчивость счета в первом поединке, но похоже все-таки некоторая коварная самоуверенность, появившаяся у игроков после первой игры, сказалась на старте этого поединка.

Фото: ak-bars.ru

— Тому, кто не смотрел игру, счет 4:1 мог показаться разгромом. Но они также хорошо начали первый период, мы удачно забили, они отыгрались. Сегодня такая же упорная битва была, но они забили два гола, а мы не смогли вытащить матч, как делали в предыдущих сериях. Ничего страшного, будем злее, тут отступать некуда, — заверил нападающий «Ак Барса».

«Ак Барс» плохо начинает матчи, но рецепта против этого в команде пока не нашли

Уже по первому периоду стало ясно, что сегодня ЦСКА такой расхлябанности себе не позволит. Игроки быстро перехватили инициативу, забрали шайбу и принялись накат за накатом терроризировать Тимура Билялова. Скорости стали еще выше, даже по сравнению с прошлым драйвовым матчем, так что ни одного сантиметра на льду не оставалось без борьбы за шайбу — свободного пространства просто не было.

Когда в середине периода ЦСКА в очередной раз заключил «Ак Барс» в своей зоне, трибуны стали яростно свистеть в попытке хоть как-то сбить агрессию «армейцев», но не помогало. Еще через 3 минуты гости все-таки дожали. Это Владислав Каменев четко подправил на пятаке при позиционной атаке «армейцев».

Ни одного по-настоящему опасного момента не дали гости создать казанцам, которые еще в прошлом матче буквально разрывали. Разве что под конец, когда казанцы получили шанс на розыгрыш большинства и даже умудрились забросить, только после перевода Шипачева шайба оказалась в воротах после сирены на перерыв.

Проблема плохого начала матчей преследует «Ак Барс» с самого первого раунда плей-офф с «Нефтехимиком». Но если тогда это можно было нивелировать в последующей игре, то с ЦСКА уже выправить ситуацию будет получаться все реже. В прошлом матче «армейцы» сами отдали «свой» период, допустив детские ошибки. Сегодня уже это дело подчистили и полностью сожрали казанцев.

— Соглашусь, к сожалению, мы начинаем достаточно медленно, и не получается та игра, которой мы хотим, — признавал после игры Зинэтула Билялетдинов. — Мы все время говорим об этом, хотим разобраться, но пока еще тормозим. Подвижки есть, ребята стараются, какие-то вещи поправим, все будет лучше, — сказал наставник «Ак Барса».

Ему вторил и нападающий Дмитрий Кагарлицкий, который признавал, что первый период его команда провалила, но решения этой проблемы у команды пока нет.

— Да, мы плохо начали. Были всплески какие-то. Надо реализовывать большинство. ЦСКА сегодня лучше играл. Разберемся, почему не удается хорошо начинать игры. Хотя разговаривали в команде об этом. ЦСКА был явно активнее нас, так что нужно перестроиться к следующей игре. Надо было реализовывать моменты в неравных составах, — сказал Кагарлицкий.

Фото: ak-bars.ru

Да и во втором периоде картина сильно не изменилась. «Армейцы» не позволяли казанцам и продохнуть, накрывая каждую шайбу. А в тех моментах, когда казанцы все-таки доводили игру до броска, ее спокойно забирал Адам Рейдеборн — большинство бросков были прямо во вратаря. Вторая шайба в исполнении Ярослава Дыбленко вполне логично выливалась из хода игры. И снова при позиционной атаке защитник получил свободное пространство у правого круга и мощно зарядил в девятку ворот Билялова — вратарь присел в момент броска, а шайба просвистела над его плечом.

Даже когда в третьем периоде команда Зинэтулы Билялетдинова получила право сыграть в формате «5 на 3», ничего кроме одного более-менее опасного момента на пятаке, который пресек Адам Рейдеборн, создать больше не удалось. ЦСКА сегодня просто сжирал всю атаку Казани, а при двойном большинстве «Ак Барс» выглядел даже более тускло, чем при игре «5 на 4».

Третий гвоздь в крышку гроба «Ак Барса» в этом матче забил Михаил Григоренко в пустые ворота — у него вторая шайба в финальной серии. По большому счету эта шайба даже к лучшему — казанцы в Москве злее будут.

Эрик Добролюбов