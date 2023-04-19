Путин «показал средний палец» США, счета нацистов в банке, «подозрительные бюсты» — военным экспертам / РВ

Президент России Владимир Путин «показал США средний палец», когда встретился в Кремле с министром обороны Китая Ли Шанфу, считает издание Business Insider. Тем временем китайский город Фуюань получил право оформлять гражданам России визы по прибытии в КНР. При этом Китай поддерживает стремление Европы содействовать урегулированию конфликта на Украине, заявили в МИД. По данным Bloomberg, Макрон поручил своему советнику по внешней политике Эмманюэлю Бонну проработать идеи для мирного плана вместе с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК китайской Компартии Ван И. Напомним, в феврале Пекин представил собственный план урегулирования конфликта на Украине. К слову, в Турции заявили, что Америку ненавидит весь мир, а «Европа — поезд в ее колонне». Генсек ООН Антонио Гутерриш рассказал, что в ходе визита в Киев оказался на церемонии, о которой его не предупредили, что вызвало у него недовольство президентом Украины Владимиром Зеленским. Накануне BBC со ссылкой на утекшие в Сеть документы Пентагона заявила: власти США подозревают, что Гутерриш со слишком большим пониманием относится к позиции и интересам РФ, в том числе и в вопросе зерновой сделки. Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета клиентов, причастных к нацизму, вплоть до 2020 года, сообщил бюджетный комитет Сената Конгресса США. Военный эксперт, политолог Константин Сивков и еще пять человек 17 апреля получили посылку с гипсовым бюстом маршала Жукова. Сивков увидел здесь параллель с убийством военкора Владлена Татарского и отправил бюст на экспертизу. Стало известно, что пять бюстов заказал некий Санек Белозеров, сейчас его разыскивают. В МВД России рассказали, что автовладельцев не будут штрафовать за портреты героев войны на акции «Бессмертный полк», размещенные на автомобилях. Вчера стало известно, что из соображений безопасности по всей России будут отменены очные шествия «Бессмертного полка». К слову, к майским праздникам на подъездах к Крымскому мосту будут оборудованы более 40 дополнительных мест для досмотра машин — в целях безопасности и увеличения пропускной способности. А Татарстан продолжает помогать участникам СВО: из Набережных Челнов отправили гуманитарный груз весом 16 тонн, его направят в татарстанский полк. Эти и другие новости обсуждаем в нашем обзоре «Реальное время Live».