Ассоциация развития хоккея исламских стран: создали и забыли?

Прошло почти сто дней, но ничего не сделано

На текущей неделе в Стамбуле проходит чемпионат мира по хоккею среди команд второго дивизиона. Среди участников две команды — хозяев и сборная Объединенных Арабских Эмиратов, которые входят в число стран участниц Ассоциации развития хоккея исламских стран. Журналист спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин считает, что пока это объединение не выполняет своих функций.

Договорились и забыли

Международный турнир по хоккею в Казани стартовал 14 января, завершился 17-го, и венцом его было создание Ассоциации развития хоккея исламских стран. Наш ответ ИИХФ, которая «поставила на паузу» соревновательную практику сборных России и Беларуси. Особенно обидно осознавать это сейчас, когда только что завершился женский чемпионат мира, где в споре двух гигантов, США и Канады, победили американки, а вот бронза была разыграна в противостоянии Чехии и Швейцарии, что неожиданно, поскольку уже казалось, что Финляндия приближается к дуэту фаворитов женского хоккея. Хотя вместо чешек на пьедестале почета могли быть и российские хоккеистки, среди которых порядка целой пятерки воспитанных в Татарстане, и они пропускают уже второй ЧМ. Не будет российских юниоров и на чемпионате мира до 18 лет, где стартуют только восемь сборных вместо привычных десяти. ИИХФ логично решила не принижать уровень этих стартов, поскольку без России и Беларуси трудно набрать десять конкурентных команд-участниц.

На фоне этого в Стамбуле стартовали сборные второго дивизиона чемпионата мира, и впервые в качестве участниц — сразу две страны, входящие в Ассоциацию развития хоккея исламских стран: собственно, Турция как хозяин этого турнира и сборная Объединенных Арабских Эмиратов, которая «заморочилась» при подготовке к этим стартам и разгромила Турцию со счетом 8:0. Это наш, российский ответ ИИХФ, которая не признает Ассоциацию, по факту чего негодовал, к примеру, защитник челябинского «Трактора» Альберт Яруллин, известный приверженностью к мусульманской религии. Но сейчас, по прошествии почти ста дней от рождения Ассоциации, можно признать: его учредители, включая Татарстан и Россию, пока что проваливают реализацию этой блестящей идеи. Несмотря на то, что президентом ассоциации стал глава федерации хоккея Татарстана и «Ак Барса» Наиль Маганов.

Международный турнир по хоккею в Казани стартовал 14 января, завершился 17-го, и венцом его было создание Ассоциации развития хоккея исламских стран. Фото: ak-bars.ru

Что с Ассоциацией?

О работе Ассоциации ничего не слышно, и, видимо, она не ведется. Собирая материалы по поводу старта сборных во втором дивизионе мирового хоккея, а это было интересно с точки зрения участия большого количества экс-россиян в составах разных сборных, мне не удалось отыскать даже намека на то, что стартуют два члена Ассоциации развития исламского хоккея на чемпионате мира. Ни одной строки в СМИ, ни одного пресс-релиза.

У Ассоциации в наш век информационных технологий нет никакого ресурса, хотя это мог быть официальный сайт на русском, арабском, английском языках. В конце концов, страницы в соцсетях. Ничего нет даже на имеющихся ресурсах, где можно было бы создать страницы Ассоциации, память о которой канула в Лету.

На сайте Федерации хоккея Татарстана, где статус Маганова даже не изменен, нет ни строчки о том, что он ныне президент Ассоциации, последняя новость о которой датируется 17 января. Сайт «Ак Барса» тоже молчит (там последняя новость датируется 20 января, когда делегаты Ассоциации побывали в Альметьевске), хотя с днями рождения поздравляет, умерших поминает, тут, кстати, хотелось бы принести личные соболезнования родным и близким Андрея Зубкова, известнейшего в прошлом хоккеиста СК им. Урицкого, «Итили», нижнекамского «Нефтехимика», альметьевского «Нефтяника». Не ерничаю, но и по поводу Ассоциации развития исламского хоккея уже уместно писать некролог, поскольку за три месяца о ней вспомнили только в преддверии KazanSummit-2023, который пройдет с 19 по 21 мая. В очередной раз подчеркнув важность создания этой Ассоциации, членство в которой дает понять: кто на чьей стороне в нынешнем противостоянии России с Западом.



Вот Катар, тоже исламская страна, экспортер нефти, правда, вышедший из ОПЕК накануне 2019 года. Тоже развивает хоккей, но под кураторством Канады и под надежной охраной американской военной базы, поэтому Катара и близко нет в членах нашей Ассоциации.

На сайте «Ак Барса» последняя новость датируется 20 января, когда делегаты Ассоциации побывали в Альметьевске. Фото ak-bars.ru

Ассоциация — это не мертворожденное детище, просто Татарстан его «хоронит»

Именно в дни проведения в Казани хоккейного турнира исламских стран руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина рассказывала нашему изданию о том, как, собственно, будет проходить KazanSummit-2023, а перед этим провела ряд рабочих встреч с представителями бизнеса арабских стран, которые «совершенно случайно» пребывали в Казани во время турнира. Или не случайно? И между этими двумя событиями есть связь? Как есть связь с тем, что Владимира Путина встречают в арабском мире как ближайшего друга, а потом страны-члены ОПЕК принимают совместные важнейшие решения. А вот президент США Джо Байден приезжает в Саудовскую Аравию и не может добиться того, что хотел друг детства Остапа Бендера Коля Остен-Баккен от польской красавицы Инги Зайонц. Он даже поздороваться не может с местными шейхами, обмениваясь соприкосновениями кулаков. Как два боксера перед поединком.

Байден все ближе к «хромой утке», даже не в силу потенциального поражения на президентских выборах, просто из-за возраста, и это тоже не позволяет нынешней Америке провернуть «спецоперацию» 40-летней давности, когда саудиты обрушили цены на нефть после ввода советских войск в Афганистан. Создается впечатление, что «коллективный Запад» упустил страны Персидского залива (помимо разве что Катара), как Россия в 90-е годы упустила часть бывших республик СССР. А мы сейчас работаем с этим регионом, делая различные связи все плотнее, включая спорт. Только необходимо говорить об этом с периодичностью более частой, чем ни разу за 100 дней, создавая эффект привыкания.

Выступления сборных ОАЭ и Турции — сами по себе повод. Кыргызстан победил, а Иран занял пятое место в третьем дивизионе, одна группа которого сыграла в Боснии и Герцеговине. Причем Кыргызстан победил под руководством российского тренера Михаила Чеканова, в прошлом году его с подопечными лично поздравлял президент страны Садыр Жапаров. Другая подгруппа стартовала 18 апреля в ЮАР, и там среди участников Туркменистан. Юношеская сборная Узбекистана (в стране пока нет национальной сборной) стала победителем чемпионата Азии и Океании U-18, завершившегося в столице Монголии Улан-Баторе. Ну и Казахстан будет представлять Ассоциацию в высшем дивизионе. Это первые успехи членов Ассоциации развития хоккея исламских стран. И мы их замалчиваем, хотя в этих странах очень четко прослеживают и результаты своих команд, и реакцию на их выступления. Во всяком случае, генеральный секретарь Спортивного совета Абу-Даби (ADSC) Мохаммад Ибрагим Аль Махмуд заверял, что развитие хоккея находит внимание и постоянную поддержку Его Высочества шейха Хаззы бен Заида Аль Нахайяна.

Кыргызстан победил под руководством российского тренера Михаила Чеканова, в прошлом году его с подопечными лично поздравлял президент страны Садыр Жапаров. Фото iihf.com

Хоккей как средство, сотрудничество как цель

В Татарстане до сих пор большое количество людей, которые относятся к Ассоциации развития хоккея исламских стран как к «играм насекомых». Это было видно по реакции подавляющей части СМИ на турнире, такое мнение бытует у профессионалов и любителей хоккея. По сути, первые должны объяснять последним, что в данном случае хоккей используется как средство, а целью является сотрудничество со странами, которые к этому готовы. Отказ от приема раиса Татарстана Рустама Минниханова в Молдове — это лишнее доказательство того, что большая часть Европы не с нами. Это же можно понять и по косвенным признакам, когда, к примеру, Кипр, центр российских офшоров, закрывает банковские счета российского происхождения. И тут никакой спорт не поможет, пусть даже местные «Арис», «Кармиотисса», «Пафос», переехавшая туда «Красава» Евгения Савина, живут на деньги бывших и нынешних граждан России.



То, что правительство бедной и малочисленной Молдовы, население которой в полтора раза меньше Татарстана, может диктовать условия руководству нашей республики, — это недоработка федеральных органов, отвечающих за внешнеполитическое сотрудничество. Как антитеза этому — впечатления от визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Объединенные Арабские Эмираты в начале этого года и приема от президента ОАЭ, наследного принца Абу-Даби Мухаммед бен Зайд Аль Нахайяна. Там высокие гости обменивались не постукиванием кулаками, а долгим рукопожатием, причем на тот момент наследный принц управлял страной только полгода, и Лукашенко приехал к нему одним из первых.

Отказ от приема раиса Татарстана Рустама Минниханова в Молдове — это лишнее доказательство того, что большая часть Европы не с нами. Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Квартет белорусов-первопроходцев

А может, ответ на этот вопрос надо поискать в том числе в хоккее. Когда в начале XXI века Павел Варивончик, Денис Григорцевич, Василий Рытвинский и Юрий Файков, покинув родную Беларусь, помотались по европейским чемпионатам и в какой-то момент получили приглашение в Объединенные Арабские Эмираты. По сути, это был любительский чемпионат, но с довольно приличным уровнем, поскольку для многих канадцев из ОАЭ хоккей был видом спорта, в который они играли либо в школах, либо в колледжах.

Файков, приехавший в Эмираты аж в 2001 году, постепенно начал звать соотечественников: Виталия Савко, затем вратаря Андрея Кудина, Сергея Заделенова, Артема Сенькевича, Максима Каркоцкого. Это достаточно известные для Беларуси хоккеисты, правда, не игравшие за местную сборную, из-за чего они смогли достаточно беспроблемно стать игроками сборной Эмиратов. Не надо забывать, что в Азии очень престижны Азиады, мультиспортивные соревнования, проходящие раз в 4 года. И, если сборные Южной Кореи или Китая развивали национальный хоккей для того, чтобы успешнее выступать на домашних Олимпиадах, последовательно в Пхенчхане-2018 и Пекине-2022, то ОАЭ важно было собрать конкурентный состав, чтобы не опозориться еще и на фоне Казахстана или Японии, фаворитов азиатского хоккея.

Кудин, Заделенов, Каркоцкий, Сенькевич, Файков — это уже почти великолепная пятерка и вратарь. По сути, это была социальная программа развития хоккея, которая не завершилась, поскольку в актуальном составе сборной пять белорусов — трое на льду, двое в административном штабе. И заметив, что в ОАЭ с каждым годом становится все больше игроков и специалистов из Беларуси, организаторы Рождественского турнира в Минске пригласили в 2019 году сборную Эмиратов для участия и противостояния сборной, в которой выступает и президент страны Александр Лукашенко. В том числе и поэтому, когда в начале нынешнего года Лукашенко побывал в ОАЭ, то прием был очень теплым и неожиданно сердечным для тех, кто не знал о хоккейных связях между этими двумя странами. Арабы, уж поверьте, оценили и приглашение их сборной на Турнир президента в Минск, и личное участие в Лукашенко в нем.

Организаторы Рождественского турнира в Минске пригласили в 2019 году сборную Эмиратов для участия. Фото: Андрей Покумейко/belta.by

В чем профит арабов?

Единственное участие сборной ОАЭ на ЧМ по футболу 1990 года обернулось тремя поражениями с разностью мячей 2:11. Футбол в арабском мире Азии — это Саудовская Аравия, единственная обыгравшая действующего чемпиона мира Аргентину, плюс Иран. Волейбол — это Иран и теперь уже Катар, давно проводящий вполне приличный чемпионат страны за счет легионеров. Гандбол — это Катар, вице-чемпион мира — 2015, Бахрейн и саудиты. Водное поло — это Иран и саудиты. Баскетбол — это Иран и, как ни странно, Иордания и Ливан. О возможности достичь успеха в баскетболе и волейболе можно забыть, поскольку там строгое ограничение по легионерам в сборных. Единственно, у ОАЭ есть неплохая сборная по пляжному футболу, которая, кстати, на днях сыграла товарищеский матч с россиянами. Наши ребята, действующие чемпионы мира, победили — 6:5, но тут приятнее сам факт проведения международного матча на уровне сборных стран. И без всякой совместной Ассоциации.

У арабов из Персидского залива много нефтедолларов, есть любимые развлечения — скачки, гонки на верблюдах, там устроены прекрасные поля для гольфа и отличные трассы для автоспорта, но страна практически никак не позиционируют себя в игровых командных видах спорта. А хочет и участвовать, и позиционировать. Помните двух персонажей из пьесы «Ревизор» Бобчинского и Добчинского, которые ничего не хотели от Хлестакова, кроме того, чтобы он упомянул об этих господах в столицах?

В день написания статьи сборная ОАЭ обыграла Бельгию — 4:3. До этого дня не было другой такой игры, в которой ОАЭ обыграли бы Бельгию. В том, что там всерьез занимаются развитием хоккея, подсказывает небольшой факт: в сборную страны подписали молодого казахстанского хоккеиста, сделали это срочно, чтобы успеть заявить на ЧМ, куда не поехали некоторые легионеры. Уже сейчас они поднялись на пятое место в табели о рангах в Азии. И вот две победы на ЧМ, и лидерство в группе с претензиями на выход в первый дивизион.

Как нематериальный актив: экзотика хоккея, катание по льду, который они ранее видели только в бокалах с напитками. Получается, что вначале Беларусь зацепила арабов на эту удочку, сейчас Россия продвинулась в «канадском» виде спорта дальше самих родоначальников этой игры, в самих Эмиратах два хозяина команд — россияне, один из которых президент федерации. И это страна, которая ранее была под протекторатом Британии. Своеобразная ответочка за Украину, Молдову, Прибалтику. Татарстан создал и возглавил спортивную Ассоциацию, важнейшую с политико-экономической точки зрения, после чего благополучно забыл в тот момент, когда надо поддерживать интерес контрагентов, расширять взаимодействие, поздравлять с достижениями, обсуждать планы дальнейшего сотрудничества.

Джаудат Абдуллин