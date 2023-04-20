Капризов забивает первый «русский» гол в Кубке Стенли, Тарасенко и Кучеров разрывают. Как дела у русских в НХЛ

Россияне стартуют в плей-офф НХЛ в качестве лидеров

В Национальной хоккейной лиге стартовал плей-офф, в котором российские игроки по-прежнему будут играть одну из самых ведущих ролей, тем более что Макдэвид пока захандрил. Россияне стартовали как обычно огненно. Спортивная редакция «Реального времени» подводит первые итоги русской недели в КХЛ.

Илья Сорокин начинает с крутого матча, но проигрывает

В понедельник стартовал очередной розыгрыш Кубка Стенли, в котором команда из Северной Каролины «Каролина Харрикейнз» принимала «островитян» из Нью-Йорка. Первые две встречи прошли в Роли на стадионе PNC-арена и закончились победой хозяев со счетом 2:1.

За ньюйоркцев в этом поединке, как и в течение практически всего регулярного чемпионата отыграл россиянин Илья Сорокин, который здорово прибавил по сравнению с прошлым сезоном, когда «Айлендерс» здорово трясло по ходу всего сезона.

Вот и на этот раз россиянин провел мощнейший матч, совершил 35 спасений, но с двумя бросками все же не справился. Хотя именно Сорокин оставлял «островитян» в игре и совершил несколько ключевых спасений. Вот только команда в этот день не особо помогала своему вратарю. Да и множество своих моментов разбазарила. Команда из Нью-Йорка вполне могли бы выиграть этот матч, если бы все сыграли на том же уровне, что и россиянин.

Надо отметить, что Илья был лучшим по разнице ожидаемых и пропущенных голов и в течение регулярного чемпионата. Сегодня в розыгрыше Кубка Стенли он вновь показывает, что пропускает меньше, чем должен был забить соперник. По данным Moneypuck, «Каролина» наиграла в этом матче на 3,51 гола — Илья пропустил только два.

Если «островитяне» подтянутся и начнут помогать Сорокину, то нас ждет как минимум длинная семиматчевая серия. А то и выход в следующий раунд — Илье нужно выходить на другой уровень.

Капризов вернулся! Россиянин забивает с первых же матчей плей-офф

«Миннесота» Кирилла Капризова и «Даллас» провели возможно самый огненный матч на старте плей-офф. В первом матче техасцев и северян было вообще все: превосходящее большинство, хиты, два овертайма и куча шикарных моментов.

Но пирог не был бы таким вкусным, если бы в нем не забросил первую русскую шайбу возвратившийся после травмы Кирилл Капризов. Россиянин пропустил целый месяц и даже успел немного сыграть до старта розыгрыша Кубка Стэнли и отметиться сороковым голом в гладком чемпионате. В общем, к плей-оффу он подошел в отличном виде.

На этот раз Капризов здорово сыграл уже в самой концовке первого периода на подставлении, молниеносно переправив шайбу в ворота «Далласа» на пятаке.

Вообще Капризов в розыгрышах Кубка Стэнли — настоящий монстр, который не сравнится даже с образцом Капризова регулярных чемпионатов. У него уже 10 шайб в первых 14 играх. Сильнее заходил в лигу только Владимир Тарасенко с 10 шайбами в 12 первых кубковых матчах.

Тарасенко в «Рейнджерс» — лучший ход манхэттенцев. Шестеркин по-прежнему «божит»

Российские лидеры одного из главных претендентов на сезон «Нью-Йорк Рейнджерс» ожидаемо сыграли первую скрипку в первом матче принципиального противостояния с соседями из «Нью-Джерси Девилз».

Менеджмент манхэттенской команды в этом сезоне поставил все карты на победу в Кубке Стенли, пожертвовав огромным количеством драфтов, но выкупив под потолок двух звезд Владимира Тарасенко и Патрика Кейна. И это учитывая, что у «синерубашечников» и без того мощнейшая атака. Так что начинать первый раунд нужно было с позиции полного превосходства, так оно и случилось. Команда Галлана просто растоптала «Нью-Джерси», и российская пара нападающих создала именно то давление, которое позволило потом добить деморализованного соперника. Уже на четвертой минуте Тарасенко сам для себя создал момент и в итоге забросил свою первую шайбу в плей-офф в составе «Рейнджерс». Он завел шайбу в зону, отыгрался с К’Андре Миллером и отличным броском распечатал ворота.

Дальше уже пришло время отличиться результативными действиями для Артемия Панарина. Еще через 4 минуты «синерубашечники» получили право на большинство, и Артемий как обычно вышел в составе спецбригады. Российский форвард отдал передачу на Фокса, дальше переправил на пятак, откуда уже Крис Крайдер перенаправил шайбу в ворота — есть первое очко для Артемия в нынешнем плей-офф.

Далеко не последнюю роль в первой половине встречи сыграла надежность Игоря Шестеркина, который не позволил «дьяволам» сравнять счет при счете 2:0, так что полевые продолжили препарировать соседей. В третьем периоде российский вратарь совершил несколько сложных спасений, а Крайдеру и Хитилу осталось только довести счет до разгромных 5:1. Лишь за 3 минуты до конца команда из Нью-Джерси сумела забросить ничего не значащий «гол престижа».

Кучеров набирает три очка в первой же встрече. Эту машину не остановить

Еще один мощнейший старт серии получился между «Торонто» и «Тампой», насквозь нашпигованных звездами. Команда из Флориды за последние годы трижды была в финале Кубка Стенли и дважды брала главный трофей. Ну и канадская команда больше полувека не может выиграть Кубок, но постоянно собирает мощный состав именно под эти задачи.

И уже по классике «Тампа», как и в прошлом сезоне, буквально смяла «листья» уже на старте первой встречи серии (в прошлом году было 5:0). Почему канадцы так невразумительно играют против «молний», которые уже давно не выглядят так грозно как прежде — непонятно.

Счет «Тампа» открыла уже на 2-й минуте — Бплльмар отлиился. Еще через 5 минут удвоил преимущество Чирелли. А за 4 секунды до первого перерыва в дело вступил Никита Кучеров, который из круга вбрасывания выдал пушечный щелчок, сделав 0:3 для «Торонто».

Даже несмотря на то, что «Торонто» даже сумели отыграть два шайбы, гости полностью владели ходом игры. Кучеров набрал еще два очка, дважды выступая ассистентом для Брейдена Пойнта. Последнюю передачу снова отдал под самую сирену.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале Sportsnet.

Никита начинает Кубок Стенли даже опережая свой привычный график. Три очка на старте плей-офф — результат, которому позавидовал бы любой из самых звездных россиян в истории НХЛ. Похоже, эту машину не остановит ничего: ни потеря мотивации, ни травмы, ни соперник.

А Самсонов пока не у дел

Есть среди россиян и тот, кто стартовал в этом плей-офф не очень. Именно в ворота Ильи Самсонова «молнии» отправили свои быстрые шайбы, а Кучеров этому поспособствовал. Илья пропустил шесть шайб после 29 бросков и был заменен после второго периода.

Россиянин остался разочарован своей игрой в первом матче серии плей-офф с «Тампа-Бэй» и даже не скупился на красочные иносказания.

«Я должен быть лучше. Сегодня я сыграл как дерьмо», — цитирует Самсонова журналист Марк Мастерс в своем аккаунте в соцсети.

После матча главный тренер «Торонто» Шелдон Киф ответил, что пока не знает, кто будет стартовым вратарем во второй встрече серии. Что ж, надеемся, что вратарь поймает свою игру и максимально усложнит жизнь Никите Кучерову и компании.