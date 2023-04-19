Как игроки «Ак Барса» и Башкортостана стартовали на хоккейном ЧМ

И в чем связь между Полиной Гагариной и болгарским хоккеем

В испанской столице Мадриде и турецком Стамбуле стартовали групповые этапы чемпионата мира по хоккею во втором дивизионе. Среди спортсменов дюжины команд, которые там собрались, сразу несколько сборных, собранных из воспитанников российского хоккея. Спортивная редакция «Реального времени» предлагает всем желающим поболеть за сборные Грузии, ОАЭ либо выбрать для себя любую близкую команду.

Когда Карелин «не тот»!

Сборная Грузии обыграла в стартовом матче Исландию — 4:1, и это радостно вдвойне. Вызвавшая долю симпатии Исландия, которая запомнилась успешным дебютом на футбольном чемпионате Европы 2016 года, испортила карму, выступив против России.

Но в этом противостоянии российских любителей хоккея целиком и полностью интересует сборная Грузии, которая в рамках подготовки к чемпионату мира обыграла в товарищеском матче латвийский клуб «Тукумс» — 9:3, и один из голов забил Иван Карелин.

Мы акцентируем на нем внимание, поскольку такой авторитетный статистический сайт хоккея, как «Элитпроспект», ошибочно назвал его сыном трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе, а ныне депутата Госдумы РФ Александра Карелина. Увы, это полный тезка, однофамилец и даже ровесник второго сына Карелина, который так же родился в 1994 году, но занимался греко-римской борьбой, а не хоккеем. Старший — Денис Карелин — известный автогонщик, кстати. Понять ошибку шведов можно, поскольку «грузинский» Иван Карелин еще и играл в Новосибирске, где проживало семейство Карелиных.

«Грузинский» Карелин, кстати, родился в Ачинске Красноярского края, где проживает игрок и менеджер сборной Грузии Ревази Цомая. О нем есть информация, что родился Ревази в Нижнекамске, но, опять-таки, она не подтвержденная.

«Грузинский» Карелин. Фото: DenLog28/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Самая «российская» сборная

Сборная Грузии — самая «российская» из всех на этом турнире, поскольку в нашей стране родились 17 игроков сборной. Даже такие носители исконно грузинских фамилий, как москвич Жужунашвили, питерец Думбадзе или типичный мегрел Букия из Саратова. Кстати, таким образом Саратов косвенно отдает долги Грузии, поскольку лучшие годы в карьере футбольного «Сокола» пришлись на время, когда его президентом был другой мегрел — Роман Пипия, личность весьма неоднозначная, но примечательная.

Новокузнечанин Иван Старостин, а мы часто будем говорить о воспитанниках этого хоккейного края, поиграл за команду из Башкортостана «Горняк» (Учалы). Что любопытно, сразу три российских грузина играют сейчас в чемпионате Испании, со сборной которой им предстоит побороться за выход в первый дивизион.

Хозяева на старте разгромили сборную Израиля — 8:2, которая на удивление слабо начала чемпионат. Замечание Владимира Высоцкого о том, что «там на четверть бывший наш народ», подходит для нынешней сборной Земли обетованной на все сто. Два брата Евгений и Михаил Кожевниковы, которым уже по 41 году, и поэтому они успели родиться еще в Ленинграде. Новосибирец Максим Кубашвили, который со своей фамилией мог бы играть и за Грузию, омич Илья Спектор, пермяк Тимур Галеев. Татарин из Израиля поиграл в России за Челны и все тот же «Горняк», но это, как говорится, «два мира — два Шапиро». Старостин играл за «Горняк» с бывшим «барсом» Александром Протаповичем, Дмитрием Жукеновым, когда команда из Башкортостана переехала в Свердловскую область, в Верхнюю Пышму, и стала полноправным фармом «Автомобилиста», тренировал ее Олег Леонтьев — нынешний наставник «Нефтехимика».

Максим Каляев в пору игры за казанский «Ирбис». Фото irbis.ak-bars.ru

Израиль нынче не тот

Основной вратарь сборной Израиля — Максим Каляев, воспитанник Челябинска, который играл за казанский «Ирбис», и всем журналистам, освещающим нынешний ЧМ, советую взять интервью у этого голкипера, которого в молодые годы оборонял такой защитник, как Михаил Сергачев. Вышеназванный Протапович, кстати, тоже играл в том составе, но это детали.

Стоит отметить, что до коронавируса цвета сборной Израиля защищали воспитанник «Нефтехимика» Егор Валеев и поигравший в Казани за школы «Ак Барса» и «Зиланта» Дан Гофман, но сейчас оба молодых, 23-летних, хоккеиста не значатся в числе участников чемпионата Израиля. В целом израильский хоккей ориентирован на выходцев из бывшего СССР, как, собственно, в бывшем СССР на евреев были ориентированы шахматы и шашки, поэтому стоит поинтересоваться другими странами, в чьих сборных ступала нога российских хоккеистов.

Еще две сборные в группе — это Хорватия с Борной Силавичем и Австралия с Александром Полозовым в составе.

ОАЭ — наш! Во всяком случае с точки зрения хоккея

По поводу Полозова — он родился еще во времена СССР, в 1986 году, но воспитывался в хоккее независимой Эстонии, в городе Кохтла-Ярве. Вместе с ровесником Вадимом Вирясовым. В дальнейшем они пересекались в чемпионате Чехии, играя за «Чешску Липу», в чемпионате Финляндии, выступая за «Титаанит», за сборную Эстонии. А сейчас они принципиальные соперники, поскольку Полозов играет за Австралию, а Вирясов — за Новую Зеландию. Было бы интересно понаблюдать их дерби, но сейчас они разбросаны по разным группам, новозеландцы будут выступать в турецком Стамбуле.

А теперь объяснение, почему мы упомянули хорвата Силавича. Дело в том, что он играет в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов, как и бывший вратарь выступавшего в чемпионате КХЛ «Медвещака» Мате Томленович. Только Томленович сейчас араб. Он основной голкипер сборной Эмиратов, в составе которой россияне Артем Клавдиев из Магнитогорска, Сергей Кузнецов из Челябинска, Александр Усенко из Нижнего Новгорода, Илья Чуйков из Подольска. Плюс еще один хорват Лука Вукойа, латыш Нильс Ремесс и два белоруса Максим Захаров и Дмитрий Шаповалов. В прошлом играл воспитанник альметьевского хоккея, поигравший за «Челны» Артур Зайнутдинов. У всех есть гражданство ОАЭ, чья сборная в прошлом сезоне неожиданно для себя вышла во второй дивизион. Дело в том, что фаворит — сборная Кыргызстана — задействовала не только киргизских хоккеистов, но и россиян, одному из которых не успели оформить гражданство. Ошибка вскрылась во время чемпионата мира, Кыргызстану записали поражения, и ОАЭ поднялись дивизионом выше, что для хоккея, который развивают в этой стране с 2001 года, вызвало необходимость усиливать состав.

Воспитанник «Ак Барса» Ахметзянов. Фото ak-bars.ru

Не хочется ударить лицом президенту местной федерации хоккея Владимиру Бурдуну, владеющему командой «Дубаи Майти Кемелс», Александру Карабету, хозяину «Дубаи Уайт Бирс». Причем, Карабет, ведущий бизнес в Эмиратах, еще и сам играет в собственной команде, которая, пожалуй, самая звездная команда чемпионата ОАЭ с точки зрения подбора россиян: воспитанники «Ак Барса» Ахметзянов и Попков, бывшие игроки юниорских и молодежных сборных России Зубов, Попов (тот самый, что также поиграл за «Ак Барс») и «сборник» ОАЭ Сергей Кузнецов.

Любопытно, что братья Владислав и Юрий Ломакины не просто играют в чемпионате ОАЭ, но и работают в тренерском штабе сборной Ирана.

Стоит признать, что чемпионат ОАЭ качественно вырос с приездом Зубова, Попова, Томленовича, притом что ранее в чемпионате никого, кроме Роланда Сванидзе, нельзя было выделить. Кстати, сейчас этнический грузин из Новокузнецка, который поиграл даже за альметьевский «Нефтяник», тренирует ту самую сборную Грузии, куда привлек бывшего одноклубника и экс-россиянина Александра Беломоина (правда, в актуальный состав сборной Грузии Беломоин не попал).

Как бывший «барс» создал «Ирбис»

С нынешнего сезона в чемпионате ОАЭ играет воспитанник омского хоккея Дмитрий Сальвассер, который в своей карьере поиграл и за фарм красноярского «Сокола» — команду «Красноярские крылья». Как и «грузин» Карелин ранее, причем партнером Карелина по «Рысям» был регбист казанской «Стрелы» Егор Зыков, сын легендарного для Красноярска регбиста Вячеслава Зыкова. И только с годами Зыков-младший сменил хоккей на регби, Карелин сменил Красноярск на сборную Грузии, а Сальвассер уехал в ОАЭ.

Из остального квартета команд, выступающих в Стамбуле: Бельгия (в ней нашлось место уроженцу Нижнего Тагила Борису Колясникову), Мексика, Турция и Болгария, самой любопытной для нас выглядят «братушки».

В 2012 году три хоккеиста, братья Мухачевы плюс болгарин Мартин Бояджиев, создали любительский клуб «Ирбис-Скейт», где, помимо взрослых хоккеистов, играли еще и дети. Фото irbis-skate.com

В их составе москвич Алексей Йотов и уроженец Свердловска Станислав Мухачев. Его старший брат Андрей Мухачев ранее успешно выступал за «Ак Барс», а теперь работает менеджером певицы Полины Гагариной. И порядка десяти лет назад братья Мухачевы создали в Болгарии собственную команду — «Ирбис-Скейт».

А начиналось все с забавы. В 2012 году три хоккеиста, братья Мухачевы плюс болгарин Мартин Бояджиев, создали любительский клуб «Ирбис-Скейт», где, помимо взрослых хоккеистов, играли еще и дети. К этому времени в Высшей лиге чемпионата Болгарии выступали четыре команды: ЦСКА», «Славия», «Левски» и команда НСА, Национальной академии спорта. Несмотря на разницу в исполнительском мастерстве команд, профессионалы стали принимать участие в турнирах вместе с «Ирбис-Скейтом», благо загрузка в национальном чемпионате была невелика.

Мы поможем загранице

В любительском статусе «Ирбис-Скейт» провел три года. Подчас тренировки приходилось отменять из-за занятости Дворца спорта матчами национального чемпионата, иногда, наоборот, приваливало счастье лишний раз потренироваться за счет клуба по фигурному катанию «Албены Денковой и Максима Ставицкого», знаменитого танцевального дуэта, созданного болгаркой Денковой и ростовчанином Ставицким.

За год до перехода «Ирбис-Скейта» в статус профессионального клуба в Болгарии высадился десант российских хоккеистов, которые пополнили состав тогдашнего лидера ЦСКА. Под участие в Континентальном кубке 2015 года софийские «армейцы» подписали Владимира Антипова, Дмитрия Власенкова, Олега Квашу, Михаила Любушина, обоих братьев Мухачевых, бывшего хоккеиста «Ак Барса» Дмитрия Быкова и еще трех менее известных россиян. Состав был близок к ветеранскому, и он потерпел фиаско во втором раунде еврокубка.

«Ирбис-Скейт» неоднократно выигрывает чемпионат Болгарии, благодаря чему является постоянным участником Континентального Кубка. Фото bntnews.bg

Стоит отметить, что к моменту создания «Ирбис-Скейта» Мухачев-младший, Станислав, играл не только в местной лиге, но и защищал цвета сборной страны вместе с еще одним экс-россиянином Алексеем Йотовым. Воспитанник московского «Динамо» Йотов, болгарин по национальности, стал играть за местную сборную еще с 2002 года, будучи тогда игроком «Капитана» из Ступино. Мухачев также давно освоился в Болгарии, перейдя туда в 2006 году из лениногорского «Нефтяника». За сборную успел поиграть еще один экс-россиянин — Роман Моргунов, который вместе с Андреем Мухачевым оканчивал школу «Динамо-Энергии» из Екатеринбурга.

Что касается «Ирбис-Скейта», то старт на профессиональном уровне команды состоялся в сезоне 2015—2016. Костяк команды Мухачевым пришлось собирать из игроков других команд, поскольку своя школа еще не успела дать результат, а из любителей до статуса профессионала «дожило» немного. Среди них хоккеисты, которым было далеко за тридцать. К примеру, в профи-хоккее дебютировал 38-летний Николай Мурджев.

«Ирбис-Скейт» неоднократно выигрывал чемпионат Болгарии, благодаря чему является постоянным участником Континентального Кубка, пока останавливаясь на дальних подступах к почетному трофею. Это были годы, когда за российско-болгарскую команду играли Эдуард Орлов, Макар Перминов, Андрей Тюрин, все выходцы из Свердловской области (родина братьев Мухачевых). В нынешнем «Ирбис-Скейте» буквально царит семейная атмосфера, когда ворота защищают отец Ивайло и сын Теодор Асеновы, в площадке сразу три брата Диковы — Веселин и Константин (это игроки сборной) плюс Калоян. Более того, в сборной еще два Диковых, но это однофамильцы — Богомил и Даниел, притом что сама фамилия не считается распространенной в Болгарии.

Джаудат Абдуллин