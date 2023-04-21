Финансы и экономика в золотоордынском Крыму

Из истории крымских татар, династии Гераев и потомков Джучидов

Одним из крупнейших государств, наследников Золотой Орды, было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника «История крымских татар». Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы в истории этого тюркского народа.

Финансы и экономика

История денежного обращения в золотоордынском Крыму восходит к правлению хана Берке (1257—1267). Более 50 лет, начиная с 1274 г., генуэзские документы упоминают серебряные монеты аспры (asperus греч. «белый»), ходившие в Крыму, в форме «аспры барикаты» (aspri bariсati). Согласно господствующему мнению, это название происходило от имени хана Берке (араб. Bilad Baraka = государство Берке).

На протяжении своего существования золотоордынская монета имела различные номинал, вес и содержание серебра, от чего зависело ее соотношение со счетно-денежными единицами соммами, название которых происходит от реальных серебряных слитков соммов, весом около 200 г. С течением времени, стоимость аспра по отношению к стабильному весу и содержанию серебряного сомма менялась.

Год Отношение к сомму 1290 г. 120 аспров 1333 г. 150 аспров 1340 г. 200 аспров 1374 г. 139—149 аспров 1381 г. 127—138,5 аспра 1386 г. 138—172 аспра 1399 г. 150 аспров 1409 г. 193 аспра 1410 г. 200—237 аспров с 1420 г. 202 аспра

Документы 1374—1387 гг. фиксируют весьма нестабильный курс аспра по отношению к сомму, который зависел, очевидно, от веса конкретной монеты в зависимости от года выпуска. Хотя убедительно объяснить природу этого явления до сих пор не удается.

Жалование высших чиновников Каффы было зафиксировано в Статутах в соммах, и их благосостояние не зависело от колебания курса ходячей монеты. От превратностей денежного рынка страдали преимущественно рядовые служащие коммуны, расчет жалования которых производился в аспрах, и налогоплательщики. Казначеи Каффы, очевидно, пользовались разницей курса: принимая налоги, использовали завышенный курс сомма, а рассчитывались, применяя заниженный. Специальным параграфом татаро-генуэзского договора 1387 г. татарская сторона обязывалась выпускать серебряную монету в необходимом количестве и хорошего качества. Ввиду политической нестабильности в Золотой Орде это условие вряд ли было выполнимо.

Нестабильность монетарной ситуации в регионе подтолкнула генуэзские власти однажды прибегнуть даже к самостоятельной чеканке золотых дукатов. Это произошло в 1420 г. по приказу консула Манфреда де Саули. Впоследствии консулу пришлось отвечать за свою авантюру, выплачивая огромные штрафы по приговору властей Генуи. Несмотря на это, ориентировочно, в это же время в Каффе начали чеканить аспр (татарск. акча) с изображением замка и латинской легендой на одной стороне и арабографичной легендой с именем хана Бек-Суфи (1419—1422) на другой (на выпусках других ханов, кроме того, присутствует тамга). И это была уже официальная чеканка, с выплатой причитающейся хану законной доли от нее, которая осуществлялась параллельно с собственно ханским чеканом. Целью ее было насытить рынок достаточным количеством полновесной монеты для предотвращения финансового кризиса. Чеканка аспров в Каффе продолжалась, очевидно, до взятия города османами. Один раз (около 1454 г.) была даже предпринята попытка монетарной реформы, в результате которой вес крымского аспра сравнялся с весом османской серебряной монеты (asperus ottomano), однако от нее все же отказались.

В османский период ходячей монетой в Крыму и в Кефе, в частности, осталась татарская акча (аспр), которую продолжали чеканить все крымские ханы. В османских документах она обозначалась термином «акче кефеви» или «кефийского акче». Основанием же османской финансовой системы был османский акче. Курс их практически никогда не совпадал, чем пользовались в своих интересах обе стороны. В разное время соотношение «кефийского акче» к османскому определялось как 1/2, 1/5, 1/3, 1/10, 1/12, 1/20, 1/24, 1/40, а с 1578 по 1579 годы упало до 1/48. Когда, после очередной денежной реформы в ханстве, «кефийский акче» терял в стоимости по отношению к османскому акче, чтобы отличить его от старых монет, прибегли к изменениям их наименования. Таким образом, в османских документах в разное время встречаются: акче Кефе (Kefe), кефеви (Kefevi), новый акче Кефе (Kefe-i сedid), старый акче Кеф (Kefe-i atik), новый старый кефеви (сedid-i kadim-i Kefevi), чистый новый кефеви (сadid-i halis i Kefevi) и многие другие.

Цитадель Каффы. Рисунок К. Кюгельхена, 1820/feolib.crimealib.ru

Доходы и расходы бюджета генуэзской Каффы по данным второй половины XIV в. были исследованы М. Баларом. Подобное исследование по материалам книг казначейства XV в. еще предстоит сделать. Следует только лишь сказать, что в них содержатся абсолютные цифры того же порядка. Книги 1450-х годов фиксируют накопление постоянного дефицита бюджета, приближавшегося к 1 000 000 аспров. Коммуна Каффы, по примеру метрополии, практиковала условно безвозвратные займы у населения города. Заем оформлялся как сообщество пайщиков (сompera loсorum Caffe). При этом каждый из равнозначных паев (loсho) оценивался в соммах, согласно первоначальному взносу. Каждый год владельцу пая заемщиком (в данном случае казначейством Каффы) гарантированно выплачивались проценты. С течением времени эти паи могли перепродаваться владельцами за сумму, равную номинальной или отличную от нее, в зависимости от их реальной рыночной стоимости. И это все при том, что вся весовая подать Каффы, о которой мы уже упоминали, уходила на выплату процентов таким же пайщикам в Генуе (сompera loсorum сomunis Ianue). Это самый ранний пример в Северном Причерноморье существования таких сложных финансовых институций.

Расходы бюджета Каффы

1374—1375 1381—1382 1386—1387 аспры % аспры % аспры % Жалование служащим 197 300 29,8 220 172 21,7 284 332 17,8 Жалование воинам 286 476 43,1 614 995 60,4 982 249 59,3 Дипломатия 39 598 6,0 4654 0,5 12 967 0,6 Ночная стража 23 610 3,5 25 773 2,5 27 486 1,6 Закупка продовольствия - - - - 66 049 3,9 Строительные работы 2090 0,3 18 868 1,8 - - Займы, подарки, возмещения 17 037 2,5 10 539 1,0 - - Праздники 283 - 1666 0,1 - - Разнообразные траты 97 864 14,8 121 548 11,9 280 038 16,8 Итого 664 258 100 1 018 215 100 1 653 121 100

Доходы бюджета Каффы

1374—1375 1381—1382 1386—1387 аспры % аспры % аспры % Таможенные сборы 471 284 40,7 406 700 20,0 417 611 20,7 Налоги 332 540 28,7 491 708 24,2 887 411 44,0 Гражданское имущество 54 855 4,8 64 240 3,2 55 750 2,8 Штрафы 137 502 11,9 102 547 5,0 23 861 1,2 Налоги на зерно 21 386 1,8 672 - 35 725 1,8 Экстраординарные доходы - - 279 760 13,8 - - Займы - - 529 620 26,1 589 464 29,2 Разнообразные доходы 140 754 12,1 156 269 7,7 6 439 0,3 Итого 1 158 331 100 2 031 516 100 2 016 261 100

Торговые связи генуэзской Каффы были самыми разнообразными. Нередки случаи использования протяженных степных маршрутов через территорию Золотой Орды, которые частично описал Франческо Балдуччи Пеголотти, но тем не менее внутренний черноморский товарооборот для Каффы был преобладающим уже на ранних этапах существования фактории. К тому же нередко возможность непосредственного проникновения на территорию Золотой Орды исчезала надолго, как в случае с «кризисом Таны» после 1343 г. и последующим эмбарго на торговлю в Тане, продолжавшимся до 1380-х гг. Перечень товаров, проходивших через порт и рынок Каффы, был весьма разнообразен. Европейцы завозили в Черное море преимущественно металлы, вино, разнообразнейшие европейские ткани и, в свою очередь, покупали шелк, зерно, рыбу, икру, северные меха, жемчуг и, конечно же, рабов. Каффа, лишенная почти полностью собственной продовольственной базы, зависела от поставок зерновых из Северного Причерноморья, с Северного Кавказа и из Малой Азии, в частности из Самастро (Амасры). Последнее направление было приоритетным, если прекращались поставки их с северных берегов Черного моря. Малоазийское направление торговли стало особенно актуальным после занятия османами проливов Босфор и Дарданеллы.

Фото: feolib.crimealib.ru

В османский период внутричерноморский товарообмен также был преобладающим в экономике города. Вместе с тем Черное море не было полностью закрыто для международной торговли, в том числе и европейской. Торговые отношения этого крымского порта охватили всю огромную территорию Османской империи.

Генуэзская Каффа в XIII—XV вв. была не только крупнейшим торговым центром в Черноморском бассейне. Ее существование сыграло существенную роль в судьбе Золотой Орды и формировании Крымского ханства.

Не меньшее значение для полуострова этот портовый центр имел и в период зависимости от Османской империи. На протяжении почти всей истории Крымского ханства Кефе была мощнейшим центром османского влияния в Северном Причерноморье. В изучении первоисточников, имеющих отношение к генуэзской Каффе и османской Кефе имеются значительные перспективы. Особо интересные данные должны дать генуэзские финансовые документы и актовый материал, а также османские налоговые ведомости XVI—XVIII вв., многие из которых еще ждут публикации. Их изучение должно дать объективный материал для оценки той роли, которую сыграл этот город в истории Крыма и Черноморского бассейна.

