«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 47-я: «Остазбикэ»

Экранизация повести Гаяза Исхаки о двоеженстве со счастливым концом

На официальном канале «Татаркино» в YouTube неожиданно появилось несколько полнометражных работ, снятых в последние годы. Смотрим картину, которая была названа лучшим мусульманским фильмом из России на фестивале афганского кино «Ладжвард» — «Остазбикэ» («Жена муллы»): история о том, как жена сосватала мужу еще одну вторую половину.

Перевод по мотивам туда и обратно



«Миляуша Айтуганова снимает фильм о двоеженстве» — так анонсировали этот проект в СМИ. Но фильм оказался очень степенным и правильным, никакой полиамории и сложностей быта. В нем заняты актеры Альметьевского театра. Главную женскую роль, Сагиды, играет Мадина Гайнуллина, трехкратный лауреат премии «Тантана», а за роль Вахида отвечает Динар Хуснутдинов. Нельзя не отметить, что у них разница в возрасте 10 лет, так что даже не возникает вопросов, кто в экранной семье главный.

По сюжету Сагида приходит на деревенское поле фотографироваться с девушками, где ее замечает мулла Вахид. Кстати, когда был объявлен кастинг, героев звали Айсылу и Саид. Они тут же вступают в сложную литературную беседу. Витиеватость речи можно объяснить тем, что сценарий по мотивам небольшой повести «Жена муллы» Гаяза Исхаки, насыщенной старинными словами и реалиями татарской деревни начала XX века, сначала написала некая челнинская писательница Наталья Абрамова, а уже на татарский перевела Замира Шайхутдинова. Словом, мотивы тут очень условные.



Фильм состоит в основном из протяжных сцен, снятых без склеек. Через несколько минут после начала мы видим пару на сеновале, они уже женаты много лет, но детей у них нет. Разговор доходит до высшей точки, главный герой так резко садится, что дрожит камера.

При этом с младшим поколением они ладят. Сагида учит девочек в мечети. Вахид души не чает в соседнем мальчишке Рашиде (его играет Ризван Гайнуллин). Пара дома спорит по поводу решения вопроса с бездетностью и Сагида берет дело в свое руки — идет в гости к Галиме (еще одна альметьевская актриса Энже Сайфутдинова). Это ее сын Рашид остался без отца, который их бросил сразу после рождения мальчика. Она прямо говорит ей, что и Галима нравится мужу, и он ей, так что — почему бы им не сойтись?

И это не завязка, а что-то вроде кульминации. Дальше Вахид выразительно и молчаливо смотрит на Галиму, и вот они уже молятся вместе в доме, где в углу висит колыбель. А потом обе жены (они ведь женаты?) и все дети в одном доме собираются за столом. Конец.

В Буинском районе красиво



Если посмотреть на отчеты о показах, то видно, что зрителей, к примеру, смутили арабские одеяния женщин и то, что главный мужской персонаж, по сути, ничего не выражает, кроме покорности. Отметим при этом аутентичность локаций — они снимались в настоящих домах в Буинском райне, в селе Черки-Кильдуразы, к слову, на собственные средства «Татаркино».

Гаяз Исхаки написал этот текст в 1915 году, обращаясь к очередной интересной теме из сферы отношений. Им посвящены самые популярные произведения писателя: он говорит о смешанных браках, разводах, многоженстве… Разумеется, в тексте Исхаки больше поэтики и проблематики. Возьмите хотя бы начало, где будущего зятя тайно проверяет сначала будущий свекр. Или тот факт, что Сагида, как абыстай, выбирает невесту из числа своих учениц. И заканчивается рассказ не так счастливо, как в кино. Сагида, по сути, становится матерью для множества детей, берется за все хозяйство в доме, а Вахид продолжает считать, что у него, по сути, одна жена.

Продюсировала фильм директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова, а режиссером стал Ренат Каримов-Сайга. Родившись в Набережных Челнах, он учился в Камском политехническом институте на автомеханическом факультете, потом закончил курсы в казанской киношколе «Точка кино» и актерские курсы в челнинской студии Liberty. В 2016-м снял фильм на русском языке «Братья» с Эмилем Талипповым, который попал на несколько российских фестивалей, получив на «Золотом витязе» диплом за «За глубокое художественное воплощение нравственных и духовных ценностей в киноискусстве». «Остазбикэ» был его вторым фильмом. В 2020-м году он победил в номинации «Лучший мусульманский фильм из России» в Афганистане. Название фестиваля переводится с дари как «лазурит». Интересно, есть ли он сейчас.