Анна Гурьева: «Многофункциональность — новый черный»

Как идеология mixed-use-девелопмент меняет жизнь татарстанцев

В России набирает популярность мировой тренд в коммерческой недвижимости — mixed-use-девелопмент, смешанного использования территорий. В рамках этой модели проекты сочетают в себе различные функции: жилую, деловую, торговую и рекреационную. В нашей стране такие комплексы называют многофункциональными (МФК). Главная цель — создать благоприятную окружающую среду для резидентов площадки, а инвесторам — диверсифицировать вложения. Как новую идеологию развивают девелоперы Казани, в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает руководитель проектов UD Group Анна Гурьева.



Привычка не тратить время на неинтересные вещи

Сейчас мы начинаем понимать, насколько точна фраза «неважно сколько дней в твоей жизни, важно сколько жизни в твоих днях». В современном мире постоянных изменений и турбулентности, ведущих к стрессу, повышается ценность простых человеческих радостей. Жизненный баланс пошатнули внешние кризисы и для восстановления энергии нам требуется больше отдыха, ярких впечатлений и позитивных эмоций.

Мы вдруг поняли, что баланс работа-дом-отдых стал зависеть от нас, а не от обстоятельств, осознали, что это всегда результат нашего выбора. Возможность освободить время для жизни стала самоцелью. Мы выходим за пределы квартир, рабочих пространств, ищем новых эмоций. Места, в которых мы можем их получить, начинают играть новую важную роль в нашей жизни.

Новые поколения вырастают с высокой зависимостью от новых впечатлений, их не устраивает скучная реальность, они видят возможности в современном мире, даже если этот мир — виртуальный. У людей формируется привычка не тратить время на неинтересные вещи, поэтому мир начинает меняться в соответствии с запросами поколений.



Микс функций, чтобы удовлетворить максимум запросов без перемещений

Настроения каждого из нас, общества в целом, предполагаемые потребности будущих поколений перерастают в урбанистические тренды, в подходы к созданию жилых и общественных проектов. Наша компания уже более 20 лет занимается развитием городской инфраструктуры и пространств. Мы наблюдаем, как меняются не только жилые, но и коммерческие объекты. С развитием онлайн-торговли, торговые объекты в чистом виде стали менее востребованы, но с добавлением развлекательной функции, продуманных концептуальных фудкортов, развлекательных зон, дополнительных услуг они могут получить новую жизнь.

Фото realnoevremya.ru

По нашему мнению, сейчас наиболее актуальный формат коммерческой недвижимости — многофункциональные комплексы. Само название — «многофункциональный» говорит о том, что проект призван выполнять несколько функций сразу. В них посетители могут удовлетворить максимум запросов без дополнительных перемещений, тут могут соседствовать: квартиры или апартаменты, социальные объекты, пространства для работы, места развлечений и отдыха.

Микс функций может быть разным, он определяется с учетом уже сложившейся инфраструктуры, в которую встраивается проект, имеющегося дефицита и ожиданий. При этом под каждый запрос и каждую аудиторию должен быть предусмотрен свой сценарий.



«Новые возможности для жителей города»

Интерес к многофункциональным проектам неслучаен, мы видим основным трендом развития городов — полицентричность. Город сейчас не строится вокруг одного места притяжения или приложения труда. Своеобразные центры появляются в разных районах, чтобы у жителя была возможность получить все необходимое рядом с домом. Такой подход снимает нагрузку с транспортной сети. Но что еще очень важно — это экономит время и энергию жителей.

Полицентричность пересекается с концепцией 15-минутного города, которая была представлена Карлосом Морено и подхвачена многими европейскими городами. Объекты инфраструктуры появляются в пределах 15 минут ходьбы или поездки на велосипеде от места проживания. Но это не история про новые ограничения, обособленность и изоляцию, а про снижение рутинных процессов и новые возможности, которые появляются благодаря высвобождению времени.

Объекты инфраструктуры по концепции Морено появляются в пределах 15 минут ходьбы или поездки на велосипеде от места проживания. Источник: cud.news

Фото realnoevremya.ru

Сейчас бизнес обязан быть клиентоцентричным. Человек и его ожидания выходят на первый план, в идеальном сценарий его жизни должно появиться чуть больше времени, которое он экономит на перемещении до интересных и нужных ему мест. Новые поколения уже ориентированы на максимальное получение впечатлений и сокращение рутинных процессов.

Работать из дома или в коворкинге рядом с ним, жить в квартире или апартаментах, но встречаться с друзьями в общественных пространствах. Иметь разнообразные хобби и варианты времяпрепровождения. Не выбирать между тем, куда пойти: в фитнес-клуб или в кафе с друзьями, так как можно успеть все. Клиентоцентричность мотивирует девелоперов на поиск новых форматов, их комбинации, которые не просто развивают городские пространства, но и создают новые возможности для жителей города. Для каждого из нас.



Анна Гурьева