Последний спектакль Владимира Чигишева: «Женитьба Бальзаминова»

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 38-я

Смотрим последний спектакль Владимира Чигишева, поставленный в 2012 году в ТЮЗе, где он почти 8 лет был главным режиссером, по трилогии Островского о молодом чиновнике Бальзаминове, который очень хотел жениться. Постановка продержалась восемь сезонов.

Три в одном



Владимир Чигишев родился в Омске, сначала учился в институте физкультуры, а после ГИТИСа работал в Горьковском ТЮЗе. До приезда в Казань он 20 лет руководил Ростовским областным молодежным театром. Тогда его «Три сестры» выдвигались на «Золотую маску» в номинациях «Лучший спектакль» и «Лучший режиссер». Также он преподавал семестр в Корейском национальном университете искусств и поставил в Национальном корейском театр тех же «Трех сестер», также его приглашали в Польшу и Японию. Чигишев организатор фестиваль спектаклей для детей и молодежи «Минифест» (1989—2004 годы).



Кстати, из Ростова-на-Дону также приехал бессменный глава Качаловского, Александр Славутский.



Чигишев в ТЮЗе работал с октября 2005-го, сменив уехавшего Георгия Цхвираву. Поставил более 20 спектаклей: и русскую классику, и переводные спектакли, и жесткие тексты, вроде «Семья Романа» Сигарева.



«Женитьбу Бальзаминова» впервые показали 30 ноября 2012 года, приурочив премьеру к 80-летию театра. Ее текст скомпилирован из всех трех пьес о главном герое — «Праздничный сон до обеда», «Свои собаки грызутся, чужая не приставай», «За чем пойдешь, то и найдешь». Островский написал историю о Мише Бальзаминове, который ищет для себя богатую невесту, в 1857—1861 годах. Если первые две пьесы почти сразу оказались на сцене, то третью Литературно-театральный комитет не одобрил, потребовалось больше года шума в прессе, чтобы он переменил мнение.

Гротеск и фантасмагория



Обстановку, полную купеческого благодушия в духе Кустодиева выстроил Сергей Скоморохов. Кстати, из-за него премьера затянулась — декорации оказались настолько роскошными, что пришлось изыскивать деньги, так что показ сдвинулся с конца прошлого сезона на начала следующего. музыку написал Юрий Чаплин, художником по свету был Николай Романов, а за хореографию отвечала Людмила Чигишева.

Жениться Бальзаминов хочет ради статуса богатого семейного человека, ежедневно осуществляя променад под многочисленными купеческими окнами. Главную роль играет Арсений Курченков, а его мать — Галина Юрченко. Их герои трогательно беспомощны, чего не скажешь о свахе (Елена Ненашева), которая напоминает чуть ли не офисного работника, трудящегося на износ.

Чигишев делит сцену на две части, загоняя реальность в угол, а кустодиевские сны ставя в центр. В конце герой сходит с ума. Также выразителен дядя одной из невест, Неуеденов (Александр Купцов). При этом много в существовании актеров наигрыша, гротеска, даже юмора в духе КВН, что вполне объяснимо, учитывая фантасмагоричность, лубочного основного повествования, где персонажи не являются тем, кем являются.

17 июня 2013 года Чигишев скончался после продолжительной болезни. Театр почти на полтора года остался без главного режиссера. 6 ноября 2019-го умер Александр Купцов, а 10 октября, прямо на сцене, ушел Курченков. «Женитьба Бальзаминова» шла до октября 2021 года, продержавшись восемь сезонов. Главную роль играл Нияз Зиннатуллин. За Неуеденова — Вячеслав Казанцев.



У Людмилы Чигишевой в Ростове-на-Дону есть своя студия современного танца. Ее сын Владимир вырос в Молодежном театре.