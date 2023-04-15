Андрей Ощепков: «Сложности социального бизнеса связаны с инфляцией и ростом цен»

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

В России на треть выросло количество социальных предпринимателей — до 8 тысяч. Однако вопреки положительной динамике, прошлый год для многих из них оказался сложным периодом. Предприниматели, ориентированные на социальную поддержку населения, столкнулись как с общими для всего бизнеса проблемами, так и с рядом специфических. Больше всего сложностей доставило повышение поставщиками цен на медикаменты и товары первой необходимости. Подробнее о том, как этот бизнес в Татарстане пережил непростые времена и в каких направлениях развивается сейчас, в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает глава Комитета по социальному предпринимательству ТПП РТ Андрей Ощепков.

Повышение цен у контрагентов

Минувший год для социально ориентированного бизнеса в России выдался довольно непростым. В наибольшей степени сложности были связаны с инфляцией и ростом цен на продукцию многих контрагентов, с которыми социальные предприниматели ведут сотрудничество.

Условно говоря, если раньше на 1 тысячу рублей мы могли приобрести 10 необходимых товаров, то сегодня за ту же сумму в два раза меньше. Этот фактор, я думаю, отмечают представители всех бизнес-направлений.

Несмотря на это, учитывая социальную направленность бизнеса, предприниматели этой сферы старались все же не повышать стоимость своих услуг, чтобы экономические явления в стране не влияли на получателей услуг и они ни в коем случае не страдали по этой причине.

Цели и задачи социального предпринимательства Татарстана не изменились — это дальнейшее расширение, масштабирование важной для общества деятельности и, безусловно, повышение качества оказываемых услуг. В целом серьезных потрясений удалось избежать — компании продолжали работать и развиваться.



Единственное, что сказалось на нашей работе — изменения в ценовой политике контрагентов. Что касается самой спецоперации и осеннего объявления частичной мобилизации, какого-то существенного влияния на наши бизнес-процессы они не оказали. Это связано с тем, что в социальной сфере, даже в коммерческой, работают в основном женщины — их почти 90—95%.

Бизнес, призванный решать проблемы незащищенных слоев населения



Что такое социальное предпринимательство? Это бизнес, работающий в социальной сфере, призванный решать проблемы незащищенных слоев населения — пожилых людей, детей с особенностями здоровья, инвалидов или многодетных семей.

Это бизнес, призванный решать проблемы незащищенных слоев населения — пожилых людей, детей с особенностями здоровья, инвалидов. Фото: Илья Репин/realnoevremya.ru

На рынке Татарстана сегодня активно развиваются социально-бытовые, социально-психологические, социально-трудовые и прочие направления бизнеса. К примеру, есть компании, работающие в социально-трудовой сфере, которые помогают в обучении, трудоустройстве и адаптации инвалидов. Такие люди после обучения вполне успешно могут работать в кол-центрах, причем даже из дома.

За помощью к нам обращаются люди, страдающие когнитивными расстройствами (болезнь Альцгеймера, деменция), с сильными осложнениями после перенесенного инсульта и инфарктов и других заболеваний, которые не могут самостоятельно заботиться о себе.

Также в республике развита сеть клиник, пансионатов, предприятий, где трудятся инвалиды и другие социально незащищенные граждане. Работают частные образовательные или научные центры, спортклубы, которые активно сотрудничают с этой категорией татарстанцев. Как видим, это направление бизнеса сегодня представлено практически во всех сферах.

За счет собственных доходов или заемных средств

Сегодня на ниве социального предпринимательства в Татарстане работают несколько сотен организаций и предприятий. И надо заметить, что, несмотря на все явления в экономике и политике страны, их численность продолжает расти — и это очень радует.

За помощью к нам обращаются люди, страдающие когнитивными расстройствами, с сильными осложнениями после перенесенного инсульта, инфаркта и других заболеваний. Фото: предоставлено автором

Причем социальные бизнес-компании растут не только в количественном отношении, но начинают масштабировать свой бизнес и за пределами республики, выходят в другие регионы страны. Как пример, это казанский проект «Сила в детях», развивающий сеть реабилитационных клиник для детей с ДЦП.

Если НКО в основном существуют за счет благотворительности, меценатства, господдержки и грантов, деятельность предприятий социального бизнеса основывается исключительно на собственных доходах или заемных средствах, поскольку в первую очередь — это все-таки бизнес, который решает проблемы граждан.



Говоря о том, чего бизнесмены социальной сферы ждут от 2023 года, то, наверное, как и все — спокойствия и отсутствия глобальных потрясений. Впрочем настоящие предприниматели — смогут выстоять и сохранить свой бизнес в любых условиях. Пока что серьезных перемен мы не ждем, работаем, развиваемся, растем, опираясь на свои силы и возможности.

Андрей Ощепков