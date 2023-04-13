Рамиль Юсупов: «Надо привыкать выигрывать финалы»

Казанская «Стрела» завоевала первые медали чемпионата России

Регбисты казанской «Стрелы» завоевали серебряные медали чемпионата России по регби-7. Спортивная редакция «Реального времени» эксклюзивно пообщалась с главным тренером команды Рамилем Юсуповым, прокомментировавшим первые медали казанской команды в чемпионатах страны.

«В этом сезоне у нас было два финала»

— Рамиль, вы уже выходили на финальный матч четвертого тура с Пензой в ранге серебряных призеров чемпионата страны?

— Да, но в данном случае сам финал для нас был важным с точки зрения того, чтобы нарабатывать опыт выигрыша решающих матчей. Я и ребятам сказал о том, что этим матчем мы закладываем фундамент уже на следующий сезон, который начнется в «семерке» совсем скоро, нынешней осенью. Это был уже наш второй финал, мы начинаем к этому привыкать, а сейчас надо привыкать к мысли выигрывать их, либо выходить на решающий матч с этой мыслью. В первом сезоне мы боролись за пятое место, хотя там еще был и другой состав исполнителей. В прошлом году мы уже приблизились к пьедесталу почета, причем, если бы не определенные нюансы, то должны были финишировать в призах.

— Наше издание писало о том спорном эпизоде большой материал, можно даже не возвращаться к нему.

— Согласен, давайте говорить о нынешнем сезоне, о том, что во втором туре мы вышли в финал, были близки к победе, а сейчас уже выходили на игру, будучи уверенными в том, что «заберем» ее. И у нас был шанс на то, чтобы реализовать удаление у «Локо», но не хватило, что называется, коммуникации, поскольку мы, тренерским штабом, решили выбрать схватку, но наш легионер Эдмунд Людик не услышал этого, и вывел мяч в игру из-за боковой. Просто не хватило коммуникации.

Фото: strelarugby.ru

— И немного везения, поскольку мяч просто выпал из рук Максима Шевцова. При этом Шевцов, можно сказать, «добил» «Локомотив» в матче группового этапа, выйдя на замену с началом второго тайма и заработав техническую попытку. Это еще и плюс тренерскому штабу, который произвел замену, и она тут же сыграла.

— Ну, это была замена из разряда плановых, поскольку и в первом тайме даем сопернику задышать (в переводе на более понятный — утомить), выпускаем с начала второго тайма свежего игрока с хорошими скоростными качествами, у нас были определенные заготовки, это мы делали в спаррингах, но Шевцову в тот момент удалось превзойти себя и мяч отобрать, прервав атаку сопернику, и, по сути, начать свою, пробросив мяч ударом ноги, и завершить ее, хотя реализации как таковой и не было, поскольку соперник нарушил правила в безвыходной ситуации.

«Газон был не ахти»

— По ходу финала четвертого тура с Пензой зрителям интернет-трансляции было многое что слышно из общения игроков, болельщиков, судей и тренеров, и в момент, который в итоге привел к решающей попытке железнодорожников, кто-то из казанцев крикнул с трибуны: «Реф, мяч ушел за линию». Без мата, тем не менее комментатор трансляции оговорился, что это могло бы быть вынесено замечание.

— Даже не вспомню сейчас, кто это крикнул, вполне возможно, что это я и мог сделать. Но с того момента, где я наблюдал игру, действительно показалось, что мяч вышел в аут от пензенца и мяч нужно было передавать нам. Но судья посчитал, что в это время наш игрок забежал в положение вне игры и оставил мяч соперникам.

Фото: strelarugby.ru

— Бросалось в глаза, что откровенно хромает реализация у команд.

— Ну, у нас необходимо помнить, что основной бьющий Кобус Мараис остался дома, поскольку в семерку он не играет, помимо того, сказывались погодные условия. В первый день, так, вообще, забить было просто невозможно. В семерке реализация не такая, как в регби-15, где бьют по неподвижному мячу, тут, как вы видели, бьют с руки, когда мяч должен удариться о газон, после чего игрок наносит удар. А там газон был не ахти, мяч просто плюхался в лужу, и игрок уже наносил не прицельный удар по нему, а по принципу: на кого бог пошлет. В стартовый день четвертого тура был проливной дождь, который попросту поменял игру всех команд в том плане, что все плотнее играли в защите, поскольку практически любая смена направления атаки приводила к попытке. Во второй день поле немного подсохло, но опять же не везде, вы сами могли видеть, что из четырех реализаций была выполнена только одна. Хотя, казалось бы, уж какой мастер этого дела Александр Янюшкин из Пензы, но и он промахнулся с первой попытки.

— На этом чемпионате было несколько команд, которых нет в регби-15. Помимо питерской «Заставы», которая позиционирует себя как команда для «семерки», были еще и другие коллективы, которые делают ставку на эту олимпийскую разновидность регби. И это усложняет работу вам, как, кстати, Пензе, Красноярску, Монино и другим, потому что вы работаете с теми игроками, которые есть, а не набраны специально под «семерку».

— Ну, тут стоит отметить, что у нас были игроки, которые имели большой опыт игры в «семерку», изначально мы комплектовали состав еще и молодежью, которой не хватало игровой опыта в регби-15. Нельзя сказать, что мы как-то целенаправленно готовимся к чемпионату по «семерке», потому что, так или иначе, по ходу сезона мы задерживались после основной тренировки и делали какую-то специализированную работу по регби-7. Отрабатывали ключевые моменты, такие, как обыгрыш один в один, отыгрыш мяча и так далее. Что касается наших соперников, того же Красноярска, то там была немного иная ситуация, чем у нас, поскольку состав побольше, и они на разные туры привозили разные составы. Плюс на одном из туров сыграл ЦСКА, где есть молодежный состав, выступающий в чемпионате России среди молодежных команд.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Слышал, что идет проработка вариантов с командами Азии»

— А как они существуют? «Стрела», как и все команды из регби-15, играют полный сезон, а в регби-7, такое впечатление, что собираются вахтовым методом, когда отыграли за 2 недели два тура — и отдых на полгода, снова отыграли 2 недели — и опять на боковую.

— Так и планировалось изначально у той же «Заставы», например, которая собиралась, как базовая команда под сборную России по «семерке». Играть чемпионат страны, затем выезжать на международные турниры. Но вначале в дело вмешался коронавирус, затем российским командам «перекрыли кислород» в связи с началом СВО. Слышал, что идет проработка вариантов выступлений с командами Азиатского континента, понятно, что не с Японией или Южной Кореей, которые будут против играть с россиянами при любых условиях, а с командами того же СНГ. Ну и свои неофициальные турниры они проводят, и «Застава», и «Таганий рог», и Липецк с Ростовом-на-Дону.

— Ваш турнир пришелся на время проведения уразы. Были сложности у игроков?

— У нас в целом много людей в команде держат уразу — это и спортивный директор, и наш доктор, братья Давудовы, которые в семерку не играют, поэтому их мусульманский пост пришелся в этом году на межсезонье. Я держу уразу, но я сейчас не в профессиональном спорте, а самый сложный год, когда пришлось держать уразу, пришелся на время коронавируса, что во многом мне облегчило задачу. И тогда я пришел к необходимости подсчета калорий съеденных продуктов. Я взвешивал продукты, высчитывал калораж по определенной таблице, а таковых в интернете очень много, и питался маленькими порциями. Это было важно даже не с точки зрения боязни набрать лишние килограммы, а из опасения потерять мышечную массу, которая была мне необходима, как профессиональному на то время спортсмену. Это, что касается внешней стороны мусульманского поста, а есть еще внутренняя, поскольку ураза без молитвы, это просто диета. Поэтому, помимо поста, мы еще молимся по закату солнца. Но это вопрос адаптации, для меня нет проблемы проснуться ночью, покушать, помолиться, багышларга. Это моя духовная потребность, а физическая зачастую обходится тем, что я съедаю три финика, выпиваю воды и этим сыт.

Возвращаясь к спортивным показателям, уже после уразы я установил личный рекорд по определенным критериям, у нас есть такой тест на выносливость, это так называемый челночный бег, пробежав 4.35. Личные рекорды элитных игроков достигают отметки 4.12, а результат 4.45 считается вполне приемлемым для игроков моего амплуа.

Джаудат Абдуллин