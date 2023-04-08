«Экология по Арсеньеву»: как в Казани писали «Тотальный диктант»
Сегодня жители Казани писали «Тотальный диктант». В этом году текст для проверочной работы был подготовлен писателем, журналистом, номинантом премий «Большая книга», «Национальный бестселлер» и НОС Василием Авченко. Это рассказ о жизни и творчестве путешественника, исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева. Напомним, акция «Тотальный диктант» появилась в 2004 году, она направлена на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности. В Нацбиблиотеке текст читал гендиректор «ТНВ» Ильшат Аминов.
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