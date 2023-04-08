«Созвездие-Йолдызлык — 2023»: открытие суперфинала
Сегодня в КСК КФУ «УНИКС» состоялось открытие суперфинала XXIII Ежегодного открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык», который проходит под патронажем раиса РТ Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. В творческих состязаниях с 8 по 12 апреля примут участие 5 500 конкурсантов, прошедших отбор на зональных этапах фестиваля. Они продемонстрируют жюри свои таланты в номинациях «Вокал-соло», «Вокальные ансамбли», «Хореография», «Конферанс», «Лучшая музыка к песне», «Лучший текст песни» и «Лучший видеоклип».
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