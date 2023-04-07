Это снова команда Билла. Омская «домашняя работа» не помешала «Ак Барсу» увезти две победы

В Омске мы увидели классический «Ак Барс» Билялетдинова лучших времен

Терпение, правильные действия и большое желание. Таким простым рецептом объяснил Зинэтула Билялетдинов неожиданный результат в выездных матчах — две победы из двух в Омске. И все это несмотря на «домашнюю работу», которую провели омичи. О том, как «Ак Барс» из чужой вновь стал командой Билялетдинова и почему казанцы сумели выполнить задачу максимум в Сибири — в итогах спортивной редакции «Реального времени».

Наконец-то мы увидели классический «Ак Барс» Билялетдинова

Притча о том, как быть лучше два с половиной периода, а потерять все наверняка войдет в народ в Омске еще надолго после эпического провала концовки третьего матча, в котором «Ак Барс» сумел сначала вернуться в игру, а в овертайме вырвать победу. А ведь все указывало на то, что победа будет за «Авангардом».

А уж после сегодняшней игры мы не удивимся, если Омск и вовсе «сломается», учитывая, как близко команда была к тому, чтобы самой вести в серии с двойным отрывом, а в итоге едет в Казань в шаге от пропасти. Но таков нынешний «Ак Барс» — умеющий терпеть и выжидать своего шанса, цепляться за каждую шайбу и помогать своему вратарю, (который, кстати, тоже поймал кураж). Если еще месяц назад нельзя было говорить, что нынешняя сборка «Ак Барса» не похожа на команды Билялетдинова, то теперь это классическая команда Билла, способная перетерпеть и выиграть за счет дисциплины и самоотдачи даже в критические моменты. Дважды «Ак Барс» играл 3 на 5 в Омске и оба раза сумел нивелировать эту опасность, практически растворив убийственное большинство «Авангарда», которым омичи орудовали против «Сибири» и «Металлурга».

— Это был сложный момент для нас, — рассуждал после игры Билялетдинов. — Игроки, которые много работают в обороне, были удалены. Ребята проявили свои умения, выполнили то, о чем мы говорили, что очень важно — сработало.

Фото: ak-bars.ru

Минимальная победа «Ак Барса» в одну шайбу и уверенные 3-1 в серии, что может означать практически решенную задачу по выходу в финал Кубка Гагарина. Остается только не растерять эту собранность.

Воронков безудержный

В первом периоде все пошло по зеркальному сценарию по сравнению с третьим матчем — казанцы быстро забрали шайбу, стали серьезно душить хозяев льда и не давать ничего сделать. Отсюда и возникали тревожные мысли: как бы не произошло также, как было с «Авангардом» — иметь преимущество на льду, но в итоге отдать матч.

Казанцы с самого старта поединка задавили омичей на моральном превосходстве (после ошеломительного для Омска поражения в четверг), создали огромное количество моментов и могли заканчивать матч еще в его первой половине. Вот только некоторые «внешние факторы», о которых обычно не принято говорить вслух, (а среди тренеров даже опасно 300 тысячным штрафом) не могли не сказаться на ходе встречи. Предположим лишь, что домашнюю работу в Омске выполнили.

Так или иначе, решающей шайбы пришлось ждать почти до самой концовки матча, и уж ее-то нужно было забить настолько безукоризненно, чтобы придраться было не к чему абсолютно. Первую шайбу в исполнении Дмитрия Воронкова отменили после недолгого просмотра, и с некоторыми нюансами даже можно согласиться, что шайбу можно отменить за контакт с вратарем.

Но со второй уже ничего поделать было невозможно — чистейший гол, у которого было не к чему придраться. Воронков просто переборол на пятаке всех, кого можно, попутно оставив не у дел и капитана «Авангада» Дамира Шарипзянова. Именно на его надежность был основной упор сибиряков в этой серии.

— Хорошо, что засчитали, — рассуждал после матча Зинэтула Билялетдинов. — Моментов было не так много, конечно, обидно, что первую шайбу отменили. Но это судьи решают, мы стараемся на это не очень реагировать, потому что это бесполезно — есть решение и есть. Молодцы, что забили вторую шайбу, тоже с пятака, в борьбе, — сказал наставник «Ак Барса».

Помнится, перед поездкой «Авангарда» в Казань один из местных журналистов не без ехидства спрашивал у Михаила Кравеца, как, мол, он будет готовить команду, учитывая то «как в Казани судят», явно намекая, что в столице Татарстана омичам придется биться не только против казанской команды. После поездки в Омск хочется задать подобный вопрос уже Билялетдинову.

Войнов неожиданно пробудился, оборона отыграла на 5

Перед прошлым поединком многие болельщики с большим энтузиазмом восприняли ротацию защитников, в которой Вячеслав Войнов остался вне игры, а его место занял Динар Хафизуллин. Однако казанский воспитанник провел начало встречи настолько обескураживающе, что сегодняшнее возвращение Войнова в состав пусть и не порадовало, но некоторое чувство облегчения точно вызвало.

Однако Войнов выглядел одним из лучших. Он сегодня отыграл 21:29 (28 смен), что, наряду с Никитой Лямкиным, является лучшим показателем среди всех хоккеистов «Ак Барса». Оба приятно удивили, не допустив ни одной серьезной ошибки.

Фото: ak-bars.ru

В принципе сегодня к обороне «Ак Барса» вопросов быть просто не может. Сыграли предельно осторожно: оба удаления, допущенные под конец второго периода, «заработали» два нападающих — Никита Дыняк и Артем Лукоянов. По сути эти сдвоенные удаления и стали ключевым моментом встречи, а возможно и всей серии. Когда такая команда, как «Авангард», чьим мощнейшим оружием является большинство, два матча подряд не может реализовать преимущество в два игрока — это здорово ломает уверенность в себе. Посмотрим, какой выйдет омская команда в воскресенье в пятом матче серии.

Эрик Добролюбов