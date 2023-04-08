Основатель Whoosh Дмитрий Чуйко о Казани: «Есть уже на самом деле опыт, который можно транслировать на всех»

«Я знаю, что коллеги в Татарстане очень ценят ту работу, которая проводится, и стараются сделать так, чтобы их пример был достаточно показательным, чтобы его на вооружение могли брать другие города»

У Казани есть все, чтобы транслировать своей опыт взаимодействия с сервисами кикшеринга на всю Россию, уверен основатель и СEO Whoosh Дмитрий Чуйко, сервис которого на днях начал работать в городе. В интервью «Реальному времени» он рассказал, как идет работа с властями столицы Татарстана, почему важна развитая, большая и просто согласовываемая сеть парковок для электросамокатов и как сервис кикшеринга пытается изменить позицию Набережных Челнов, с прошлого года сопротивляющихся модному средству передвижения.

«У нас всегда в Казани было соглашение»

— Как сейчас обстоит работа с казанскими властями? Какова их позиция? Какова ваша позиция? Чего вы хотите добиться от них?

— Работа как работа. Нормальная работа, как с большинством городов. У властей есть свои приоритеты, свое понимание. Высоко ценим позицию властей, заботу о горожанах, в частности заботу о том, чтобы все это было безопасно. Со своей стороны делаем многое, направленное на то, чтобы действительно работало так, как город хочет, чтобы органично вписывалось в город. Есть рабочий диалог, в рамках этого диалога пытаемся найти разные решения, иногда креативные, иногда не очень креативные, иногда банальные какие-то, работаем, понимаем всю сложность этой работы. Есть хорошее отношение. Главное, что есть диалог, главное, что слышим друг друга, главное, что находим в конечном итоге решения. Это очень ценно.

— У вас есть рабочая группа. Что должно стать итогом ее работы? Соглашение?

— У нас всегда в Казани было соглашение. Оно было и в прошлом, и в позапрошлом году. Мы много работаем над тем, каким образом правильно урегулировать использование парковок, где эти парковки должны быть, где должны быть медленные зоны, где должна быть зона запрета и так далее. Мы всегда стараемся найти с коллегами из исполкома и ГИББД некий баланс того, чтобы и интересы пользователей самокатов соблюдались, и интересы людей в городе. Итогом должен, как всегда, стать некий документ, который регламентирует работу сервиса в городе на локальном уровне с учетом федерального законодательства. Кажется, мы дружно идем в этом направлении. Понятно, что это занимает некоторое время.

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

— А что по парковкам? Вы хотите 2 тысячи, а они дают в разы меньше.

— У нас модель сервиса такова, что мы стараемся в той зоне, в которой присутствуем, чтобы это работало, как транспорт. Нам нужно, чтобы парковка была примерно каждые 200 метров. Это же транспорт микромобильности. Сложно его использовать как транспорт микромобильности, если ближайшая парковка в нескольких километрах от вас. Ну вы просто не пойдете на нее: чтобы проехать 5 километров, 2 километра пешком вряд ли захочется идти. Поэтому, конечно же, нам нужно большее количество парковок, чтобы обеспечивать именно транспортную модель. Мы работаем как с исполкомом, так и с какими-то частными территориями, частным бизнесом на предмет того, чтобы расширять парковочную сеть и делать ее больше, доступнее, покрывать все большее и большее пространство. В прошлом году было одно количество парковок, мы работаем активно над тем, чтобы парковок было больше. Есть определенная процедура, исполком просит, чтобы мы ее проходили — мы ее проходим. Пытаемся найти какие-то совместные решения, чтобы эта процедура была оптимизирована, чтобы мы могли ее проходить в какой-то части побыстрее.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

— В этом году у вас сколько будет парковок, если не секрет?

— Наш таргет — хотя бы приблизиться к 1—1,5 тысячи парковок. Мы делаем все, что от нас зависит, чтобы к этой цифре приблизиться. Надеемся, что дойдем. Потенциал видим огромный, спрос со стороны горожан также огромный. Соответственно, наша задача как раз обеспечить инфраструктуру, чтобы спрос правильно удовлетворять, чтобы все, что мы делаем, было безопасно для пользователя сервиса и остальных горожан.

— Самокатов примерно сколько будет в Казани?

— Сейчас сложно сказать, сколько в Казани будет самокатов. Безусловно, это будет зависеть от того количества парковочных мест, которые согласуем. Если будем увеличивать количество парковочных мест, будет больше самокатов. Пока ориентируемся на цифры хотя бы прошлого года.

UPD: на следующий после интервью день в Казани стартовал сезон кикшеринга, и власти города официально объявили, что в этом году сеть парковок расширят более чем в три раза — с 500 до 1,5 тысячи. Whoosh выставит 2,8 тысячи электросамокатов, Яндекс Go — 2,4 тысячи и URent — 2,3 тысячи.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

«Я уверен, что Казани тоже есть чем поделиться»

— У Москвы есть свой уникальный опыт, Санкт-Петербург сегодня презентовал свой. Какова вероятность, что у Казани будет свой опыт, который она сможет транслировать на всю Россию?

— Мне кажется, вероятность достаточно велика. Я знаю, что коллеги в Татарстане очень ценят ту работу, которая проводится, и стараются сделать так, чтобы их пример был достаточно показательным, чтобы его на вооружение могли брать другие города. Есть уже на самом деле опыт, который можно транслировать на всех. Я не знаю, сегодня, может быть, возможности не было у коллег выступить, приехать. В принципе, эта площадка создана для того, чтобы пообсуждать и найти какие-то оптимальные решения, которые есть в тех или иных городах. И есть города, где нам удалось найти какие-то решения, которые быстрее и эффективнее работают и, к сожалению, они тоже не смогли приехать. Питер был. Там Дмитрий Юрьевич [Ваньчков] рассказывал про тот опыт, который там есть. Я уверен, что Казани тоже есть чем поделиться. Будем рады, если коллеги из исполкома поделятся им с нами. Коль не в этот раз, так может быть в следующий.

— Какие шаги исполкому Казани следует предпринять, чтобы сделать самокаты более доступным средством передвижения для горожан?

— Безусловно, важна инфраструктура. Важно качество сервиса, которое мы со своей стороны стараемся поддерживать. Инфраструктура как в виде парковок, так и в виде велодорожек, разделения транспортных потоков. Но тут знаете, проблема курицы-яйца, что первым получается. Мы видим, что происходит в большинстве городов: там сначала появляются самокаты, потом инфраструктура. Зачастую, когда инфраструктуры нет, ты приходишь в город, говоришь: слушайте, давайте там что-то делать. Город говорит: слушайте, у нас нет на данный момент запроса от людей такого, то есть велосипеды не очень популярны, у нас есть там несколько велодорожек, несколько энтузиастов, которые ими пользуются. А когда сервис начинает развиваться, мы приходим с конкретными данными: смотрите, вот по этой улице в день проезжает такое-то количество людей, они едут вот отсюда вот сюда, и если мы с вами совместно сделаем велодорожку, мы готовы вам помогать данными и так далее, давайте, пожалуйста, обратим внимание.

Фото: youtube.com/Micromobility Association

Это и в стратегии развития транспортной отрасли прописано, и в целом ряде других нормативных документов, которые из федерального центра спускаются. Кажется, что возможности для того, чтобы делать это, уже, наверное, есть. Может быть, не всегда хватает ресурсов, не всегда хватает времени. Надеемся, что со временем, с развитием отрасли, с увеличением количества поездок, самокатов и так далее проблема инфраструктуры тоже будет активнее решаться.

«Надеемся, что Набережные Челны поедут на электросамокатах»

— Как раз инфраструктура — это про Набережные Челны, которые своим основным аргументом [против работы кикшерингов] сделали отсутствие инфраструктуры, помимо того, чтобы якобы горожане против. Что с Набережными Челнами? Вы предпринимали попытку [начать работу в городе] в этом году?

— Мы продолжаем предпринимать попытки, наладить там как-то диалог и объяснить городу, доказать на цифрах, доказать на примерах других городов, где есть схожая инфраструктуры или даже инфраструктуры хуже, что сервис может работать там. Надеемся, что в перспективе найдем все-таки какой-то баланс с городом, и Набережные Челны поедут на электросамокатах.

— Что должны понимать горожане? Почему им выгодно, чтобы была развита сеть самокатов и парковок?

— Вы знаете, мне кажется, просто человеку комфортнее, когда больше функций, которые тебе необходимо осуществлять, расположены рядом с домом или офисом. Когда сильно далеко — тратишь больше времени на транспорт, соответственно, меньше успеваешь, больше стресса и так далее. То, что мы делаем, позволяет сократить путь, то есть у тебя появляется доступ к большему количеству функций, которые ты можешь осуществить: какие-то сервисные функции, какие-то поездки по делам и так далее. На самокате ты сильно быстрее можешь добраться от места, где ты живешь, где работаешь. То, что мы видим: люди все больше и больше это ценят.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Есть некая эволюция: люди сначала использовали самокаты, просто чтобы понять, что это за сервис, как его взять, как его оставить, как он едет. И, когда они немножко разобрались в этом, они начинают все больше и больше применять его в ежедневных каких-то жизненных сценариях: я еду по делам, примерно вот туда, это рядышком с моей работой, на общественном транспорте не очень удобно, на машине я не найду парковку, возьму самокат и поеду. Мы видим, что количество поездок на активного пользователя у нас растет. В прошлом году выросло на 40%. Это говорит о том, что люди все больше и больше внедряют это в свои ежедневные сценарии.