В Казани стартовал сезон электросамокатов

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Казани стартовал сезон кикшеринга. На улицах города уже появились электросамокаты, сообщили «Реальному времени» в сервисе Whoosh. В этом также убедился корреспондент издания.

Точное количество СИМов, выведенных на улицы города, пока не уточняется. Whoosh, напомним, считает, что Казани для полноценной работы транспортной модели необходимо более 2 тысяч парковок для электросамокатов. Власти города предложили им для работы в десять раз меньше.

— Нам предлагают работать на 200 парковках, притом что для транспортной модели нам необходимо минимум 2 000 парковок. 200 штук это исключительно развлекательный сценарий, самокаты для того, чтобы кататься по центру города. Это не нужно Казани, не принесет пользу жителям города, — рассказывал в конце марта «Реальному времени» пресс-секретарь Whoosh Денис Балакирев.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В планах сервиса кикшеринга было увеличение количество электросамокатов в Казани на 40%, до 2,8 тысячи. Там указывали, что в городе «масштаб работы кикшеринга в прошлом году был недостаточным».

В начале апреля вывести свои средства передвижения в Казани планировал и Urent. Информации о начале работы сервиса пока не поступало. Ожидается, что в этом году он выведет на улицы столицы Татарстана более 2,5 тысячи новых электросамокатов — на 400 больше, чем два года назад.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В прошлом году сезон электросамокатов в столице Татарстана начался в конце апреля. В городе на 500 пунктах также работали сервисы Whoosh и Urent, подписавшие соглашение о взаимодействии между Комитетом по транспорту Казани.



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Татьяна Демина