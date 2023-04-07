Количество парковок для электросамокатов в Казани увеличат более чем в три раза — до 1,6 тысячи

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году в Казани организуют 1,6 тысячи парковочных мест для электросамокатов. Это на 1,1 тысячи больше, чем год назад, сообщают городские власти.

В этом сезоне казанцам будут доступны 7,5 тысячи электросамокатов. Кроме уже привычных сервисов кикшеринга Whoosh и URent в городе начнет работать Яндекс Go.

Пока в Казани по-прежнему работают 500 парковок для электросамокатов. Их сеть обещают расширить в течение апреля, сейчас наносится разметка. Парковки появятся в разных районах города.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанские власти уточняют, что варианты парковочных мест, которые предложили сервисы кикшеринга, изучены вместе с отделом ГИБДД УМВД России по Казани на предмет безопасности дорожного движения как пешеходов, так и пользователей электросамокатов и автомобилистов. Учтена также градостроительная планировка.

Сезон кикшеринга в столице Татарстана стартовал сегодня. Он начался раньше, чем в прошлом году — тогда электросамокаты появились на улицах города в конце апреля.

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Татьяна Демина