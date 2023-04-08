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Видеоопрос: «Чем опасны вейпы, и почему хотят запретить их продажу?»

00:00, 08.04.2023 6
Видеоопрос: «Чем опасны вейпы, и почему хотят запретить их продажу?»
Фото: скриншот

Во вторник в России могут принять закон о полном запрете вейпов — их продажу несовершеннолетним запретили еще в 2020 году. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что новый документ готовят «в срочном порядке». В Думе также разработали проект закона о запрете ароматизированных жидкостей для электронных сигарет, в том числе безникотиновых, которые содержат ароматизаторы или добавки, усиливающие никотиновую зависимость.

— Чем вредны вейпы? Почему их хотят запретить? — поинтересовался корреспондент «Реального времени».

*- Курение вредит вашему здоровью.

Елизавета Пуншева, видео Камиля Исмаилова
ОбществоВласть Татарстан

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 комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 08 апр
    Предпринимателям, которые пооткрывали свои точки надо сворачиваться
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    Анонимно 08 апр
    Этих ларьков выросло как грибов после дождя! Жаль, что их
    Можно ставить рядом со школами, школьники туда бегают! Просто ужас
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  • Анонимно 08 апр
    Девушка ы оранжевой куртке отлично сказала!
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  • Анонимно 08 апр
    Скорее бы их запретили!
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  • Анонимно 08 апр
    Давно пора закрывать эту лавочку. Вейпинг способствует повышению артериального давления, вызывает дисфункции эндотелия и повышает риск развития инфаркта миокарда и инсульта. Состояние, получившее название «повреждение легких, связанное с употреблением электронных сигарет» (EVALI), зафиксировали в США в июне 2019 года, и в течение трех последующих месяцев случаи заметно участились
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  • Анонимно 09 апр
    В первый год изучения биологии в школе добавить в программу 3 урока: алкоголь, курение, зависимости. И пока каждый ученик не ответит устно на "хорошо или отлично" по этим предметам - не выставлять оценку за полугодие. Ведь многие дети и молодежь увлекаются вредностями просто не понимая всех негативных последствий. Это видно из видеосюжета.
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Новости общества

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