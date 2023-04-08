Видеоопрос: «Чем опасны вейпы, и почему хотят запретить их продажу?»
Во вторник в России могут принять закон о полном запрете вейпов — их продажу несовершеннолетним запретили еще в 2020 году. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что новый документ готовят «в срочном порядке». В Думе также разработали проект закона о запрете ароматизированных жидкостей для электронных сигарет, в том числе безникотиновых, которые содержат ароматизаторы или добавки, усиливающие никотиновую зависимость.
— Чем вредны вейпы? Почему их хотят запретить? — поинтересовался корреспондент «Реального времени».
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комментарии
Можно ставить рядом со школами, школьники туда бегают! Просто ужас